最近在龍潭區的北龍路上，發現了這家讓人眼睛為之一亮的新餐廳『咖哩龍。香料咖哩』。光是可愛的店外觀就充滿吸引力，吸引著阿菲走進去品嚐。在一個假日午後，即使是內用，店內客人也絡繹不絕。想必大家都被這家店的獨特魅力所吸引，尤其是內用，可享受無限續加的咖哩醬和白飯，再加上舒適的用餐環境，這些因素都足以讓人一再光顧。如果你還在龍潭尋找午餐的美味選擇，絕對不能錯過這家。

關於-『咖哩龍。香料咖哩』

與老闆娘簡短的交談後才得知

這是一家自創品牌

原本在台北經營的店鋪已交給員工管理

而龍潭店則是由老闆娘和老闆親自打理

目前還處於試營運階段

老闆娘非常歡迎大家來品嚐他們美味的香料咖哩

喜歡咖哩的朋友趕緊來嚐鮮

咖哩龍。香料咖哩-店面外觀

『咖哩龍。香料咖哩』位於北龍路上這條美食一級戰區

儘管競爭激烈

但每到用餐時段

『咖哩龍。香料咖哩』依然人潮洶湧一座難求

店面外觀設計簡約又有質感

白色主調搭配文青風格

它就坐落在星巴克的對面

不難找到

不過還有一些裝潢工程在進行

真期待完工後的可愛店面

很有趣的用餐規則

請大家務必要詳閱

可接受者再入內用餐

營業時間

『咖哩龍。香料咖哩』

營業時間為11:00至21:00

中間無休息時間

讓大家在營業時間內都可以享用到美味咖哩

交通/停車資訊位置

由於店前道路正在施工

機車可以停放在對面的停車場

而汽車則可以停在對面大型收費停車場

停車方便

幾乎不用擔心車位問題

用餐環境

一踏入店內

就能感受到明亮舒適的用餐環境

大量使用簡約的白色裝潢搭配木頭桌椅

並有綠色植栽點綴

讓整個空間顯得舒適愜意

這樣的環境不論是家庭聚餐還是與朋友聚會都非常合適

內用需自取的餐具

還有提供檸檬水

就連放置餐具的區域也是乾淨

絲毫沒有油膩感

非常優秀

店內中間有放置幾盆大型綠色植栽

看了就讓人心情愉悅

在這裡用餐感受很棒

咖哩龍。香料咖哩-菜單

雖然店家仍在試營運期間

但菜單種類已經相當豐富

主打香料咖哩系列

還有各式炸物和手作小菜

飲品則提供汽水和檸檬氣泡

選好餐點後就是拿著菜單到櫃台結帳

櫃台會標示今天的主廚小菜是什麼

每天的主廚小菜都不太一樣

點餐結帳完畢後會拿到明細及餐點震動器

等待餐點震動器響起時就能來櫃台取餐

內用免費優惠

『咖哩龍。香料咖哩』的經營方式很大方

不怕大家吃

只要是內用點購主餐類

就能免費續加咖哩醬及白飯

真的超級佛心

不過每次限續加一份

不可打包外帶出去

餐點分享

檸檬水

內用可免費享用的檸檬水

日式豬排咖哩

+起司

阿菲這天就是很想吃豬排

所以點了他們家的招牌菜之一：日式豬排咖哩

滑嫩的豬排搭配香濃的咖哩

口感絕佳

每一口都帶來滿滿的滿足感

再搭配起司一起吃

真的超級享受

香料咖哩

若要續加可拿這碗到櫃檯續加

阿菲有續加一次

店家續加的量也很大器

就是滿滿的一碗咖哩醬

讓人真的吃飽飽

這天的咖哩配菜蠻豐富的

顛覆以往吃的單調版本咖哩飯

咖哩飯的配料有這些

鳳梨、小番茄、溏心蛋、醃製小黃瓜、高麗菜絲

滑嫩的炸豬排

超級好吃

而且是有厚度的炸豬排

不是排骨豬排

一口咬下

只有滿足

就連白飯的量也給的很大方

對於女生來說這盤咖哩的份量太多了

吃完真的有點撐

大概就是吃一餐抵兩餐的概念

飯後老闆娘送上一塊店內招牌：唐揚炸雞

讓我品嚐看看

想不到唐揚炸雞更是好吃

肉是有醃製過的

調味合宜

油炸的功力也不錯

吃起來不會油膩很清爽

阿菲下次要點這個口味吃看看

唐揚炸雞咖哩果然是店內招牌

口味還不錯

用餐完畢需要將餐具拿到回收區

用餐心得

『咖哩龍。香料咖哩』有許多優點

餐點份量大

味道不錯

蔬果配菜種類豐富

並且香料咖哩帶來了全新的口味體驗

清爽又美味

再加上內用無限續加的咖哩醬及白飯

價格也屬於中等區域

整體來說是一個值得推薦的龍潭餐廳

如果一定要說缺點的話

可能就是沒有提供洗手間

但這樣的小缺憾並不影響整體用餐體驗

喜歡吃咖哩的朋友

一定要來『咖哩龍。香料咖哩』飽餐一頓

真的物超所值

咖哩龍。香料咖哩-店家資訊

咖哩龍🐲日式唐揚。香料咖哩｜試營運中

評分： / 4.7

/ 4.7 地址：325台灣桃園市龍潭區北龍路295號( 地圖 )

電話：0981 257 789

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00,

星期三: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00,

星期四: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00,

星期五: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00,

星期六: 11:00 – 21:00,

星期日: 11:00 – 21:00

星期一: 休息, 星期二: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00, 星期三: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00, 星期四: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00, 星期五: 11:00 – 14:00, 17:00 – 21:00, 星期六: 11:00 – 21:00, 星期日: 11:00 – 21:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

龍潭美食懶人包

【飯類】

探訪『お食事処 男丸』的味覺驚喜｜龍潭美味之旅｜龍潭日式料理餐廳

4大理由讓你愛上『咖哩龍。香料咖哩』｜無限續加的香料咖哩醬及白飯｜豐富蔬果搭配｜環境舒適｜超強日式炸物

『複園焢肉飯』龍潭在地好吃便當店｜老司機的口袋名單｜味噌湯辣蘿蔔乾免費吃

『老爹早點』在地人激推招牌豬皮飯、古早味蛋餅｜道地台式早午餐｜龍潭大池旁的隱藏版美食

龍潭道地早午餐『寶媽媽油飯』價格實惠大份量｜傳統懷舊美食與寬敞環境一次滿足

『虎藏燒肉丼食所(龍潭店)』大火炙燒香噴噴牛五花丼飯只需158元｜自助區無限享用

【麵類】

龍潭神秘幽靈廚房『厚實酸辣粉』真，巷弄間的美食｜要吃還要碰運氣｜龍潭美食

龍潭『老街麵店』 客家風味濃厚的美味麵食 在地人狂推 榨菜肉絲麵必吃 滷味小菜銅板價 飄香一甲子

『橋頭老麵店』 在地巷弄人氣美食 只賣榨菜肉絲麵系列 復古傳統好滋味

『麵屋一人拉麵店』用心烹煮每一碗拉麵的優質日式小店、美到就像藝術品的拉麵

『太常大腸麵線』｜每一口都是滿滿配料和麵線！大推『綜合麵線』自製辣椒醬香辣唰嘴、下重本的鮮奶茶

潛藏巷弄中的國民小吃美食｜隱藏版美食店家『郭記麵館』的美味故事

『龍潭牛肉麵』 純土黃牛！產地直送人氣牛肉麵 吹冷氣吃牛肉麵超享受

『好伴麵店』 龍潭文青麵店 特色麵食通通有 九宮格小菜選擇多 整天營業

『龍潭市場餛飩』 龍潭傳統中式早餐 在地人巷弄美食 人氣早餐 晚來就吃不到

【牛排、西餐類】

100%原肉平價牛排館『大腕屋牛排(龍潭店)』｜大份量原肉牛排超嫩超多汁｜麻辣燙、麵包、濃湯、飲料、冰品吃到飽

『小時厚牛排-桃園龍潭店』高達11種免費自助吧吃到飽吃到撐！龍潭人氣平價牛排店、天天都在大排長龍、想吃就要耐心等

【異國美食類】

探店必訪『Next Stop 香港手作料理-龍潭店』餐點精緻美味｜親子共享美食時光

『Yeah Right Food Truck』經典美式漢堡餐車｜北部超人氣排隊餐車美食

『手作涼皮』｜每日現作、限量、酸酸辣辣、滑嫩冰涼、涼皮好味道

『村子里米干』 雲南風味！米干、米線、粑粑絲必吃！復古可愛的懷舊小吃店

『台越小吃』 龍潭市場內排隊人氣美食 內用外帶通通要等 越南小吃 越南美食

『清邁雞肉飯 (龍潭店)』 龍潭異國料理 泰式料理

【甜食、飲料類】

走進『茉莉花園cafe』與森林共舞的美味甜點與咖啡饗宴｜龍潭森林系咖啡｜桃園咖啡廳

『茉莉花園cafe』 龍潭植物系咖啡廳｜只有冬季才營業｜療癒系秘境咖啡廳｜提供綠意盎然的恬謐空間

『SUSUMU 蛋糕甜點咖啡廳』｜韓系夢幻奶茶色系咖啡廳｜甜點好吃精緻、在這裡拍照每張都是大片｜龍潭最強咖啡廳

『澎湃豆花 龍潭店』 料多味美 內用可續豆花 桃園最強豆花冰品甜食店

『無敵仙草冰』 龍潭冰店 料多實在 龍潭人大推在地美食 超滑嫩仙草冰 龍元宮附近

『玉津咖啡(龍潭龍元店) Y.J COFFEE』｜龍潭韓系質感咖啡廳、平價咖啡茶飲/甜點輕食選擇多、不限時咖啡廳

『Louisa Coffee 路易・莎咖啡（龍潭北龍旗艦門市）』悠閒午後時光最佳選擇 不限時咖啡廳

【早午餐類】

『旅人咖啡館 (龍潭店)』精緻美味無極限｜從早晨到夜晚都能滿足你的味蕾｜全日供應早午餐

『食潮Shidzhau早午餐』 龍潭早午餐 溫馨網美文青風 龍潭早餐新店速報

『More Burger 墨爾漢堡 (龍潭南龍店)』 每天都想去吃的平價早午餐店 餐點美味、選擇多、價格便宜

『微笑夯吐司早午餐』｜碳烤三明治專賣店｜美味碳烤片片帶來的幸福滋味

『龍潭市場餛飩』 龍潭傳統中式早餐 道地好味道 餛飩專賣 在地人巷弄美食 人氣早餐 晚來就吃不到

『晨間廚房 (龍潭東龍店)』｜與家人朋友共享的美味時光

『巨林美而美（龍潭店）』｜傳統早餐店、溫暖系早餐店、就像回家吃早餐一樣放鬆

【咖啡廳】

龍潭咖啡廳秘境『青山雲隱』｜精品手沖咖啡與雲泰南洋料理的絕妙組合｜現場排隊享受茶園景致

『SUSUMU 蛋糕甜點咖啡廳』｜韓系夢幻奶茶色系咖啡廳｜甜點好吃精緻｜龍潭最強咖啡廳

走進『茉莉花園cafe』與森林共舞的美味甜點與咖啡饗宴｜龍潭森林系咖啡｜桃園咖啡廳

『旅人咖啡館 (龍潭店)』精緻美味無極限｜從早晨到夜晚都能滿足你的味蕾｜全日供應早午餐

『茉莉花園cafe』 龍潭植物系咖啡廳｜只有冬季才營業｜療癒系秘境咖啡廳｜提供綠意盎然的恬謐空間

『玉津咖啡(龍潭龍元店) Y.J COFFEE』｜龍潭韓系質感咖啡廳、平價咖啡茶飲/甜點輕食選擇多、不限時咖啡廳

『STARBUCKS 星巴克-龍潭門市』享受寬敞舒適的咖啡時光｜不限時咖啡廳｜環境寬敞停車方便

『Louisa Coffee 路易・莎咖啡（龍潭北龍旗艦門市）』悠閒午後時光最佳選擇

【宵夜】

龍潭神秘幽靈廚房『厚實酸辣粉』真，巷弄間的美食｜要吃還要碰運氣｜龍潭美食

『永和豆漿(龍潭店)』環境乾爽不油膩｜不定時公休｜越晚生意越好的神秘小店

『303宵夜』龍潭夜貓子的美食補給站｜傳統中式麵食、飯類、滷味小菜

龍潭宵夜推薦『燒鳥串道-龍潭北龍店』｜超過45款串燒任你選｜茶泡飯、柴魚醬油拌飯吃到飽

【小吃類】

『歡樂烤無煙串燒專賣店』｜龍潭市區必吃美食、無煙串燒多樣食材、親民價格

『龍潭廟口小籠包蒸餃燒賣』 被小籠包耽誤的超有料”酸辣湯”！龍元宮廟口美食

龍潭『阿嬤ㄟ功夫（鹽酥雞）』 炸物種類豐富 飽滿多汁 老闆娘親切熱情 龍潭炸物王 丫嬤ㄟ功夫 晚餐宵夜好選擇

『一派胡塩酵素臭豆腐-桃園龍潭店』｜探尋台灣味道之旅、臭豆腐的美味與傳奇

『合家蚵仔麵線』臭豆腐、手工肉圓 龍潭美食 龍潭小吃店 龍元宮美食推薦

【滷味】

『石門山上無名滷味麵店』享受山上美景與呼吸芬多精｜爬石門山必吃的隱藏版美食