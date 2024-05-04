斐得蔬食熱浪來襲(台中金典綠園道)台中創意蔬食餐廳推薦。

斐得蔬食熱浪來襲(台中金典綠園道) | 台中蔬食餐廳推薦，沒想到一道道豐富的創意料理都是蔬食料理，顛覆對於吃素的印象，斐得蔬食熱浪來襲提供了多元的創意南洋、歐式、台式、火鍋以及飲品等蔬食餐點，還有提供豐富的桌菜組合適合家族聚餐，其中幾款手路菜更是特別推薦，且用餐環境高挑舒適，很適合用餐跟約會。

金典綠園道美食推薦

台中金典綠園道三樓「斐得蔬食熱浪來襲」就在第六市場旁邊，將菜品加入南洋風味，為了廣大的蔬食民眾研發新菜系，讓吃素的菜品選擇更多，也能吃的豐盛且口味多元。🫠

在台中金典綠園道第六市場旁的斐得蔬食熱浪來襲，從門口看感覺很像清爽的網美風格咖啡館，仔細看才發現是蔬食餐廳，最早是推出個人套餐，後續推出多人合菜；精心研發的蔬食讓人感覺不像吃素，餐點很多元也很有創意，對於不吃素的人來說偶而蔬一下，確實是不錯的選擇。

乘著一股南洋料理的熱潮席捲而來，斐得蔬食是由台中起家的品牌，斐得蔬食熱浪來襲是新品牌，之前只有高雄吃得到，現在終於進駐台中金典綠園道。

內用環境寬敞之外，還提供了方桌跟圓桌，除了約會用餐，家族聚餐也很合適。

斐得蔬食熱浪來襲(台中金典綠園道)菜單

每樣都經典的小點、無國界炸物小點、南洋烤土司、台灣芭蕉爸爸的功夫菜、南洋阿嬤的手路菜、秘密甕裡的火鍋(個人鍋)、無國界的創意主食。

後面這面菜單則是飲料跟甜點。斐得蔬食熱浪來襲將蔬食做的口味眾多且創意十足，相當用心。

「指定個人套餐+飲品」。活動期間加10元可任選120元飲品一杯！

烘烤皮蛋脆脆素鬆PIZZA(蛋素)240。

咖哩餃佐紅咖哩(全素)150。

水果黃金泡菜炸豆皮(全素)138。

法式烤片鴨佐臘肉雙拼(全素)420。

脆杏皮蛋雁來紅(莕菜)(蛋素)290。

法式松露燉飯(奶素)368。

鳳梨蜜茶120。

旺來冰茶120。

玫瑰紅茶奶蓋170。

法式烤片鴨佐臘肉雙拼(全素)420。拿著餅皮包著片鴨的樂趣，蒸籠裡面有四張餅皮，搭配豆皮片鴨跟火炒臘腸，可擺上脆口的小黃瓜更增添爽脆口感，特別製作的沾醬吃起來風味鹹甜鹹甜。

Q彈的餅皮擺上片鴨跟火炒臘腸，沾上些許沾醬，將餅皮包裹起來，一口咬下，爽脆的片鴨跟彈牙的臘腸吃起來口感豐富之外，還帶著甜香風味，是讓人吃了會涮嘴的一道創意佳餚。

脆杏皮蛋雁來紅(莕菜)(蛋素)290。沒想到滑嫩的莧菜還可以搭配皮蛋增鮮，點綴枸杞跟烤過的杏仁片，這樣的組合是我沒想過的，莧菜本身吃起來細緻柔滑，搭配皮蛋獨特的鮮，杏仁片的脆，讓吃蔬菜口感更豐富，是一道清爽的蔬菜料理。

法式松露燉飯(奶素)368。燉飯加入頂級黑松露，自製黑松露醬，香濃白醬為基底，加入蕈菇、南瓜籽，米粒彈牙，奶香十足，黑松露獨特香氣入口迷人，風味濃郁。

烘烤皮蛋脆脆素鬆PIZZA(蛋素)240。

咖哩餃佐紅咖哩(全素)150。

水果黃金泡菜炸豆皮(全素)138。

水果黃金泡菜炸豆皮(全素)138。水果黃金泡菜搭配炸至酥脆的豆皮，入口香酥不油膩，泡菜天然的水果甘甜味跟炸豆皮變成創意組合，很是開胃。

咖哩餃佐紅咖哩(全素)150。三角造型的咖哩餃，大家都說好吃！皮薄香酥，夾心的咖哩餡料濃郁，沾上泰國經典的紅咖哩醬，多重辛香料在嘴裡迸出好滋味。

烘烤皮蛋脆脆素鬆PIZZA(蛋素)240。皮蛋跟脆脆的素鬆居然這麼MATCH，皮蛋Q彈、素鬆香脆、餅皮扎實，還有素美奶滋多了乳化口感，加上菇類、櫛瓜，讓這份PIZZA口感豐富，味道鹹鹹甜甜。

鳳梨蜜茶120。鳳梨果肉熬煮的果醬搭配香甜蜂蜜，喝起來酸甜冰涼，蜂蜜的香氣很濃郁。

旺來冰茶120。鳳梨搭配紅茶，茶鄉味道比較濃郁一點，喝起來也有自然的蜂蜜香。

玫瑰紅茶奶蓋170。玫瑰芳香搭配回甘紅茶，奶蓋增加滑順口感，玫瑰香、奶香融合層次交疊，充滿茶香餘韻。

斐得蔬食熱浪來襲不只是將蔬食做的精緻美味，而且還推出個人餐跟多人合菜選項，餐點連飲料算一算超過百道，顛覆對吃素的印象，道道精緻用心，偶而蔬一下，一起來品嚐蔬食美味。