



母親節快到了，每年要決定購買哪一款母親節蛋糕真的是個大難題，很多人一起吃要考慮大家的口味，同時要考慮尺寸不要太大也不要太小，今年推薦這款雲兒工坊的藍莓乳酪蛋糕。



冷凍宅配到家，可以直接進冷凍庫，不用擔心蛋糕體無法冷凍或奶油塌陷的問題，6吋的大小一般冰箱也剛好可以放進去。



要吃之前建議先放室溫半小時是最適合的口感，有點硬度像冰淇淋一樣，我實際測試放常溫一天口感會有點太軟，大家要拿出來吃的時候可以留意。

令人期待的開箱時間~蛋糕體的外面有一層塑膠套，保護運送中不會變形，塑膠套一抽起來有餅乾掉落的驚喜，刀叉和盤子放在蛋糕下方，一開始沒發現找到雲朵的蛋糕盤好驚艷！



因為放常溫一天，乳酪有點軟所以一切餅乾就像天女散花一樣灑落在蛋糕盒中，但是過生日的小侄子自己切蛋糕卻覺得超好玩，雖然沒辦法切出我心目中的理想形狀，但還是可以看出藍莓乳酪蛋糕的分層，最底下是硬的餅乾，中間是重乳酪，重乳酪上面是一層用藍莓做成的果醬，一開始看圖片有藍莓以為有整顆藍莓在蛋糕中還找了很久，最上層是酥酥的菠蘿。

口感非常有層次，建議用湯匙吃，比較能夠一口吃到漸層般的好滋味，侄子裝在盤子用湯匙吃，不用幾分鐘就直接秒殺，我還來不及拍照他就迫不及待的開始要吃~



大人追求優雅用叉子吃，一層層分開的吃可以感受不同蛋糕層次的用心，乳酪的味道、酥菠蘿與硬餅乾做了很好的搭配，喜歡藍莓的我覺得藍莓比重可以再更多一點更好吃！



切完蛋糕酥菠蘿散落在蛋糕盤上，看起來雖然不美但是這時候去用湯匙挖一口來吃根本人間美味，精華感覺都在這一湯匙上了！



小姑吃完也真心覺得好吃，是適合給大人小孩一起吃的蛋糕，大小也剛好不會吃不完要再冰回去冰箱，今年想要不一樣蛋糕的你可以考慮雲兒工坊的藍莓乳酪蛋糕~

雲兒工坊

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