去年CHEESE TALK 在台中新光三越快閃的時候
每次經過都大排長龍不然就是寫著今日已售完
所以這次CHEESE TALK再度來台中新光快閃，就一定要好好把握機會!
必買的絕對是有『全台最好吃的台式馬卡龍』封號的生乳達茲和曲奇餅
這兩種美味我當天帶去辦公室，被大家稱讚到不行，一下子就被大家吃光光
連我不愛吃曲奇餅的人也被他們收服
台中快閃櫃只到8/31 『每日限量發售』 想吃的朋友們要盡早唷!
這次 CHEESE TALK 台中快閃櫃在台中新光三越B2 ， DONQ麵包店旁邊
超級喜歡台式馬卡龍的我，立即被這生乳達茲山給吸引住!
他們家的商品都是每日限量發售!賣完就沒有了~~~
所以我也是去第二次才吃到北海道芝士達茲
曲奇餅拜託大家一定也要買~~~~
這真的讓我驚豔，因為我沒有很喜歡吃曲奇餅乾但他們家這個真的很好吃
很酥很香不膩口也沒有油味
生乳達茲一盒都是$220
曲奇餅一盒是$280 但購買兩曲奇餅享有優惠價$500
每兩盒會附贈一只精美的環保提袋，之後都還可以使用
建議大家白天去購買喔!
有次我晚上去有的就已售完了~~
不管是家人朋友聚會或是辦公室的下午茶時光都很適合這樣的小點
配點熱茶真的很完美
生乳達茲有兩種口味 : 草莓及芝士原味
它的外皮是那種蓬鬆感微酥，咬下去鬆軟，但又很紮實飽滿 不會覺得很空洞
是我很喜歡的皮 很有層次
餡料給得非常大方，輕輕一壓整個會爆餡
草莓口味有加了他們自製的草莓醬，吃起來酸酸甜甜的
我還帶了一盒原味的去澳門跟朋友一起分享美味~~~
北海道生乳達茲一開始吃的時候我有驚訝到
因為跟一般我們傳統在吃的台式馬卡龍口味很不一樣，他是鹹甜
奶香和芝士味非常濃郁
所以沒有想要芝士鹹香味那麼重的時候
我就會把一半的內陷擠掉
就會是我個人比較喜歡的滋味~~~畢竟皮太好吃了!
曲奇餅一開始我是沒興趣的
但吃了一口整個驚豔到不行，喜歡吃曲奇餅的朋友們一定要試試他們家
我們辦公室的人一致好評，都覺得他比很多家知名的好吃!
CHEESE TALK 的曲奇餅口感酥脆，採北海道奶油製作，所以奶香味非常濃郁
重點是他不會有我很不喜歡的那種油味
CHEESE TALK 的曲奇餅完全沒這問題，很耐吃，也不會甜膩
我真的有驚豔到 完全收服我這位不喜歡曲奇餅的人
岩燒巧克力口味 是嚴選法國莊園濃度高達70%的巧克力為基底製作
一咬下去整個是濃郁的巧克力香，屬於苦甜型，所以不膩口
北海道雪山芝士燒，兩種風味口感的乳酪，芝士味道濃郁，塔皮很酥脆
【維尼食後心得】
不管是台式馬卡龍還是曲奇餅兩種我都很推薦
只是他們還不是常設櫃
台中只快閃到八月底，所以想吃的朋友們要把握時間唷!