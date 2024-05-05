這家饗福園手工小籠湯包絕對是小籠包迷的最愛！不但一籠只要100元，蔥油餅更是必點美食！每次午餐總是繞到這裡來吃！有冷氣、有電視、有免費豆漿跟紅茶，真的是讓午休時間過得輕鬆許多！加上現點現做，食材新鮮，很難找到取代餐廳。

▼建議別太晚來，因為這裡蠻容易客滿的！

▼今天來蠻驚奇的！老闆換了新菜單！新增不少新菜色，多半為熱炒類！哇！沒想過小籠湯包還能配熱炒，我們幾個鐵粉就點了幾道來試試！

▼饗福園手工小籠湯包！如果還沒嘗試過的朋友，強烈建議來試試。跟一般冷凍的湯包，真的是天壤之別，一吃就回不去了！會噴汁！小心燙口！！

▼饗福園蔥油餅！餅皮是脆脆的口感，不是一般外面吃到的軟軟口感！非常涮嘴！但有淡淡鹹味，餅皮香味是聞得到的哦！

▼麻婆豆腐！這是第一次在饗福園吃熱炒！老闆還是秉持一樣的風格，注重cp值！份量有超過我們原有預期！吃熱炒當然要配白飯啊！白飯也太大碗了吧！

▼分享一個誤打誤撞的吃法！蔥油餅加麻婆豆腐新吃法！整個讓我們幾個同事驚艷！口感出奇的好吃！

▼梅汁排骨！整份排骨十幾塊！哇！真滿意耶！帶有真梅子的排骨，風味還不錯！口口吃到肉，不會是口口咬到骨......(之前有慘痛經驗)，沒想到在這裡可以吃到大餐廳的菜色跟水準！

▼老皮嫩肉！微辣開胃的老皮嫩肉，也是非常下飯，外酥內嫩應該是使用雞蛋豆腐，口感非常好。

▼蔥爆豬肉！蔥香與豬肉的鮮美完美融合，口感層次豐富，風味濃郁而不膩口，吃完後也不會感到口腔有油膩感，當然也是配飯聖品！

▼鹹菜豬肚湯！這是華人都非常喜愛的一道湯品，這道湯以清淡的高湯為底，加入了鹹菜的鹹香和豬肚的鮮美，吃後口感清爽，豬肚很脆又大塊！很符合大家的cp值的期待！

別忘了！現在中午超熱！有冷氣吹，有免費豆漿紅茶，還有電視看！加上提供的餐點cp值都爆表！難怪我們一週來個兩三次都不膩！如果你也在苓雅區附近，這家可別錯過了！

饗福園手工小籠湯包

地址：高雄市苓雅區興中一路294號

電話：07 338 9339

營業時間：週一至日11:00-14:00、17:00-21:00

粉專：https://www.facebook.com/Siangfuyuan/



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