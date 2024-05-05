旅禾泡芙之家｜熊水的甜心。是媽媽也是公主｜6款母親節蛋糕｜審計新村景點美食｜美村旗艦店｜台中伴手禮推薦

旅禾泡芙之家｜熊水的甜心。是媽媽也是公主

是媽媽，也是公主 ⧐ 母親節蛋糕預購中

母親節除了慰勞媽媽，說聲我愛妳表達感謝之意，還少不了寵愛阿母的嘴～台中泡芙屆裡的小金馬旅禾泡芙之家，也來暖心送愛了，今年祭出了六款母親節蛋糕，其中最抓眼球的是這款，妝點成浪漫小花園的玫瑰園之歌，粉萌唯美的小城堡造型，直接把媽媽當成公主在寵～

旅禾泡芙之家｜店家環境

提起旅禾泡芙之家，台中人肯定都知曉，台中的老字號烘焙坊，又以卡士達餡滿滿的泡芙最為有名，是外地朋友來台中唯一指定的甜點伴手禮！

迎接溫馨五月到來，也推出了母親節蛋糕，【是媽媽，也是公主系列】，六款蛋糕可任選，提前預購再享暖心好禮，今天看到玫瑰園之歌的廬山真面目，金架五水捏！直接把阿母當成夢幻小公主，寵爆！

每次母親節蛋糕僅提供台中地區宅配，與三間門市自取，分別為旅禾總店、美村旗艦店與忠明店，

自取的話，建議可以和小米一樣，先在美村店預訂蛋糕，帶著家人孩子與親友至審計新村晃晃走走，這裡還有一間旅禾泡芙之家審計店～門口有著大大的摩艾石像與泡芙頭盔，全家老小應該會拍得很開心！

裡頭就像尋寶一樣很有趣，除了基本麵包與烘焙小點之外，

還有像是摩艾泡芙麵包、芋見貴賓、草莓雪之燒、捲捲圓可頌和半熟乳酪塔等超夯推薦，當然還有人手必拿個2盒的旅禾泡芙！

話說米一直是它們家的鮮奶油蛋糕粉，以前在審計擺市集的日子，只要有攤友生日就是來報到，慶生超方便，奶油盈爽蛋糕也穩穩，壽星看到這顆都會默契一笑～台中伴手禮、母親節蛋糕推薦

旅禾泡芙之家｜菜單MENU

◕━━ 可取貨門市 ━━◕

▎旅禾總店｜台中市西區五權七街122號

▎忠明店｜台中市西區忠明南路190號

▎美村店｜台中市西區美村路一段343號

🔍 MENU：點我

(取自 旅禾泡芙之家 官方)

旅禾泡芙之家｜蛋糕介紹

◕━ 玫瑰園之歌｜＄888━◕

▎6吋｜＄880

▎冷藏3天｜冷凍7天

▎預購日期：5/10以前

▎特定門市自取｜僅提供台中宅配

▎可獲得三大好禮｜贈：母親節限定造型保冷袋｜旅禾精緻刀叉組｜限定設計款賀卡

除了質感的深褐色的保冷袋，也可以選擇母親節限定花樣盛裝。開盒即被這朵以白巧製成的巨大玫瑰花瓣給迷住，還有幾瓣火紅玫瑰優雅附著，不自覺期待玫瑰城堡裡頭的美味～

吹彈可破的香草蛋糕體，層疊上覆盆子玫瑰餡與手作布蕾，最後以旅禾拿手招牌的卡士達餡與鮮奶油輕揉包覆，

輕盈爽口的奶香結合恰到好處的酸甜，相信阿母會喜歡，小小苦惱的點是，它不是很好下刀～

◕━ 草莓雪之燒｜＄60 ━◕

以麻糬製成的雪白外衣，看著就好呆萌啊！輕咬一口裡頭居然包覆著一整顆旅禾泡芙～

QQ咬勁的麻糬，結合上卡士達的奶香甜美，冰爽口感層疊上草莓的酸爽，這顆萌萌小雪人也建議要帶走！

旅禾泡芙之家｜店家資訊｜停車

旅禾泡芙之家 美村旗艦店

評分： / 4.4

地址：40358台灣台中市西區美村路一段343號( 地圖 )

電話：04 2301 0808

營業時間

星期一: 10:00 – 21:00,



星期二: 10:00 – 21:00,



星期三: 10:00 – 21:00,



星期四: 10:00 – 21:00,



星期五: 10:00 – 21:00,



星期六: 10:00 – 21:00,



星期日: 10:00 – 21:00

星期一: 10:00 – 21:00, 星期二: 10:00 – 21:00, 星期三: 10:00 – 21:00, 星期四: 10:00 – 21:00, 星期五: 10:00 – 21:00, 星期六: 10:00 – 21:00, 星期日: 10:00 – 21:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

▎官方｜旅禾泡芙之家

▎Facebook｜Instagram

┺ 母親節蛋糕預購中

🅿️ 鄰近停車場：Times 台中美村路停車場、順良美村立體停車場

旅禾泡芙之家｜店家地圖