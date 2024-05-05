【京都勝牛】板橋環球人氣美食推薦，Top1日本炸牛排連鎖品牌，地表最強日韓聯名橋村炸雞必吃限定料理！
板橋炸牛排美食推薦【京都勝牛】號稱板橋環球美食街網路熱搜必吃的炸牛排專賣店！板橋逢年過節總是吸引許多國內外觀光客造訪，目標無疑就是朝聖在地特色美食餐廳一飽口福啦！今天要來分享板橋美食推薦，引進日本市佔率第一的連鎖炸牛排品牌，短短3年內從日本快速拓展至60餘間門市，目前已成為亞洲最具影響力的「日本炸牛排」品牌，與橋村炸雞登台首次聯名，特色限定料理大受好評，升級套餐超級划算，還有小資族最愛的商業午餐就在板橋，也絕對是板橋聚會餐廳首選！
板橋環球美食橘村炸雞聯名限定料理！
人氣必吃炸牛排
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關於【京都勝牛】
板橋環球店位於板橋車站2樓
交通極度便利，開幕至今大受好評
日本市佔率第一連鎖炸牛排品牌
【京都勝牛】由王座國際餐飲集團引進
主打獨特炸牛排、日式家庭定食料理
於2014在日本關西京都站前展店後
短時間內登上日本Twitter熱搜榜第一
國內外網站更創下2,500萬次搜尋紀錄
短短3年內於日本快速拓展
可說是目前亞洲最具影響力的餐廳！
以7款調料50種吃法
創下炸牛排領先地位-京都勝牛
▼ 板橋環球店門口
環球店有配合、FoodPanda
走進店內備感放鬆的氛圍
彷彿回到家般的溫暖
十分道地的日式風情裝潢
依據人數多寡有不同座位選擇
小包廂座位坐起來很寬敞舒服！
正宗的日式牛排家庭餐廳
延續了道地日式精神
將「職人」精神貫徹始終
嚴選的一系列食材包含：
- 低溫熟成牛肉、豬肉
- 健康營養芥花油
- 最高品質！越光米麥飯
- 天然味噌湯
內用的套餐均附：
- 沙拉
- 小菜
- 越光米麥飯
- 日式味噌湯
以上皆可無限續加！
真的是讓人吃很飽
絕對是物超所值的用餐感受！
達浪的食用心得
身為板橋在地人的我
早在橋村炸雞插旗板橋的時候
已經前往嚐鮮一番！
沒想到能看到日韓聯名
京都勝牛、橋村炸雞超強聯動！
原本就已經意猶未盡的炸牛排定食
如今再搭配橋村啤酒更過癮
聯名餐點絕對要吃起來啦！
已經列入我自己的聚會餐廳清單
內用能夠無限續加飯、湯、小菜
這麼佛心的店家哪裡找！
今天點了以下餐點跟大家分享：
- 聯名餐-洋釀黑豚里肌+套餐
- 聯名餐-蜂蜜蒜味豚牛二味+套餐
- 炸牡蠣
- 日式四格甜點
- 橋村鉑金啤酒
- 橋村精釀柚子啤酒
● 洋釀黑豚里肌
很喜歡里肌肉質很扎實
建議要趁熱趕快吃
搭配上橋村雙搭秘醬
由青陽辣椒及蜂蜜調合小辣帶甜
這份酸甜滋味，讓人一口接一口
洋釀帶有偏小辣的風味
喜歡吃辣的人一定要試試！
這邊選擇+129升級套餐
搭配橋村起司球霜淇淋、柚子茶
推薦一定要吃「橋村起司球霜淇淋」
以香草霜淇淋為基底
加上一顆濃郁起司球簡直完美
濃郁滋味，做為飯後甜點非常適合
不同於外面常見的柚子茶
這邊附上茶包，最底下是柚子醬
飲用前記得要攪拌，趁熱喝！
● 蜂蜜蒜味豚牛二味
使用翼板牛、豬腰內肉
牛肉以190度的高溫快炸60秒
將麵衣炸至酥脆金黃
內裡維持著3分的鮮嫩熟度上桌
可藉由一旁烤盤自行加熱
一邊吃、一邊DIY的樂趣！
搭配天然蜂蜜混和橋村經典蒜醬
撒上現炸蒜片，吃起來超過癮！
這邊選擇+99升級套餐
附上元祖牛排炸串、葡萄柚優酪氣泡飲
元祖牛排炸串是我第一次吃到
上面有一個杏鮑菇串
麵衣底下是貨真價實的牛排肉！
建議要趁熱吃體會最佳風味
氣泡飲漸層真的很美
這杯添加葡萄柚、優酪乳
以及氣泡水在其中
飲用前需攪拌均勻
酸甜滋味非常順口好呵！
● 炸牡蠣
牡蠣真的超大顆！
一口咬下感受滿滿的海味
酥脆的麵衣搭配其中牡蠣
直讓人一邊咀嚼一邊點頭稱讚！
● 日式四格甜點
當月壽星免費享用
這是店內TOP人氣甜點！
當月壽星攜伴一位親友同行
內用任選2份套餐，出示身分證件
即可兌換四格甜點一份
詳細活動資訊可參考粉絲專頁
簡直是被牛排店耽誤的甜點店
道道都好吃，無法自拔！
飯後作為收尾再適合不過
絕對是讓人少女心大爆發！
- 黑糖珍珠生乳霜淇淋
- 黑糖蕨餅
- 抹茶果凍 (附黑糖蜜)
- 堅果布朗尼蛋糕
● 橋村鉑金/精釀柚子啤酒
與橋村炸雞聯名推出兩款淡啤酒
由橋村啤酒工廠自產
從韓國直送來台，平常買不到的口味！
喝起來很順口，啤酒花香氣很明顯
搭配炸雞與炸牛排，簡直天作之合！