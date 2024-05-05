一直都只來吃三姨素食的炸臭豆腐,是酥脆好吃的!!

店內餐點蠻多的,也有像自助餐的小菜可以選擇,下次會來吃看看蒸臭豆腐

『三姨素食』位在美村與三民西路口,店門口有停車場,來用餐停車很方便~

只是生意很好,若遇到沒有停車格也還是要附近找一下





位子很多,但生意很好,都要找一下才有位子坐



有個"這裡有人"的牌子可放置很好~ 不用擔心去點餐時,位子被佔走了

※價格以現場為主



可以看了這裡的小菜,把號碼填到Menu裡









招牌麻醬麵、素魯飯、燙高麗菜、紫菜湯、炸臭豆腐、小菜



素魯飯 $50



素魯飯是同學點的,看起來簡單好吃~





招牌麻醬麵 $70





麻醬濃香味美,推給也喜歡吃麻醬麵的朋朋們~



炸臭豆腐 $65

一直以來都是吃三姨素食的炸臭豆腐,這也是他們招牌必吃!! 在大里也有一家分店可以吃的到~ 吃起來外酥內軟,好吃酥脆是我一直再訪的原因!!





燙高麗菜 $50

燙高麗菜清脆鮮甜,淋上素肉,好吃~





小菜 $40

自己點的小菜杏鮑菇在櫥窗裡看起來不錯,結果份量少又冷冷的難咬

不知道是不是其他小菜也是冷冷的,就不會想點了…





紫菜湯 $35

同學點的,所以無法提供口感,但紫菜給好多、價格也不貴~

三姨素食

【店址】台中市南區美村路二段51號

【TEL】04-2376-3622

【營業時間】週二~日 11:00~20:30 (週一公休)