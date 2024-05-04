漫漫弄傳達了健康、衛生、用心，可以自選食材創造獨一無二的健康餐盒，不想吃澱粉的朋友可以選擇綜合生菜

這幾年夏威夷蓋飯POKE越來越熱門，位於高雄大學對面的漫漫弄，開業半年多，就靠著好味道，在北高雄打響名氣~

網美明亮的裝潢，營造舒適用餐環境，給客人一種高質感的享受，價格卻是相當親民，還可以免費加基底（生菜/白飯/糙米/蕎麥麵）不加價！

數一數食材超過５０種以上，想吃甚麼都可以自由搭配，都能挑到自己愛吃的食材，減少對地球資源的浪費，每一口都是我愛的滋味～

每日新鮮製做的配菜，都處理得好乾淨，切成丁狀更能吸附醬汁，上頭的主食不論海鮮、肉品份量都給超多，陸海空的美味一碗打盡通通吃得到

再來杯冰涼的氣泡飲、茶葉沖泡的茶飲、促進腸道好菌的優格，當餐後的點心準沒錯，來漫漫弄攝取豐富的營養素，五顏六色食材通通吃下肚，特別開車過來享用也值得！

好像我到自己朋友家吃飯一樣，店內採取半自助服務，有飲用水可以取用，每一碗POKE都請寫一張單，並先到櫃台結帳付款

漫漫弄相當重視食安，不僅食材品管一絲不苟，老闆引進高溫殺菌洗碗機，確保徹底消毒，就是要給客人很安心的用餐體驗

內用因為環境兩面採光，清爽又帶有清新感，加上座位數不多，採取現場候位的方式，用餐時間一小時~

明明就已經下午2點多，店內居然還擠得滿滿，而且陸陸續續都還有客人，可見漫漫弄廣受附近學生居民的好評！

不論當正餐或下午茶都很合適～甚至有的客人會選擇，買回去冰起來，蕎麥麵、沙拉，隔天直接當早餐超滿足

漫漫弄菜單

POKE分成159、189、219三個價格，份量雖然相同，但蛋白份數、配料、脆脆都不同，像我想攝取多一些蛋白質，就推薦點219元一次吃到3份蛋白質

再來個飲品、優格當餐後點心更是完美，不論內用、外帶、外送都相當美味的POKE，高雄天氣炎熱，就是要吃清爽的POKE你說是不是~

圈選好想吃的食材，就可以把自己創造的POKE給店員，這麼豐富的選擇，完全不怕會吃膩，每次來都是不同的味覺饗宴

漫漫弄不定期提供季節限定的新品，食材都是老闆精挑細選，不斷研發各種新菜色，提供當令的限量時蔬選擇

漫漫弄滿額也可以外送，附近一公里內滿500免運，其實公司行號湊一湊，蠻容易就可以免運了，相當推薦給吃膩傳統便當的上班族們

尤其台積電進駐高雄候，楠梓科技園區周邊企業林立，相當推薦附近的工程師們，很推薦就點漫漫弄來換換口味~

加入漫漫弄LINE@，點餐快速又方便，減少現場等候時間，快速取餐，也可以外送、外帶，非常貼心又科技的服務

店員服務相當貼心，店員笑容可掬，像我第一次來不太熟悉點餐方式，店員解說得超詳細，我有不清楚詢問，也不會不耐煩

基底（生菜/白飯/糙米/蕎麥麵）

基底飯、麵、菜通通有，也可以選擇不要醬料換多一種配菜，基底也可以選擇各半的口味，相當客製化，一次就可以吃到很多種基底

漫漫弄蕎麥麵相當彈牙，麵條不會乾乾的，帶有咬勁，淋上醬汁增添濕潤度，相當涮嘴，一口接一口欲罷不能！

很多客人會買蕎麥麵＋生菜當基點，帶回加冰起來，隔天一早當早餐頗合適，不僅吃得飽，也不怕會有很沉重的負擔

漫漫弄的糙米不會乾乾的，米飯濕潤飽滿，烹煮過程一定很仔細，才能吃到這麼有彈性的糙米口感～

生菜是老闆用心挑選、清洗、蔬菜的爽脆度滿分，感受到蔬菜水份很足，補充外食族缺乏的纖維素，促進體內循環！

豐富多樣化的食材，都是當日新鮮製做，老闆精挑細選的食材，手工切成一塊塊小丁狀，所有形狀都很一致，深深感受到店家跟一般連鎖店的差異

配料可以自選6-7種，真的很澎派，尤其這幾年很多營養師建議，每天都要吃5種顏色的食材，來漫漫弄就能輕鬆做到~

漫漫弄給配料完全不手軟ㄟ，配著五顏六色，我家長輩相當喜歡，每天需要的營養素通通都有~賞心悅目、五彩繽紛看起來很誘人！

許多客人因為想吃的配料太多了，也可以額外加價加點，店家很細心，每種食材都有專屬的夾子、勺子，一來避免食物味道混到，同時又可以確保素食的客人，吃到很乾淨的素食～

冰友啊！看看這一碗我請老闆幫我搭配的POKE，顏色真的好美喔，紅色小番茄、黃色玉米、黑色的黑豆、綠色海帶芽、白色醃蘿蔔等，多種營養一次通通補足，

而且有的配料，在其他連鎖POKE專賣店都當主菜賣，例如豆腐、蟹肉棒，不用花主菜的價錢，在漫漫弄就可以輕鬆爽爽吃

雞蛋豆腐居然有用氣炸鍋先定型，豆腐蛋香味十足，相當好夾取不怕會散開，而杏鮑菇飽有水份，一咬下去湯汁噴滿口中~

爽脆的醃蘿蔔、黃金泡菜、涼拌海帶芽等，是相當開胃清爽小菜，味道也比較豐富，增添POKE在口中的層次感

有別於傳統便當都在戶外風吹日曬，尤其天氣炎熱很容易變質，漫漫弄食材配料都放在冰箱內低溫保鮮，確保衛生品質處於最佳狀態

每一分食材的份量也都抓得很精準，一來是方便客人計算攝取量，同時也確保標準化作業，客人拿到的份量大小會一致，確保每一份餐點品質都一百分

相當欣賞老闆龜毛的個性，這最適合做餐飲，寧可以自己多花些功夫，也要給客人吃到最好的，

怪不得不論附近大學生、小情侶、資深樂齡族、小朋友們，來漫漫弄都可以吃得很開心，很滿足、很幸福！真希望老闆可以趕快再開分店ＸＤ

1基底+3蛋白質+7配料+2脆脆+1醬料 219元

太誇張了！這個堆得跟小山丘一樣的POKE，3份蛋白質，居然只要219元，這在台北少說要三百起跳吧！

這一份我蛋白質都是選擇海鮮，高雄有最大遠洋漁業，海鮮果不其然超新鮮，生鮭魚軟嫩有厚度、脆脆花枝裏頭的膜都處理掉

新登場的麻辣蛤蛤，蛤蠣沒有惱人沙子，完全吸附了醬汁的精華，辣中帶有鮮甜，非常開胃，搭配基底享用超夠味～

1基底+3蛋白質+7配料+2脆脆+1醬料 219元

另一份我爸要吃的，就主打肉肉滿分，選擇舒肥雞、板腱牛、煙燻鴨，三種肉品份量都很足夠，而且都不會太肥太油膩～肉肉控的絕佳選擇

我最推薦就是這個舒肥雞肉，乍看以為乾乾的，沒想到一咬下有夠濕潤，完全感受不到任何乾澀感～這個叫我單吃我也願意！

板腱牛質地很紮實、越咀越香，肉肉控推薦要點！特別的煙燻鴨肉，香氣滿點，鴨肉的香氣充滿口中，三種肉品都給不少，完全不怕吃兩口就沒了

漫漫弄脆脆

上頭的脆脆不僅增添配色，也增添營養素，加上芝麻、起司粉、海苔絲等等，畫龍點睛，讓一大份POKE視覺上更加有變化~

漫漫弄淋醬（可分開）

POKE 要好吃還有另一個靈魂就是醬料，貼心的漫漫弄考量不同客人的飲食習慣，淋醬也可以另外裝，

想吃多少自己調整份量，也有不少客人選擇不醬，不想要沾醬的朋友可以選擇多一個配料，光吃原味就相當津津有味

辣味美乃滋

肉類的POKE我淋上辣味美奶滋，這個很特別的醬料，辣中帶點甜味，頗能刺激味蕾，就算天氣炎熱也讓人食欲大振~

增添不少的濕潤度，每一口也更加有味道，不用擔心吃健康餐都一定是水煮，味道超級清淡，來漫漫弄可以吃得很美味，同時又能兼顧身體健康

和風油醋

海鮮蕎麥麵這份，我則搭配很清爽的胡麻柚香，好適合夏天喔，有種吃涼麵的FU，酸酸的味道可以促進食慾~

海鮮搭配油醋醬真的很搭，更能引出海鮮本身的鮮甜，鮭魚、花枝更加鮮！一不注意一大碗就吃個精光了

優格80元（2配料+1脆脆+蜂蜜）

餐後當然不能少了甜點，這一份被學生推爆的優格，超級濃郁的優格，加上當季水果、脆脆，淋上甜蜜蜜蜂蜜，就是健康養生的餐後甜品

有時候想吃代餐，我也會選擇優格，因為有飽足感，又不怕熱量過高，加上堅果、水果等高營養的配料，輕鬆補充充沛的能量～

如果壓力大、消化不太順暢的朋友，這一杯優格也是首選，我最近熬夜導致排便不太順暢，吃完這一杯候回家通體舒暢，累積的髒東西通通排出體外！

一入口優格的乳香味很濃厚，在口中絲毫感受不到酸澀感，溫潤飽滿的質地相當順口，宛如有種魔力，會讓人一吃就停不下來～

跟蘋果丁、鳳梨果肉、堅果粒一起享用，讓口感更加豐富，這個優格可以單買回家，希望之後可以出家庭號，一次買一桶去家裡嗑到過癮

漫漫弄飲品

吃POKE搭配茶飲或氣泡飲都很速配，一口餐點、一口飲品，能夠促進消化，也有客人會外帶氣泡飲享用唷

美莓氣泡飲65元（蔓越莓、覆盆莓）

兩種酸甜的梅果，使用果醬調配出的滋味，酸酸甜甜刺激味蕾，夏天來上一大杯令人胃口大開，氣泡又能促進腸道吸收，讓我吃下更多的漫漫弄美食

每一杯氣泡飲都現點現調配，氣泡水使用知名的品牌，給人一種FRESH的FU，神清氣爽，精神一振，吃飽喝足又能繼續上班上課

巨峰多多氣泡飲65元

另一款熱銷的氣泡飲，就是巨峰多多口味，葡萄果醬的香氣很迷人，喝起來不會太甜，也不會過度酸澀，

裏頭乳酸菌充滿好菌，餐後喝上一杯幫助消化，推薦來漫漫弄千萬別錯過喔！

除了氣泡飲，也有茶飲的選擇，價格只要３５元起，價格算很親切，學生也消費得起，非常值得大家來朝聖！

漫漫弄 MAN MAN NONG 5大特色

1. 漫漫弄POKE分成159、189、219三個價格，份量雖然相同，但蛋白份數、配料、脆脆都不同，像我想攝取多一些蛋白質，推薦點219元一次吃到3份蛋白質

2. 每日新鮮製做的配菜，都處理得好乾淨，切成丁狀更能吸附醬汁，上頭的主食不論海鮮、肉品份量都給超多，陸海空的美味一碗打盡通通吃得到

3. 數一數食材超過50種以上，想吃甚麼都可以自由搭配，每一口都是我愛的滋味～素食者、樂齡族、小朋友通通都喜歡，不論當正餐或點心都很適合~

4. 再來杯冰涼的氣泡飲、茶葉沖泡的茶飲、促進腸道好菌的優格，當餐後的點心準沒錯，來漫漫弄攝取豐富的營養素，五顏六色食材通通吃下肚，特別開車過來享用也值得！

5. 網美明亮的裝潢，營造出書是用餐環境，給客人一種高質感的享受，價格卻是相當親民，還可以免費加基底不加價！外送、外帶、線上點餐都方便~

💭店家資訊 漫漫弄自選沙拉/夏威夷拌飯

🏠地址: 高雄市楠梓區大學南路569號

🚌交通: 近高雄大學

☎️電話: (07)962-3009

⏰時間: 週一到週日11:00-8:00 全天供應(公休日會提早公告於官方社群)

💰消費: 現金、線上刷卡、linepay、滿500元以上即可外送（依照距離）

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬粉專: https://reurl.cc/K4Nz59

💬IG: https://www.instagram.com/manman_nong/?img_index=1

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406901837

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