7-11美食推薦這個《一口馬可貝果披薩》，最近看到7-11微波食品推薦dcard鄉民分享《一口馬可貝果披薩》，結果留言反映都不錯，身為超商控的樹小編，就近找住家附近的7-11訂購《一口馬可貝果披薩》，總共有3款口味，優惠打折一個平均55元，買回家可以自己用氣炸鍋、烤箱或微波爐加熱很方便，現烤貝果披薩超誘人又好吃，《一口馬可貝果披薩》不論是當早餐或點心都不錯，趕緊來跟大家開箱分享《一口馬可貝果披薩》。

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一口馬可貝果披薩哪裡買

《一口馬可貝果披薩》哪裡買?樹小編看到7-11微波食品推薦dcard上面鄉民分享，結果跑了起碼3家都沒有找到《一口馬可貝果披薩》，通常應該都在冷凍區，問店員說有進貨被買光了，後來我直接請店家幫我預訂，所以建議可以就近找家裡附近的7-11，通常都會有LINE群組，直接問請店家幫忙預訂這樣比較快。

一口馬可貝果披薩介紹

一口馬可貝果比薩，是一家以貝果當作餅皮的個人比薩專賣店，獨創採用「低油貝果」當作餅皮，讓比薩吃起來更健康、無負擔，烤箱、氣炸鍋加熱只要5分鐘，是貝果也是比薩，7-11 開賣首週創一週賣出一棟 101 高度的傳奇紀錄。

一口馬可貝果披薩價錢

《一口馬可貝果披薩》 4/17～5/14 德式辣腸、照燒章魚有二件八折優惠，價錢二個8折優惠後平均一個只要55元，4/29 新品青醬菇菇（素食）新上架可以買到，外包裝的部分做的很精美，拿到手保存方式很簡單，就是放入冷凍就好。

一口馬可貝果披薩覆熱方式

《一口馬可貝果披薩》包裝上面有覆熱回烤方式，可以用烤箱、氣炸鍋、微波爐，優先建議烤箱以及氣炸鍋，剛好家裡有氣炸鍋也很方便，上面的標示說明都很清楚超棒。

一口馬可貝果披薩如何切

《一口馬可貝果披薩》細節到如何切比薩都有說明，建議使用片刀切到底部，一刀2片，建議兩刀4片，話說我沒有帶刀，直接用手掰開也很方便。

▼《一口馬可貝果披薩》德式辣腸貝果比薩

▼《一口馬可貝果披薩》照燒章魚貝果比薩

▼《一口馬可貝果披薩》青醬菇菇貝果比薩

一口馬可貝果披薩開箱

先來開箱《一口馬可貝果披薩》，打開來可以看到實際大小就是常見貝果的大小，而且用料很實在，外包裝跟內容實物就是一模一樣，不會像泡麵一樣，外包裝僅供參考。

一口馬可貝果披薩氣炸鍋

拿到手的《一口馬可貝果披薩》，家裡有氣炸鍋很方便，比薩先退冰到摸起來軟透，氣炸鍋溫度190度C，氣炸溫度5分鐘，烤好整個廚房都是香噴噴，主打雙色三品種起司，烘烤成脆脆的表皮，綜合三種香味，可以輕鬆享用到濃郁的起司香味。

德式辣腸貝果比薩

《一口馬可貝果披薩》德式辣腸貝果比薩，剛烤好要小心會燙口，到底是什麼天才可以想到把貝果以及比薩來做結合，選用進口麵粉作為貝果的基底，樹小編本身就喜歡吃貝果，加上比薩這個邪惡元素，真的就是天殺的組合啊!

現烤好貝果外觀邊邊會有點脆脆，貝果咬下去會帶點嚼勁，德式辣腸完全是這個口味的靈魂，口感脆口好吃，還有墨西哥青辣椒微微辣度，邪惡起司帶著鹹香滋味，吃第一口就被圈粉。

照燒章魚貝果比薩

《一口馬可貝果披薩》照燒章魚貝果比薩，這款烤好就能聞到很熟悉章魚燒的味道，喜歡吃章魚燒的朋友，一定不要錯過這款貝果比薩口味。

照燒章魚貝果比薩是這3款中最會牽絲的，外皮酥脆噴香能吃到章魚塊，照燒醬汁帶有鹹甜口感，入口能感受到海苔香氣，起司牽絲感很誘人好吃。

青醬菇菇貝果比薩

最後這款是青醬菇菇貝果比薩，包裝上面有秀出來是陽明春天聯名的新口味，陽明春天是台灣首屆米其林綠星殊榮，致力推廣蔬食以及永續飲食，有不少死忠的粉絲老饕。

青醬菇菇貝果比薩上面有許多杏鮑菇，義式青醬口味香噴噴，吃起來整體味道很平衡，吃起來有夠涮嘴，不會太過油膩。

《一口馬可貝果披薩》4吋半個人貝果比薩，烤箱、氣炸鍋只要5分鐘，不論是當作早餐、點心、宵夜都很方便，以上開箱分享給大家參考。

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一口馬可官網：https://www.mbpizza.com.tw

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