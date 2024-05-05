中和港式美食推薦吃什麼?《粵焱港式料理》隱藏在中和興南夜市內的南勢角美食，《粵焱港式料理》菜單主打必點港式熱炒、港式點心以及港式飲品等等，更推出單人獨享餐，所以就算是一個人也能輕鬆吃到粵菜港式料理，不用呼朋引伴很方便，晚上營業鄰近烘爐地附近以及捷運南勢角站，也有不少人會來《粵焱港式料理》吃晚餐跟宵夜唷。

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粵焱港式料理在哪裡

粵焱港式料理

地址：235新北市中和區信義街82號1樓

電話：0983 403 979

營業時間：18:00-03:00(週四公休)

FB：https://www.facebook.com/justfriedrice.tw/

食記：南勢角美食｜粵焱港式料理/藏在興南夜市中和港式熱炒(菜單價錢)

《粵焱港式料理》地址就在新北市中和區信義街82號1樓，位置位於中和興南夜市裡面，樹小編搭捷運出捷運南勢角站4號出口出來，走路大約5分鐘就能抵達，開車來的話建議可以停在附近停車場再走路過來比較方便，店面招牌很妙跟姊妹美容spa坊共用招牌。

粵焱港式料理營業時間

《粵焱港式料理》營業時間晚上8點賣到凌晨3點，星期四會公休，另外建議要來之前，可以先到店家FB確認一下，店家臨時公休也會公告再粉絲團上面，樹小編跟朋友約來這裡吃飯，走到門口看到店家貼著禁帶外食、定期消毒等等標語，還有要愛護店員很可愛的警示標語。

《粵焱港式料理》店外面有菜單可以參考，最後點餐時間是凌晨1點50分，這時間點真的可以稱為深夜食堂無誤。

門口還有貼著《粵焱港式料理》優惠活動，壽星特惠老闆請客，當月壽星活動，會送圓籠蒸中蝦，一籠有10隻蝦，如果有生日的朋友可以參考一下活動辦法，記得要先提前預約啊。

粵焱港式料理用餐環境

走進《粵焱港式料理》用餐空間屬於長條型，用餐座位數沒有想像的多，所以想吃的朋友人多的話，建議先訂位，用餐環境乾淨整齊，牆面上介紹以及精美圖片。

樹小編為了要拍空景所以開店就來到《粵焱港式料理》，店員帶位桌面上都會有菜單，然後內用點餐用QR code點餐。

粵焱港式料理菜單

▼《粵焱港式料理》菜單價錢，菜色品項有熱炒料理、粉飯類、蒸海鮮、蔬菜、港點、港飲等等，建議人多的話，可以搭配套餐以及單點這樣會比較划算。

▼《粵焱港式料理》套餐分享餐菜單，有單人獨享餐、雙人套餐以及四人分享餐等等。

▼點單人獨享餐甜點+60元還可以換購成提拉米蘇。

▼樹小編跟朋友點了3號套餐，然後再加點金沙芙蓉豆腐、胡椒豬肚花膠煲湯、冰火菠蘿油、凍檸茶，然後不小心就點了一桌。

嘖嘖雞煲

▲▼這道嘖嘖雞煲是《粵焱港式料理》招牌菜，樹小編來之前有上網作功課，發現有不少鄉民推薦必點嘖嘖雞煲，加上使用煲仔飯砂鍋來料理，對我來說有種特殊魅力，感覺就是特別入味。

▲端上桌果然香氣四溢，店家說有用紹興酒去腥，會有淡淡紹興酒香，入口吃有點類似豆乳雞以及充滿醬香的三杯雞的綜合體，整體調味不會太鹹，這道還挺適合搭配白飯。

臘味煲仔飯

▲▼在菜單上面看到臘味煲仔飯，想都沒有想就點了下去，樹小編也很久沒有去香港了，很懷念香港興記煲仔飯，台灣也比較少看到煲仔飯店家，大多數以主打港點為主，來到這裡能吃到臘味煲仔飯，真的太好了。

▲臘味煲仔飯上桌整個香噴噴，上面還有顆太陽蛋，記得要吃之前要稍微翻攪一下煲仔飯，《粵焱港式料理》臘味煲仔飯調味不會太過厚重，米飯搭配臘味整個很涮嘴好吃。

金沙芙蓉豆腐

▲▼又是我個人很鍾愛的金沙料理，深愛鹹蛋黃的我，看到金沙料理都會點，這道是金沙芙蓉豆腐，雞蛋豆腐外面會裹上一層鹹蛋黃，咬開豆腐整個水嫩帶有金沙香氣，光是這盤就被我一個人默默清盤了。

XO醬蘿蔔糕

▲▼再來這道是港式熱炒很經典的XO醬蘿蔔糕，樹小編很喜歡蘿蔔糕口感入口鬆軟，再加上使用XO醬來調味，會有微微的辣度有夠涮嘴，同行朋友不能吃辣，所以這盤也被我清盤囉。

蒜蓉炒水蓮

▲▼感覺點到後面要選擇一道青菜來搭配，選擇套餐也會有蔬菜的選項，我們選擇了蒜蓉炒水蓮，炒水蓮沒有過多調味，吃起來爽脆可口接受度高。

胡椒豬肚花膠煲湯

▲▼香港愛煲湯應該是全世界都知道，也因為如此香港煲湯特別有名，胡椒豬肚花膠煲湯湯頭會點有胡椒辛香氣，裡面有豬肚以及QQ的花膠，重點是湯頭溫潤好喝。

冰火菠蘿油

▲▼餐後點心少不了來吃冰火菠蘿油，菠蘿包外層焦香酥脆，中間會夾上奶油，咬下去有種冰火交融的口感。

杏仁豆腐

▲▼餐點甜品還有這個杏仁豆腐，吃起來口感軟嫩，入口會慢慢化開來，滑嫩順口沒有刺鼻味。

▲▼最後是飲料我們點了凍檸茶以及絲襪奶茶，凍檸茶有著甘醇淺淺檸檬香氣，絲襪奶茶我覺得是偏奶香淡茶味的滋味。

《粵焱港式料理》這家隱藏在興南夜市內的南勢角美食，這天我們點了幾道菜都表現可圈可點，而且難得有營業時間那麼晚的港式熱炒深夜食堂，分享給大家有機會不妨可以吃看看

粵焱港式料理店家資訊

粵焱港式料理

地址：235新北市中和區信義街82號1樓

電話：0983 403 979

營業時間：18:00-03:00(週四公休)

FB：https://www.facebook.com/justfriedrice.tw/

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