塔可手作烘焙｜新竹隱藏版人氣手作麵包店，限量鹽之花鹽可頌太晚吃不到!

身為麵包控又發現一家寶藏店，這家藏身在新竹的【塔可手作烘焙】，是許多在地媽媽的口袋名單，起源於父母為了孩子夢想而打造，可愛的LOGO 插圖就是老闆小孩，嚴選來自國外的進口頂級食材，秉持著做給孩子的心，真材實料打造每一顆麵包，光是麵粉就選用了五六種品項，讓吃得健康無負擔又充滿口感!

❤️ 五月母親節活動動 ❤️

來店消費 滿500元 贈送帆布提袋，未達消費金額以加價購 69元獲得。

環境分享

▼【塔可手作烘焙】位於新竹市北區光華街，鄰近巨城百貨和大魯閣百貨，木製店門外觀充滿日系氛圍，是附近家長和媽媽們的口袋愛店，開車可停放於附近的收費停車場。

▼走進【塔可手作烘焙】濃濃麵包香撲鼻而來，誘人的麵包們整齊擺放標示在櫃上，每一個都有以塑膠袋乾淨包裝，想吃什麼通通自己夾再結帳，生意很好沒多久就被迅速掃光!

▼【塔可手作烘焙】從麵粉到餡料堅持使用頂級原料，像是日本拿破崙法國專用粉、北海道夢之力、夢日月麵粉、布爾喬亞法國麵粉、 法國裸麥麵粉、法國AOP 發酵奶油、法國法芙娜巧克力、法國米歇爾可可粉，成就出更加極致美味的口感!

▼【塔可手作烘焙】店內麵包都是每日現做出爐，每天固定有主打麵包鹽之花可頌和菠蘿、一~兩款歐式麵包、兩款大吐司系列等，每次來都能吃到不同的品項。

▼【塔可手作烘焙】櫃台後擺放被預訂的滿滿麵包，提供LINE群組預留以免太晚買不到，以及外送服務不用出門就能吃，幸運的話還有每日限量的優惠折扣麵包，讓小資族們可以省錢享受美味。

▼【塔可手作烘焙】近期推出母親節活動，五月來店消費滿500元就贈送帆布提袋，未達消費金額也以加價購 69元獲得。

菜單

每週不定期更新推出新品項

鹽之花鹽可頌💰38元

▼招牌限量鹽之花鹽可頌，口感鬆軟中富有咬勁，裏頭特別包了鹹奶油，讓整體吃起來更不乾口，同時能感受到鹹甜香氣，而且完全不油膩好耐吃!

原味菠蘿💰38元 熔岩美祿💰48元

▼另一樣人氣品項菠蘿系列，有許多不同口味可挑選，原味菠蘿吃起來單純又香甜，酥脆的餅皮咬下是軟綿享受，還有可可控會愛的熔岩美祿，嚴選頂級的法芙娜可可製作，烤後呈現半融化的巧克力質地，入口滿是濃濃苦甜的可可香氣!

藍莓乳酪💰68元

▼光用看就超誘人的藍莓乳酪，將新鮮藍莓結合乳酪，每一口都能咬到酸甜餡料，濃郁乳酪香在嘴裡炸開好過癮!

藍莓貝果(兩入)💰70元

▼小巧可愛的藍莓貝果共有兩入，一剝開就能看到完整藍莓果肉，嚼勁中有著迷人麵粉香，不知不覺就讓人吃光光。

葡萄巴布羅💰70元

▼我私心最愛的葡萄巴布羅，以日式菓子麵團為基底結合鹹奶油，再鋪上滿滿滿的加州葡萄乾，頂頭的巴布羅酥皮香甜可口，伴隨著萊姆酒香葡萄乾實在太涮嘴!

南瓜吐司💰120 元

▼營養滿分的南瓜吐司，使用南瓜本人真材實料製作，外表染上天然的南瓜顏色，吃起來有著淡淡甜香，柔香又彈的質地，用手剝來吃格外讓人享受，可以拉出一絲絲的口感!

春日減糖吐司 💰230元

▼吃了不脹氣的春日減糖吐司 ，加入熊本高纖低糖預拌粉、低糖質麵粉、無添加精製糖製作，外皮脆而不厚很好入口，在咀嚼下散發出輕輕香氣，適合減醣的人或是家中長輩有在控制血糖也能吃！

食用心得

各位麵包控快收藏這家，近期吃過最喜歡的【塔可手作烘焙】，從菠蘿到可頌都讓人好驚豔，無論口感口味都很有水準，沒有過多的噱頭和浮誇元素，可以感受到純粹麵粉香氣，每一口都是幸福又涮嘴的好滋味!

店家資訊

塔可手作烘焙

粉絲團：塔可手作烘焙 FB

地址：新竹市北區光華街85號

電話： 0958-929-970

營業時間：12:00–19:30(週六日休)

提供外送服務，外送區域區域 新竹市區/香山/園區/竹北等、每區外送金額會不一樣，詳細可加群組或來電

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food