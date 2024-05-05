台中燒肉店林立，但你吃過一個人就可以吃的燒肉嗎？位於向上路上的「壹人燒肉」主打個人燒肉，牛羊豬雞海鮮各種套餐都有！套餐最低260元起，還有內用小菜、白飯、味噌湯、飲料冰品吃到飽！而且不收服務費，CP值超高！想吃燒肉不用再揪朋友，一個人也可以獨自享受燒肉的美好！

壹人燒肉位於向上路一段，近向上市場及華美街

店面採日式木質裝潢，裡外氛圍感滿滿~

環境蠻寬大舒適的！有個人桌也有4或6人桌~

每桌都有抽煙設備~減少身上的燒肉味道

自助吧區域還蠻豐富的，上面也有寫供應時間

有提供四種小菜，海藻、毛豆、蔥鹽、泡菜，都是無限量供應！搭配燒肉好涮嘴

飲料自助吧除了碳酸飲料還有蘋果醋，蠻解膩的！一旁還有霜淇淋機、白飯及湯品！

壹人燒肉菜單

低消為一人一份套餐，套餐都有附越光米飯、泡菜、味噌湯、日式野菜沙拉，如果套餐價格滿$400，甚至還能免費升級「生蛋蔥花拌飯」或「魚卵蔥花拌飯」或「國民炸蛋拌飯」！

店內使用手機條碼點餐，社恐人友善XD

櫃檯還有看到轉盤活動以及打卡五星加價優惠活動！

比較特別的是每桌有給一個沙漏，平日的下午17:00-19:00，從點餐後開始，若是沙漏跑完沒有任何餐點上桌就送牛五花肉盤！看得出來很要求送餐速度！

我們點了一份壹人男子漢套餐以及一份壹人豚肉盛合，整桌也太澎湃

▼壹人男子漢套餐$420

6種肉品選3種，我選擇牛五花、板腱牛、桂丁雞腿，這個肉量真的很滿足！！！

牛五花油脂較多，在烤的時候滋滋作響！一直冒火苗😍

板腱牛是我平時就很愛點的肉品～油脂比例較少，所以烤7分熟肉嫩的剛好！

桂丁雞腿肉個頭不小，肉厚紮實，吃起來超嫩！雞腿是意外的黑馬！！！

每份套餐還會附上沙拉、味噌湯～沙拉是生高麗菜搭配小黃瓜玉米等～蠻清爽的！

▼豚肉盛合套餐$550

有松阪豬、豚五花、豚梅花、伊比利，這個肉量也很誇張！豬肉我全都要的概念~

松阪豬捲成玫瑰花狀太可愛～烤到微焦脆是最美味的！肉薄厚剛好～不會覺得難嚼

豚五花也是油脂較豐富的部位～口感軟嫩帶有豬油香～豚梅花油花比例適中～不會太油，這也是我平時很喜歡的品項！

伊比利是不用烤到全熟的肉品，肉質軟嫩～油香氣更美味！

▼月見鮭魚卵丼飯

單點$390 套餐滿400元加價購$119，這個必須加價購吧！！！滿滿的鮭魚卵真的看了垂涎三尺！

拌上生蛋黃，口感滑順還能感受到滿滿的海味！

▼翼板牛-單點

這個也必點！肉質紮實～厚度剛好～烤至半熟熟度剛好❤️

▼小農蔬菜拼盤

蔬菜都好新鮮，肉吃多了來點蔬菜也很不錯！玉米筍還有先烤過～這樣就不用烤太久，烤到微焦真的太美味了！

加入會員每次消費都會送一盤牛五花！份量不少～真的好有誠意！

整體來說非常推薦不管是自己下班後想吃燒肉的朋友，或是與好友家人聚餐的好去處！有自助吧也不怕吃不飽～環境整潔、餐點美味、CP值高，尤其加入會員每次用餐都送一盤肉品真的太佛了！

【 壹人燒肉 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083206808202

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/yakiniku_onemanshow/

▸ 地址｜台中市西區向上路一段224-1號

▸ 電話｜04-23050158

▸ 營業時間｜平日17:00-23:00。假日11:00-15:00。17:00-23:00

▸ 加盟專線｜0958899454



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