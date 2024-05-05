一直都只來吃三姨素食的炸臭豆腐,是酥脆好吃的!!
店內餐點蠻多的,也有像自助餐的小菜可以選擇,下次會來吃看看蒸臭豆腐
『三姨素食』位在美村與三民西路口,店門口有停車場,來用餐停車很方便~
只是生意很好,若遇到沒有停車格也還是要附近找一下
位子很多,但生意很好,都要找一下才有位子坐
有個"這裡有人"的牌子可放置很好~ 不用擔心去點餐時,位子被佔走了
※價格以現場為主
可以看了這裡的小菜,把號碼填到Menu裡
招牌麻醬麵、素魯飯、燙高麗菜、紫菜湯、炸臭豆腐、小菜
素魯飯 $50
素魯飯是同學點的,看起來簡單好吃~
麻醬濃香味美,推給也喜歡吃麻醬麵的朋朋們~
炸臭豆腐 $65
一直以來都是吃三姨素食的炸臭豆腐,這也是他們招牌必吃!! 在大里也有一家分店可以吃的到~ 吃起來外酥內軟,好吃酥脆是我一直再訪的原因!!
燙高麗菜 $50
小菜 $40
自己點的小菜杏鮑菇在櫥窗裡看起來不錯,結果份量少又冷冷的難咬
紫菜湯 $35
同學點的,所以無法提供口感,但紫菜給好多、價格也不貴~
【店址】台中市南區美村路二段51號
【TEL】04-2376-3622
【營業時間】週二~日 11:00~20:30 (週一公休)