婚後受先生和公婆影響，漸漸也習慣在初一十五吃素，自己煮、外面買，輪流交替好幾年，也嘗試了很多素食店家。

▼前幾週看到追蹤的仙桃素推出新品蔬食便當，限定初一、十五才能買得到，好奇如我立刻下訂三個主餐口味全包！如果好吃的話，下次再訂全家人的份！

▼素食便當是主餐＋配菜，加80元升級～有素魚翅羹＋手工桂花茶凍。

便當好精緻，從餐盒到餐點呈現都很講究，不愧是入選米其林的素食餐廳！

主餐一：香辣帝王話宮保

▼以酥炸後的素菇取代雞肉，口感軟嫩多汁，搭配宮保醬汁的鹹香辣，吸附了醬汁的精華，非常下飯，我先生吃得好香。

主餐二：仙桃炸蛋素燥飯

▼素肉燥口感滿特別的，是用猴頭菇＋香菇做成的素肉燥！米飯被醬汁浸透，吃起來鹹香夠味，搭配金黃酥脆的靈芝蛋，外酥內嫩，蛋黃濃郁香甜，為這道素燥飯增添了不同的風味。

主餐三：大口三杯猴頭菇

▼三杯猴頭菇是很經典的台式素食料理，猴頭菇口感紮實，吸附了三杯醬汁的香氣，鹹甜交織，非常美味，九層塔的香氣更是讓我們很開胃。

素魚翅羹

▼素魚翅羹的口感滑順，大量蔬菜熬煮的高湯喝起來很鮮甜，搭配以酥炸猴頭菇做成的素排骨酥，調味非常正宗！為這道湯品增添了咀嚼感。

豐富鮮蔬與配菜

▼便當搭配了多種蔬菜，營養豐富、顏色繽紛，讓人看了就食指大動。

赤味噌青森山藥

▼烤山藥的口感還帶點清脆，搭配赤味噌的鹹甜滋味完美融入其中，是一道清爽的烤蔬菜料理。

手工桂花茶凍

▼桂花淡香宜人，茶凍口感滑嫩，甜而不膩。冰涼的茶凍在口中融化，讓人暑氣全消。

仙桃素蔬食便當菜色豐富多樣，涵蓋了川菜、台式、日式、法式等不同料理手法，能夠滿足不同人的口味需求，食材新鮮、味道也很精湛，每道菜色都讓我和先生留下印象深刻。整體來說，我覺得非常值得推薦，下次初一十五我再來訂給公婆吃看看！

仙桃素·創新蔬食美學

地址：高雄市鼓山區明倫路496號

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00／週一公休

👉不定時公休日歡迎查看IG限時動態

預約電話：07-5227700

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