宜蘭輕旅行｜周末就在蘇澳小鎮漫遊吧｜回巢農場．煙波飯店泡雙泉．在地小吃．小漁村咖啡．中興文化創意園區

宜蘭輕旅行，一起悠哉度假。

拋開平常忙碌的生活，難得的度假時光，一定要隨性、自在且開心才行！這次我們選擇去想念的宜蘭旅遊，第一站先去「回巢Homing」農場餵動物們；第二站直接殺去我們的入住飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」，可以飽覽漁港美景、小鎮風光，晚餐吃了在地小吃「蘇澳港廟口廖榮川米糕」、「仙草仙境傳說炸蚵嗲炸蝦餅」，再到「小漁村咖啡」來個飯後甜點與咖啡；隔天享用完豐盛的飯店早餐，我們出發去「中興文化創意園區」，寬闊園區裡的老廠房，重生為廢墟風格美拍景點，很適合全家同遊。

一起去宜蘭輕旅行｜2天1日行程規劃

平常老公要上班、覓覓要上學還有課後才藝班，

假日換我工作、還有覓覓的直排輪課，

每天的生活真的是充實又忙碌：)

這次剛好要消耗掉國旅卡的預算，

決定來一趟久違的小旅行讓我們大人可以放鬆一下，

目的地，就決定選擇好久沒有造訪的宜蘭吧！

回巢Homing

第一站，我們來到了位於宜蘭礁溪的新景點。

來到宜蘭礁溪，除了泡溫泉，還有農場「回巢Homing」可以與動物們近距離接觸喔！回巢農場的風格屬於西部荒野風格，有不少造景可以拍照打卡，而且園區整理的相當乾淨、工作人員熱情有耐心、動物們也超級可愛健康，另外也有推出漢堡炸物等輕食可以用餐，非常適合全家大小一起來玩！

完整介紹：回巢Homing｜近距離餵食可愛動物｜還有兒童遊戲區





煙波大飯店蘇澳四季雙泉館

宜蘭住宿推薦。

榮獲2019世界奢華酒店大獎的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」，坐落在幽靜、慢步調的宜蘭蘇澳小鎮；擁有國際級黃金溫泉雙湯、位於高樓層的無邊際泳池、可以欣賞美景的精緻閱讀空間、讓人舒適放鬆的房間、以及豐盛高級的早餐時光。另外從飯店裡，就可以飽覽夢幻日出、漁港美景、小鎮風光。

完整介紹：煙波大飯店蘇澳四季雙泉館｜黃金溫泉．蘇澳小鎮美景．無邊際泳池

蘇澳港廟口廖榮川米糕

從飯店check in之後，我們出了飯店、來到蘇澳小鎮上找晚餐。

位於宜蘭蘇澳、「南天澳南天宮」旁邊的巷子走到底，有一間已經飄香幾十年的在地老店「蘇澳港廟口廖榮川米糕」，在地居民俗稱為「廟口米糕」；米香濃郁、口感粒粒分明且好入味的米糕，搭配醃小黃瓜，清爽好滋味；苦瓜排骨湯可以品嘗到軟爛到不行的排骨、已經完全煮出精華的香軟苦瓜。推薦來酥澳旅遊，可以來吃吃看這在地美食喔。

完整介紹：蘇澳港廟口廖榮川米糕｜在地飄香的人氣古早味

仙草仙境傳說炸蚵嗲炸蝦餅

位於宜蘭蘇澳、南方澳漁港旁，有一間總是大排長龍的美食店，走近一看，大家都在買蝦餅！「仙草仙境傳說炸蚵嗲炸蝦餅」店門口扛棒上寫著大大的字「南方澳最大、蝦子最多的蝦餅」，而且一片才40元，忍不住跟著排隊；)

蝦餅真的超大片，比臉還要大、由滿滿的小蝦與粉漿組合而成，吃起來酥香沒有油耗味；這次還點了蝦嗲和花枝丸，作為在地點心還蠻棒的喔！

完整介紹：仙草仙境傳說炸蚵嗲炸蝦餅｜黃金大蝦餅．蝦嗲．花枝丸

小漁村咖啡

在距離南方澳漁港不遠處的小巷子裡，有一間帶著清新感的咖啡館「小漁村咖啡」，

其實這時的我們，是在吃飽後、走路去找冰店的路上，結果想吃的冰店沒開，卻意外在黑暗的小路裡、發現了「小漁村咖啡」，想想，決定入內喝杯咖啡：)

提供有咖啡、 現泡宜蘭精選茶葉、氣泡飲、冰沙、甜點、多種飲品，還有海港特產石花凍；為親子寵物友善、還有提供插座與WIFI，讓旅人可以度過優閒的漁村時光；另外還有販售老闆精選的南方澳名產與伴手禮可以自用或送禮，不須要多跑地方，很適合愜意旅行者。

完整介紹：小漁村咖啡｜用咖啡度過漁村裡的慢時光｜親子寵物友善

中興文化創意園區

隔天，享受完煙波大飯店的超豐盛早餐後，我們來到了位於宜蘭五結鄉的「中興文化創意園區」。

在歇息了13年後，2014年由宜蘭縣政府接手，透過工業遺構的保存與活化，讓原本的如同廢墟的廠房有了重生的機會；寬闊的園區不僅改造成別具特色的藝術展區，也成為許多人拍攝的熱門場景！園區內也進駐了許多藝文相關品牌與商家，推出各種手作與DIY課程，非常適合大家一同前來遊玩。

完整介紹：中興文化創意園區｜老廠房重生為廢墟風格美拍景點．免門票好停車

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