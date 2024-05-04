台北永春市場知名美食店家「老上海包子」手工現做日本A5和牛肉包、手工鮮肉包，在蘆洲湧蓮寺市場開分店囉！

20元起就買得到現做現蒸的手工饅頭、鮮肉包、麻辣肉包、高麗菜包、韭菜包、豆沙包、饅頭等傳統早餐！

真正老麵發酵的素食白饅頭、紅糖饅頭20元起，特別的人氣口味：日本A5和牛肉包、貓山王榴槤包、麻辣肉包，真的好特別！

買十還送一！在地人都是一大袋一大袋的買，不管是當早餐、下午茶點心，都很適合哦！

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老上海包子店 蘆洲分店 蘆洲湧蓮寺市場美食

我真的很愛吃老麵包子，就是麵皮是老麵團發酵製作，吃起來有淡淡的自然甜味。

在新北蘆洲湧蓮寺市場，就藏有一間老麵製作的包子饅頭店「老上海包子」！

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蘆洲湧蓮寺市場白天是早市，晚上是熱鬧的知名夜市哦，

眾所皆知市場和夜市就是美食的聚集地！

「老上海包子」是台北永春市場中的知名包子店，他們的A5日本和牛肉包相同出名，

蘆洲這間「老上海包子」就位於蘆洲湧蓮寺對面，

生意也是非常好，經常要排隊才買得到！

老上海包子蘆洲店 MENU菜單

老上海包子有提供傳統包子口味，

還有創新的人氣口味：日本A5和牛肉包、貓山王榴槤包、麻辣肉包，

特別口味每日限定，建議先預訂哦！

真正老麵發酵的白饅頭、紅糖饅頭素食可用，一顆20元。

還有鮮肉包、高麗菜包、韭菜包、酸菜包、豆沙包等，如果喜歡冷凍包子，也可以詢問看看。

早上7點半開始營業，一大早就有好多饕客聞香而來，排隊人龍不斷。

老上海的包子饅頭是當日現做現蒸，非常新鮮哦。

老上海包子 每日手工現作現蒸 老麵團發酵

我個人覺得包子就是要老麵發酵的才好吃，

老上海包子饅頭是使用真正老麵麵團發酵，

看麵皮呈現淡黃色就知道是老麵團，

老麵發酵自然的甜味真的很迷人。

當天因為購買時間比較充裕，

很幸運看到店家製作過程，他們先將一大塊麵團會揉成長條狀，

再將麵團稱重搓圓，將每個麵團做成等量大小，接著再包餡。

麵團分成等量大小，接著再個別稱重，感覺好用心哦。

每一顆麵團的大小都控制差不多哦。

這些麵團是等一下要包包子用的。

淡黃色老麵麵團包入新鮮肉餡，真的好期待哦！

老上海包子看起來比較市面上包子小顆，

老闆娘說是因為他們用料實在，

不像市售的包子會加入蓬鬆劑或是發酵粉讓包子看起來白白胖胖，

老上海的包子相對健康許多，對身體的負擔也比較小。

現場看到老闆娘包鮮肉包和高麗菜包，

每日新鮮現做現蒸，值得等待。

老上海包子 特色餐點

老上海包子有肉包系列、素饅頭系列、菜包系列，

還有招牌口味：日本A5和牛肉包、貓山王榴槤包、麻辣肉包，

一一來和大家分享。

手工現作的鮮肉包，剛出爐圓圓飽滿的樣子。

肉包和菜包會貼上口味貼紙，拿的時候很好辨認。

鮮肉包和麻辣肉包我都蠻喜歡的耶。

老上海鮮肉包外皮不加人工添加物，

內餡新鮮扎實，肥瘦適中還有一點點蔥花，

吃起來不油不膩真的很好吃。

麻辣肉包超級好吃，麻麻辣辣很過癮耶，

麵皮吸收了麻辣湯汁令人意猶未盡，

愛吃辣的朋友不要錯過這個口味！

特別的A5和牛肉包和貓山王榴槤包單價比較高，

數量有限需要先預訂，外帶會用紙袋包裝哦。

日本A5和牛肉包內餡選用正宗日本A5和牛，

一入口充滿牛肉的鮮味，味道很濃郁，但不會過於油膩哦，

算是非常超值的口味。

菜包系列有經典高麗包和韭菜包，

食材是選用台灣本土的新鮮蔬菜哦。

剛出爐熱呼呼的樣子超吸引人。

包子上有貼口味貼紙，不會拿錯。

清甜的老麵外皮，內餡是本土農產蔬菜。

高麗菜包和韭菜包都是清甜爽脆的口感，

喜歡菜包的朋友應該會喜歡，我個人覺得一個就吃得飽。

買來當早點或是下午茶點心都很適合。

季節限定的特色包子，貓山王榴槤奶皇包。

貓山王榴槤奶皇包外皮會烙上「貓山王」字樣，

我覺得這口味超適合送禮耶。

貓山王榴槤奶皇包內餡很滿，

嚴選來自馬來西亞的貓山王-榴槤果泥，再以黃金比例調配加入特製奶皇餡，

「老上海貓山王包」口味獨特，愛吃榴槤的長輩真的超級喜歡，真心分享給大家！

最後是我家寶貝愛吃的老麵饅頭，

純手工製作的饅頭札實有嚼勁，

看起來雖然沒有很大，但是吃半個就有飽足感了耶！

饅頭有原味、紅糖和雜糧口味，素食也可以吃哦！

純手工製作的老麵饅頭包子，「老上海包子店」在信義區虎林和新北蘆洲湧蓮市場都買得到！

真材實料無添加人工添加物，特別口味日本A5和牛肉包、貓山王榴槤包、麻辣肉包，真的很好吃，分享給需要的朋友。

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文章中提及的商品價格、菜單、店家營業時間等資訊可能會隨時間調整，圖文僅供參考，最新資訊請以店家公告為準。





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老上海包子 店家資訊 地址營業時間

老上海包子食記

老上海包子FB粉絲頁：老上海-包子

老上海包子

評分： / 4.7

/ 4.7 地址：247台灣新北市蘆洲區得勝街153號( 地圖 )

電話：02 8285 5315

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 07:30 – 14:00,

星期三: 07:30 – 14:00,

星期四: 07:30 – 14:00,

星期五: 07:30 – 14:00,

星期六: 07:30 – 14:00,

星期日: 07:30 – 14:00

星期一: 休息, 星期二: 07:30 – 14:00, 星期三: 07:30 – 14:00, 星期四: 07:30 – 14:00, 星期五: 07:30 – 14:00, 星期六: 07:30 – 14:00, 星期日: 07:30 – 14:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

老上海包子

評分： / 4.3

/ 4.3 地址：110台灣台北市信義區虎林街108巷4號( 地圖 )

電話：02 2765 9155

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 10:00 – 12:00, 15:00 – 19:00,

星期三: 10:00 – 12:00, 15:00 – 19:00,

星期四: 10:00 – 12:00, 15:00 – 19:00,

星期五: 10:00 – 12:00, 15:00 – 19:00,

星期六: 10:00 – 12:00, 15:00 – 19:00,

星期日: 10:00 – 12:00, 15:00 – 19:00

星期一: 休息, 星期二: 10:00 – 12:00, 15:00 – 19:00, 星期三: 10:00 – 12:00, 15:00 – 19:00, 星期四: 10:00 – 12:00, 15:00 – 19:00, 星期五: 10:00 – 12:00, 15:00 – 19:00, 星期六: 10:00 – 12:00, 15:00 – 19:00, 星期日: 10:00 – 12:00, 15:00 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。



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