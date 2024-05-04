這間粵菜港式餐廳好隱密！竟然藏在師大綜合大樓的地下室！真的稱得上校園隱藏版美食，專賣粵菜、片鴨與限量港式點心，點心都是每日早上現做，招牌烤鴨5斤重，菜單寫兩吃我覺得根本是四吃，還有隱藏版大燒鵝，限量蒜香脆皮雞平日不到12點就賣光，提供階梯升降平台對輪椅朋友很友善，裡面超寬敞有350個座位，有很多大、小包廂超適合聚餐～

水粵香 在哪？

水粵香位在台北大安區和平東路一段上！看到師大綜合大樓，街邊有個紅色側招牌，門口有店員在賣水粵香便當，正中間就是大樓出入口！汽車可停放師範大學圖書館或雲師大停車場，搭乘大眾捷運也很方便，古亭站步行約5～10分鐘，結束還能去師大商圈逛逛～

地址：台北市大安區和平東路一段129-1號B1

聯絡電話：02-23211117

營業時間：11:00~14:00、17:00~19:00

兒童餐具、座椅：有，有

輪椅友善環境：是

寵物友善：是（寵物不落地）

清潔費：有（10%）

內行人才能找到水粵香！

如果不是別人介紹跟著指標！我真的找不到，水粵香就藏在師大綜合大樓地下室，看到側邊小圓招牌寫著水粵香，往地下室走去就對了～

輪椅友善環境！

餐廳提供階梯式升降平台，行動不便的朋友特過輔助設備，可以安全上下移動，我覺得很加分耶！需要使用的朋友可電洽：02-2321117。

別看水粵香老闆好像很年輕！林老闆18歲就開始拜師學藝，已經累積20多年廚藝經驗，還曾在米其林星級餐廳任職，除了是水粵香老闆也兼主廚，為了確保菜色點心品質，幾乎每天都坐鎮在店內！！！

B1左邊是大型包廂，有水粵廳與富貴廳都需提前預訂，依照不同人數提供適合包廂，散客、小家庭往右邊走，走廊貼心提供候位沙發椅，空間明亮很舒適～

店內不定期推出優惠活動！現場大立牌有寵愛母親饗宴，還有季節限定招牌必點！ 【2024 寵愛母親饗宴】

6位：NT$7,680+10%

10位：NT$12,800+10%

活動時間：2024/5/4(六)~5/12(日）

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用餐環境真的很寬敞！中間彷彿一個大廣場，有好多開放式圓桌，用布簾隔成一個個小包廂，分成好幾個獨立空間，增加用餐隱秘性，每間可容納約8～10位客人，加上傳統圓桌設計方便夾菜！適合帶家人來聚餐。

整間店大小包廂加上開放式座位，一共有350個座位，這座椅數量都可以辦喜壽、尾牙春酒啦～

我喜歡躲在小包廂吃飯！不用在意吃相、拍照更自在～

水粵香 菜單

店內以粵式料理為主！菜單超過150元選擇，除了常見經典粵式料理，還有大家喜歡港式點心，多人來可點桌菜，聽說店內還有隱藏版料理，對隱藏版有興趣朋友可自己詢問！

店內招牌烤鴨要提前預訂，另一道招牌“蒜香脆皮雞”每日限量供應，平日這天不到12點就賣光，真的好搶手，有吃到的朋友可以分享一下～

附上店家粉專給大家參考！MENU菜單依現場為主。

今日茶水．涼拌小菜

等餐同時先來壺熱茶、小菜！今日小菜每天都不一樣！今天的小黃瓜脆口也入味，開胃好吃～

一不小心真的會點滿一桌！有人想吃粵式料理、有人想吃港式點心，適合人多聚餐一起點菜。

上面這道這是隱藏版「金湯鮑魚」！剛好有大桌客人聚餐，借來拍一下，看起來就是高貴啊～

8斤重 燒鵝

這道燒鵝也是隱藏版！因為製作過程繁瑣，最少要5天前電話預訂，特別選用白羅曼碩大肥鵝，醃料抹勻醃製入味、淋醋水風乾，最後放到掛爐烘烤到金黃色，這8斤重燒鵝很大隻，適合至少10人以上再預訂～

燒鵝外皮焦糖油亮！邊看師傅片鵝會邊流口水。

片皮鴨兩吃

剛才那隻大鵝是別桌的！我預訂的是片鴨，特別選用5斤的櫻桃鴨，油脂豐厚適合烤，烤到鴨皮酥脆肉熟透，師傅刀法好厲害，先劃分成井字好幾個區塊，再慢慢小心把鴨皮取下來，每塊鴨皮都正正方方，片鴨同時還會看到鴨油滴滴落下，就知道這鴨油脂肪有多豐腴～

五斤重烤鴨除了片鴨皮！還有生菜鴨鬆、塔香鴨架、酸高麗鴨湯、野菇砂鍋鴨粥可四選一喔～

鴨皮一字排開好療癒！筷子一夾就能感受到鴨皮酥脆度，除了鴨皮還有片鴨肉！肉不多是主要吃鴨皮為主，吃烤鴨就是要吃皮，口感很重要，香脆度是它的靈魂，滿嘴都是鴨皮脆香氣，讓人印象深刻～

帶點肉感的皮鴨！咀嚼起來又是另一種口感，多了一股鴨肉香，皮脆肉軟原味就好吃～

片鴨附兩個蒸籠荷葉餅、蔥段、小黃瓜絲與甜麵醬。

荷葉餅柔軟有彈性還溫溫著！餅皮放兩片鴨皮、蔥段與小黃瓜，最後來匙甜麵醬捲起來吃，吃得到鴨皮脆、青蔥辛辣，加上淡淡甜麵醬香組合就是讚，小黃瓜條好脆還能解膩～

一開始有點猶豫！奇怪我沒點這道菜啊！原來這是烤鴨旁那兩隻大鴨腿，剛好裝成一整盤上桌，看起來根本就是一道菜，旁邊還有漬紅白蘿蔔開胃小菜，附上一小碟特製沾醬，我覺得原味就好吃～

鴨腿皮薄酥脆！不同部位有不一樣口感，鴨腿好咀嚼有咬勁，帶骨邊鴨肉挺鮮嫩，鴨胸肉趁熱吃比較軟喔！

酸高麗鴨湯好大一鍋！遵循古法醃製酸菜，不添加醋精與防腐劑，醃漬白菜加上主廚熬煮上湯，兩者融合一起就是好喝，酸菜鴨湯好順口，酸度只是畫龍點睛，越喝越開胃，鴨架湯有滿滿厚實肉塊，大隻鴨吃起來就是過癮～

▲ 片鴨兩吃！（片鴨皮、荷葉餅包烤鴨、鴨腿、酸高麗鴨湯）

老滷東坡肉（附刈包皮）

東坡肉也來一份！嚴選當日溫體黑毛豬，加上主廚獨門配方醃漬，經過長時間滷製悶煮，看起來完整好像模型，有滿滿膠質感，搖晃瓷盤東坡肉還會左右小晃，每份附五片刈包皮，夾東坡肉、片鴨都很可以～

請店員幫忙切塊！每塊五花真的超厚！肥肉比例高，吃起來卻肥而不膩，滷到入味鹹香醇厚，口感軟嫩很銷魂，放到白飯上可以扒完一整碗，夾到刈包裡一起吃，刈包沾附滷汁好夠味，一口咬下爆滿足～

橙絲生抽蝦

這道視覺粵菜看起來好精緻！請客一定要點這道，大蝦去除蝦線炸到香酥！與特製橙汁、橙絲一起拌炒，蝦肉很有彈性還有橙果香氣，撥完蝦手指還有醬汁香，讓人允指回味～

蒜蓉蒸角瓜

點了一整桌大菜！該來盤蔬菜營養更均衡，這道也是店內熱門TOP選擇，角瓜切成大塊厚實塊，張開嘴一口塞不進去，切面擺上特製蒜蓉醬，淋上上湯醬汁一起蒸煮，角瓜好清甜還吃得到瓜香～

清蒸石斑魚

石斑魚的魚皮膠質很豐富！肉質細緻！淋上甘醇醬汁擺上蔥絲、辣椒絲清蒸，魚肉沾附淡淡的鹹甜醬汁，魚肉好厚實，請客有面子～

極汁羊小排

這間羊小排沒有羊腥味！主廚用蔬果酵素醃漬小羊排，除了可去除羊腥味，天然酵素還能軟化肉質，羊小排沾一層薄粉炸到金黃，接著裹上特製主廚醬，吃起來一點都不像羊小排，很像吃豬排好咀嚼很香好吃～

麻辣滷味雙拼

大家都知道我愛啃鴨翅！這除了有麻辣鴨翅，也能點鴨翅、雞腳雙拼，特別選用大隻雞腳與鴨翅，個別滷燉到入味，雞腳彈牙好多膠原蛋白，含藴著麻辣椒香，麻辣鴨翅細緻超唰嘴！紅、燒、滷三個字詮釋的很好～

重慶麻辣水煮牛

一送上來家人以爲這是一道湯！平常時去川菜店我都會點麻辣水煮牛，沒想到這也吃得到，整鍋除了牛小排肉還有牛肚、白菜、粉絲，白菜吸附麻辣湯、牛小排肉質軟嫩、牛肚Q彈軟，喝得到濃濃花椒香，剩下湯不想浪費，打包回家加料煮成麻辣鍋～

魚滑杏菜羹

想喝清爽一點！可點現做魚滑杏菜羹！只有簡單調味，本身湯底就很讚，湯底是用金華火腿、老母雞加上赤肉熬煮，羹湯只是淡淡調味，喝得到菜羹湯鮮味，魚滑好軟彈～

港式點心

明明吃粵菜就很飽！還是忍不住點港式點心，對我來說沒吃到港點會空虛，港點都是當日早上新鮮現做，不使用冷凍保存點心，數量有限賣完就沒有啦～

▲ 韭黃鮮蝦腸粉

現做韭黃鮮蝦腸粉！一旁附甘甜醬油露碟，可淋在上面或沾著吃，腸粉皮好Q滑，每一條有三隻大蝦仁，搭配甘甜醬油一起吃好鮮甜～

▲ 酪梨咸水餃

這道一定要趁熱吃！糯米皮包入鹹餡炸到金黃香酥，外型特別做成酪梨，也像討喜的葫蘆，外酥內軟加上鹹香肉餡，怎麼吃都不會膩，就是我愛的鹹水餃～

▲ 水粵蝦餃皇

超人氣蝦餃是半透粉橘色！這道點心完全考驗師傅功力，外皮薄嫩有彈性，一定要蘸點醬更有味道，雙色小碟有黃芥末與辣椒醬，蝦餃餡好彈牙超好吃～

▲禪衣腐皮卷、芝麻流沙球

因為外觀有點像僧侶穿袈裟！腐皮鮮蝦卷也有禪衣美譽！填入鮮蝦餡捲起炸到金黃，每一口都好酥脆，趁熱吃好吃不油膩。

芝麻流沙球大小一致！每顆都需要過秤，外層滿滿芝麻香，一口咬下還會爆餡，金沙餡鹹甜交融好好吃，芝麻香結合鹹蛋黃金沙香，一份三顆不夠吃，人多至少要點兩份～

▲椰汁西米露、杏仁豆腐

甜點椰汁西米露來一碗！小小顆西谷米很有口感，光滑杏仁豆腐細膩，杏仁味濃郁甜味適中～

＊今天點餐點好吃無雷！有片鴨兩吃、粵菜與港式點心超豐富！以台北粵菜港點來講，我覺得挺划算，多人來聚餐可點多一點粵菜，片鴨一定要提前預訂！少人可點港式電點心，都是每日現做數量有限～好吃

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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