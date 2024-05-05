2024台南香科年「台灣第一香」西港香追陣看熱鬧，塭內蚶寮永昌宮金獅陣4月28日前往西港玉敕慶安宮「開館」，「獅旦」高站成人肩膀，手中揮舞綵球，帶領金獅展演「宋江金獅陣」式，三十六成員人手一兵器，鑼、鼓、鈸聲中熱血沸騰，對打與陣式依序展開，讓神明驗收訓練成果。



台南「西港刈香」三年一科(次)，民間稱為「西港香」或「西港仔香」，為台灣少數香 (刈香繞境)、醮 (王醮) 合一的祭典，且為台灣廟會庄頭性陣頭最多之大型廟會，香境涵蓋原台南縣「九十六村庄」，堪稱「台灣第一香」，而其主辦廟宇為西港玉敕慶安宮，今年民國113年 (2024) 歲次甲辰即稱「甲辰香科」。



西港玉敕慶安宮主祀媽祖，陪祀十二瘟王 (也稱千歲爺)、保生大帝、關帝聖君、中壇元帥、城隍等神祇。由於所在地據說是「鯉魚穴」，所以廟宇屋頂上雕塑了鯉魚像，鯉魚也成為西港玉敕慶安宮的重要標誌。



「鯉魚公」亦即是「千歲爺十二瘟王」之化身，接受信徒求乞膜拜，可鎮宅、求財、求功名與保平安。



西港玉敕慶安宮內並無設王爺金身，而以「大令」(二八宿旗、鯊魚劍與七星劍，平常黃布罩蓋) 替代，只有在每三年一科的西港刈香「王船祭」時，廟方會以紙紮神像代表值年千歲 (十二瘟王中的其中三位)，作為請王依據，而在隨後送王時，也將王船連同神像一起焚燒，象徵送返天庭。



另西港玉敕慶安宮西側廂殿平時祀奉保生大帝，但於香醮籌備期間，保生大帝暫被移至東側廂殿與延平郡王同祀，而香醮期間西側廂殿則權充為總趕所，安奉廠官爺 (職司王船之建造)、總趕公 (王船之領航員) 及王船媽祖。



王船，2024甲辰年香科年西港刈香「王船祭」主要活動日期：遶境 05/24 ~05/26 (三天)，05/27 送王日 (香科活動最後一天，王船祭典活動高潮)。



西港玉勅慶安宮

地址：台南市西港區慶安路32號

電話：06 795 2034

[佳里區 塭內 蚶寮 永昌宮 金獅陣 開館]

台南市佳里區塭內與蚶寮兩庄自古合祀神明，共有庄廟永昌宮，主祀池府千歲，所屬陣頭「金獅陣」為兵器十八對的宋江陣，綁綠腳巾之武陣。



金獅陣為「宋江四陣」(宋江陣、金獅陣、白鶴陣、五虎平西陣) 之一，以「獅頭」帶陣，所以「獅頭」在金獅陣裡的地位頗高，是表演的主角，也是此陣的祀神。金獅頭以紙糊製作，造型特殊，彩繪鮮豔。每陣專用乙隻，且每三年更換，舊獅頭則予以火化。



金獅陣還有一特別之處為「獅旦」角色，獅旦由十二歲以下的學童扮演，表演時獅旦頭繫布巾帽，身穿紅肚兜，腰纏長布巾，有時還配戴黑眼鏡，站立於成人肩上，右手不時揮舞著綵球，造形十分可愛，是金獅陣的領陣者，具有引導神獅的作用，角色類似龍陣的「龍珠」，或獅陣的「獅鬼」、「笑佛」，獅旦早期由女生扮演，但有各種不便理由，目前皆改由小男生裝扮。



西港香陣頭，除了香醮期以外，還有入館、開館、探館、謝館四個禮儀特色。陣頭在「入館」(開始籌組陣頭成員) 之後，經過一段時間的集訓，都會選擇一個時間前往中心廟宇 (西港玉敕慶安宮) 「開館」，讓神明驗收訓練成果，「開館」後各陣頭會互相交誼稱為「探館」，待廟會慶典結束，陣頭設宴慶祝並收起道具，這就是「謝館」。



塭內蚶寮永昌宮金獅陣開館

地點：西港玉敕慶安宮

日期：2024年4月28日(日)

時間：14:30 - 17:30

打圈是金獅陣進行展演前一個非常重要的動作，全體圍成單圈，原地就坐且面向圓心，橫拿兵器連接成圓圈，此時圈內不得由外人入內，以免破壞了禁忌，淨爐順時針巡行，有防止邪魔入侵的宗教意義。此時鼓手、鑼手、鈸手，在表演隊伍的正前方，有的會站在一個長板凳上，有的會選擇一個適合且較高的位置 (視表演場所而定)，以方便監控全場。



金獅陣成員人手一兵器，兵器款式源自水滸傳，有大統領宋江的頭旗、關勝的大刀、副統領玉麒麟盧俊義的雙鐧、黑旋風李雙斧、母夜叉孫二娘的雙刀或雙劍、一丈青扈三娘的雙刀或官刀、鼓上蚤時遷的雞箒、母大蟲顧大嫂的雨傘、行者武松、浪子燕青、花和尚魯智深的齊眉棍，此外還有板尖、耙仔、金勾、雙錘、長叉、藤牌、丈二、韃仔刀、斬馬刀、鉤鎗等。



塭內蚶寮永昌宮金獅陣拳法，由「綠腳巾」拳術套路黃煌彥師父及其教練團一脈傳習，以春桃鶴、羅漢鶴拳法形成特色，另有梅花拳套路為塭內黃可師父一脈所承。



猴拳表演，獅旦拿著香蕉一旁逗弄，為肅殺的氛圍增添幽默。



丈二收煞，丈二長一丈二尺，頭大尾尖由木頭製成，具彈性與韌性，昔日主要在清掃戰場時使用，現今則都是師傅在收尾時表演，在整個操演的過程中是殿後，有收煞的功能。



金獅表演獅舔尾、獅翻身、煞獅、刣獅等動作。



兵器對練與陣式演練，蜈蚣陣、八卦陣依序展開。



[畫臉譜 家將文化體驗]

八家將是台灣民間信仰 的陣頭之一，在廟會中擔任主神護駕，表現出威武、神秘、嚴肅的氣氛，有安定人心、驅除邪氣、祈求平安的功能，卻因為部分參與信眾的行為偏差，造成社會社會觀感不佳，逞凶鬥狠成為刻板印象。

家將臉譜，上排春夏秋冬四季神分別是鳥、蓮花、葫蘆及虎面，中排柳、范 (七爺)、謝 (八爺)、甘等四將軍，下排武差爺、刑具爺與文差爺。



透過台南市西港街區繁榮發展協會「畫臉譜 家將文化體驗」活動 ，在臉譜彩繪中實際了解家將文化，原來八家將這項傳統陣頭，在藝術美學上是那麼的撼動人心。



家將臉譜彩繪，不僅僅畫在面具上，也可以畫在臉上 (半臉)，協會創會理事長曾詠瑋表示，他希望民眾透過家將臉譜彩繪的體驗，讓家八將文化之美被更多人看見，翻轉家將在大眾心中的印象。



台南市西港街區繁榮發展協會

電話：0973 788 989 (創會理事長曾詠瑋)

「畫臉譜 家將文化體驗」活動 ，10人以上就可以預約體驗。

[蕭壠文化園區 台南藝陣館 認識台南五大香科]

蕭壠文化園區前身係台南佳里糖廠倉庫群，共計14棟倉庫，統稱蕭壠十四倉，也是1906年日治時期日本明治製糖株式會社在台設立的第一座新式製糖工廠，當年以平埔族原住民西拉雅族「蕭壠社」社名取名「蕭壠糖廠」，後更名為佳里糖廠。



如果你跟我一樣是台南五大香科的白丁，建議你一定走一回「台南藝陣館」。常設館 A11 台南藝陣館，透過台南五大香科廟宇模型、陣頭開館實景展演影像，結合現場來自佳里震興宮泥塑神像群與神轎、沙淘宮廟宇構材以及三五甲鎮山宮吉興堂八家將頭盔、法器與服飾等多樣文物的展示，為台南廟宇及陣頭文化帶來不同的觀看視點與體驗。



佳里震興宮的泥塑神像，李府千歲、清水祖師以及雷府大將，具有百年歷史，在退神之後作為文物典藏，為台南藝陣館鎮館之寶。



台英藝術交流展「複數島」(A3、A4-1、A4-2)，展覽日期：2024/04/12(五) ~ 08/31(六)。四位英國藝術家：Jacqui Gallon、Miffy Ryan、James Chantry、Natalie Chabaud與兩位台灣藝術家：林純用與林介文，以個別作品與共創的方式，以獨特的視角，透過影像、繪畫、肢體表演等形式，呈現兩個島嶼國家的美學觀點與文化歷史脈絡。



A10 主題特展，寧芮潔創作展「藏在星空中的秘密基地」，展覽日期：2024/3/27(三) ~ 10/15(二)。藝術家寧芮潔以多幅壓克力畫作、插圖以及大型裝置藝術作品等，打造夢幻沉浸空間，將帶觀展者走入繽紛的童年世界，找回心中的秘密基地。3336

A6 兒童遊戲館，針對兒童年齡分層，提供明亮舒適安全的遊戲空間和趣味設備，鼓勵「從遊戲中學習」，非常推薦爸爸媽媽帶孩子來玩。



蕭壠文化園區

地址：台南市佳里區六安130號

電話： 06 722 8488 / 06 722 9910

開館時間：週三 - 日 9:00 - 17:00 (週一、二 及除夕，休館)

門票：免費入園

官網：https://soulangh.tnc.gov.tw/

歡迎加 LINE@夫子，追蹤 [夫子。旅食趣] 的新文發表