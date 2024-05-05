此食記為花見團子造訪「串一番串烤」 (造訪日期 : 2024/04)



「串一番串烤」平價串燒，板橋串燒推薦

板橋深夜食堂推薦、板橋居酒屋推薦







串一番串烤



地址 : 新北市板橋區大仁街20號

電話 : 02 2968 4555

時間 : 週一～週日17:00～01:00



最近平價串燒很夯，本次團子和友人相約板橋「串一番串烤」聚餐，店家位於板橋體育館附近，離捷運板橋站不遠，可坐公車到「大庭新村」站，步行1分鐘即可抵達，交通很便利。「串一番串烤」主要販售串燒、炸物、也有麵點等主食，商品的品項超級多，食材嚴選高品質，可搭配啤酒、清酒、威士忌、韓國燒酒等酒類，SHOT有買五送一活動，也有無酒精的茶飲、果汁，滿足各種客人需求。價錢也很平價，且不收服務費，CP值很高，開幕沒多久，就成為當地及網路有口皆碑店家。

「串一番串烤」裝潢呈現濃濃日式風情，外頭有一個大冰櫃，擺放各式串燒，有雞肉、豬肉、牛肉、蔬菜、海鮮、經典串物，價錢從25～60元，份量大且超值，可先從這裡選購想吃的串燒，放入盤中交給店家燒烤，整體衛生乾淨，價格也很平價，份量比一般的串燒店還要大。

走進店內打造成居酒屋氛圍，牆壁貼著昭和飲酒海報，天花板懸掛著日式旗幟，復古且摩登，用餐空間寬敞明亮，動線分明，有提供多組2人、4人以上座位，也可併桌，多人聚餐也OK，耳邊也不時傳來流行音樂，環境很舒適，很適合聚會聊天慶生使用。

這裡有提供多種酒類，海尼根、啤酒、韓國燒酒等，SHOT有買五送一活動，也有無酒精飲品可樂、汽水、無糖綠茶、可爾必思等，一旁還有玻璃杯，可和好友共同享用美酒搭配美味的串燒，享受美好時光。

「串一番串烤」燒烤處為餐廳外，室內因此不會聞到濃煙味道。採用先炸後烤的烹調方式，串燒是以炭火燒烤，會抹上店家獨門醬汁燒烤，會帶些炭火的焦香風味，鹹甜濃郁不死鹹，老闆還會在串燒上灑些芝麻，增香又提味。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

真露燒酒（青葡萄口味）

本次團子品嚐的是道地的韓國真露燒酒，以稻米蒸餾出米酒和葡萄汁完美比例融合，酸甜有勁，帶有濃濃果香，呈現絕美滋味，單喝就好喝，搭配各式料理更有味。

韓式泡菜

「韓式泡菜」嚴選大白菜進行醃漬，鹹辣恰到好處，可以直接單吃，或搭配串燒燒烤轉換風味，都很開胃又好吃。

店家的雞肉串燒種類很多，我們拿了六串不同的部位一次品嚐。

雞軟骨 / 七里香 / 雞肉串 / 雞腿排 / 雞心 / 雞皮

「雞軟骨」軟骨部份口感脆軟有嚼勁，還吃得到一點點Q彈雞肉；「七里香」就是雞屁股，肥瘦適中不油不膩，口感扎實，會越嚼越香；「雞肉串」和「雞腿肉」不會乾柴，吃起來口感很有彈性；「雞心」口感軟嫩，越吃越涮嘴；「雞皮」烤的QQ的很有彈性，吃起來不會過乾過硬。喜愛吃日式燒鳥的朋友一定要來「串一番串烤」，不同的部位各有千秋，烤到恰到好處，團子都很推薦點來嚐嚐。

第二盤也很豐盛，我們拿了多種豬肉、牛肉、海鮮串燒。

培根起司麻糬 \ 牛肉蔥捲 \ 豬肉金針卷 \ 香腸 \ 松阪豬 \ 肥腸 \ 干貝

「培根起司麻糬」外層培根鹹香有勁，內層起司麻糬Q中帶勁，是外面串燒少有的組合，推薦必點；團子愛吃的肉類串結合蔬菜的串燒，「牛肉蔥捲」滑嫩牛肉包裹著清爽的青蔥，大人小孩都喜歡；「豬肉金針卷」豬肉油香，金針水嫩，一口咬下去可品嘗到多層次口感；「香腸」一口咬下多汁香甜，完全不輸專賣烤香腸的店家；「松阪豬」肥瘦適中，肉質Q彈緊緻，也是店家人氣招牌；「肥腸」處理的很乾淨，充滿嚼勁的口感不油不膩；「干貝」肥美飽滿，吃得出新鮮的滋味。

甜不辣 / 豆皮

「甜不辣」外酥內軟Q，微焦香氣加上芝麻更顯濃郁 ，吃完依舊意猶未盡；燒烤到脆脆的「豆皮」吃得到豆香鮮甜，保證一試成主顧。

大口吃肉也別忘了吃蔬菜！「串一番串烤」蔬菜種類也很多，可以依自己的喜好進行選擇，讓營養更加均衡，喜歡吃蔬菜的團子也挑選了不少。

洋蔥 \ 香菇 \ 青椒 \ 糯米椒

「洋蔥」香甜中帶點微辣；香氣四溢的「香菇」軟嫩多汁；「青椒」清脆爽口，去油又解膩；「糯米椒」味道很搶眼，一吃就會上癮。

馬鈴薯 \ 四季豆 \ 櫛瓜 \ 杏鮑菇

「馬鈴薯」鬆軟可口；「四季豆」烤的剛剛好，輕嫩又柔軟；「櫛瓜」清爽脆口，可以中和油膩感；「杏鮑菇」超級JUICY好吃，再來幾串我都沒問題。

帶骨牛小排

店家除了一般的串燒，也有一些私房的燒烤單品可供選擇，「帶骨牛小排」份量足足有兩大片，入口後肉質富有彈性，毫不乾澀，配上蒜片更加提味。

白蝦

「白蝦」共有七隻，店家嚴選新鮮白蝦，採用鹽燒的方式燒烤，外層的鹽巴鎖住蝦肉鮮甜，蝦鹽Q彈豐腴，鹹甜交錯的口感，讓我們一隻接一隻，停不下來。

炙鹽五花肉

「炙鹽五花肉」店家嚴選五花肉，豬肉肥瘦適中，軟嫩誘人，單吃就好吃，也可再擠一些檸檬汁更增添不同的風味，是最佳下酒良伴。

銀絲卷 / 烤麻糬

「銀絲卷」油炸後呈現金黃色的酥脆的外皮，外層酥脆，內層細絲香氣逼人，煉乳和花生粉讓銀絲卷畫龍點睛；「烤麻糬」Q彈有勁，軟糯黏牙，外層裹上上煉乳、花生粉更加美味，多款甜點為美好一餐做最完美收尾。

整體而言，團子覺得「串一番串烤」很適合喜愛吃串燒或日本料理的朋友，串燒品項多元、日式料理豐富，從小菜、炸物、湯品、麵類應有盡有，酒類種類繁多，各項單品價錢平價且不收服務費，經濟又實惠，CP值很高，老闆服務親切，可謂板橋的深夜食堂。店家也有提供Google評論活動，消費滿300元以上，5星好評加上FB或IG追蹤，就贈送「炙鹽五花肉」。傍晚到夜深，不妨來到「串一番串烤」坐坐，品嚐特色串燒、日本料理，與家人好友小酌，度過美好的夜晚。

菜單

開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒

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