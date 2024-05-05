【京都勝牛】板橋環球人氣美食推薦，Top1日本炸牛排連鎖品牌，地表最強日韓聯名橋村炸雞必吃限定料理！

2024 年 4 月 10 日

美食趣, 新北美食

板橋炸牛排美食推薦【京都勝牛】號稱板橋環球美食街網路熱搜必吃的炸牛排專賣店！板橋逢年過節總是吸引許多國內外觀光客造訪，目標無疑就是朝聖在地特色美食餐廳一飽口福啦！今天要來分享板橋美食推薦，引進日本市佔率第一的連鎖炸牛排品牌，短短3年內從日本快速拓展至60餘間門市，目前已成為亞洲最具影響力的「日本炸牛排」品牌，與橋村炸雞登台首次聯名，特色限定料理大受好評，升級套餐超級划算，還有小資族最愛的商業午餐就在板橋，也絕對是板橋聚會餐廳首選！

板橋環球美食

人氣必吃炸牛排 橘村炸雞聯名限定料理！

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關於【京都勝牛】

板橋環球店位於板橋車站2樓

交通極度便利，開幕至今大受好評

日本市佔率第一連鎖炸牛排品牌

【京都勝牛】由王座國際餐飲集團引進

主打獨特炸牛排、日式家庭定食料理

於2014在日本關西京都站前展店後

短時間內登上日本Twitter熱搜榜第一

國內外網站更創下2,500萬次搜尋紀錄

短短3年內於日本快速拓展

可說是目前亞洲最具影響力的餐廳！

以7款調料50種吃法 創下炸牛排領先地位 -京都勝牛

▼ 板橋環球店門口

環球店有配合、FoodPanda

走進店內備感放鬆的氛圍

彷彿回到家般的溫暖

十分道地的日式風情裝潢

依據人數多寡有不同座位選擇

小包廂座位坐起來很寬敞舒服！

正宗的日式牛排家庭餐廳

延續了道地日式精神

將「職人」精神貫徹始終

嚴選的一系列食材包含：

低溫熟成牛肉、豬肉

健康營養芥花油

最高品質！越光米麥飯

天然味噌湯

內用的套餐均附：

沙拉

小菜

越光米麥飯

日式味噌湯

以上皆可無限續加！

真的是讓人吃很飽

絕對是物超所值的用餐感受！

達浪的食用心得

身為板橋在地人的我

早在橋村炸雞插旗板橋的時候

已經前往嚐鮮一番！

沒想到能看到日韓聯名

京都勝牛、橋村炸雞超強聯動！

原本就已經意猶未盡的炸牛排定食

如今再搭配橋村啤酒更過癮

聯名餐點絕對要吃起來啦！

已經列入我自己的聚會餐廳清單

內用能夠無限續加飯、湯、小菜

這麼佛心的店家哪裡找！

今天點了以下餐點跟大家分享：

聯名餐-洋釀黑豚里肌+套餐

聯名餐-蜂蜜蒜味豚牛二味+套餐

炸牡蠣

日式四格甜點

橋村鉑金啤酒

橋村精釀柚子啤酒

● 洋釀黑豚里肌

很喜歡里肌肉質很扎實

建議要趁熱趕快吃

搭配上橋村雙搭秘醬

由青陽辣椒及蜂蜜調合小辣帶甜

這份酸甜滋味，讓人一口接一口

洋釀帶有偏小辣的風味

喜歡吃辣的人一定要試試！

這邊選擇+129升級套餐

搭配橋村起司球霜淇淋、柚子茶

推薦一定要吃「橋村起司球霜淇淋」

以香草霜淇淋為基底

加上一顆濃郁起司球簡直完美

濃郁滋味，做為飯後甜點非常適合

不同於外面常見的柚子茶

這邊附上茶包，最底下是柚子醬

飲用前記得要攪拌，趁熱喝！

● 蜂蜜蒜味豚牛二味

使用翼板牛、豬腰內肉

牛肉以190度的高溫快炸60秒

將麵衣炸至酥脆金黃

內裡維持著3分的鮮嫩熟度上桌

可藉由一旁烤盤自行加熱

一邊吃、一邊DIY的樂趣！

搭配天然蜂蜜混和橋村經典蒜醬

撒上現炸蒜片，吃起來超過癮！

這邊選擇+99升級套餐

附上元祖牛排炸串、葡萄柚優酪氣泡飲

元祖牛排炸串是我第一次吃到

上面有一個杏鮑菇串

麵衣底下是貨真價實的牛排肉！

建議要趁熱吃體會最佳風味

氣泡飲漸層真的很美

這杯添加葡萄柚、優酪乳

以及氣泡水在其中

飲用前需攪拌均勻

酸甜滋味非常順口好呵！

● 炸牡蠣

牡蠣真的超大顆！

一口咬下感受滿滿的海味

酥脆的麵衣搭配其中牡蠣

直讓人一邊咀嚼一邊點頭稱讚！

● 日式四格甜點

當月壽星免費享用

這是店內TOP人氣甜點！

當月壽星攜伴一位親友同行

內用任選2份套餐，出示身分證件

即可兌換四格甜點一份

詳細活動資訊可參考粉絲專頁

簡直是被牛排店耽誤的甜點店

道道都好吃，無法自拔！

飯後作為收尾再適合不過

絕對是讓人少女心大爆發！

黑糖珍珠生乳霜淇淋

黑糖蕨餅

抹茶果凍 (附黑糖蜜)

堅果布朗尼蛋糕

● 橋村鉑金/精釀柚子啤酒

與橋村炸雞聯名推出兩款淡啤酒

由橋村啤酒工廠自產

從韓國直送來台，平常買不到的口味！

喝起來很順口，啤酒花香氣很明顯

搭配炸雞與炸牛排，簡直天作之合！