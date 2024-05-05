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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【南區】三姨素食－炸臭豆腐酥脆好吃 百吃不厭～

【南區】三姨素食－炸臭豆腐酥脆好吃 百吃不厭～

2024-05-05 23:11:00 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：110
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：347篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：三姨素食
phone04-23763622
place台中市南區美村路二段51號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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9021.jpg  

 

 

一直都只來吃三姨素食的炸臭豆腐,是酥脆好吃的!!

店內餐點蠻多的,也有像自助餐的小菜可以選擇,下次會來吃看看蒸臭豆腐

 

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『三姨素食』位在美村與三民西路口,店門口有停車場,來用餐停車很方便~

只是生意很好,若遇到沒有停車格也還是要附近找一下 

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位子很多,但生意很好,都要找一下才有位子坐
 

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有個"這裡有人"的牌子可放置很好~ 不用擔心去點餐時,位子被佔走了

※價格以現場為主
 

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可以看了這裡的小菜,把號碼填到Menu裡   

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招牌麻醬麵、素魯飯燙高麗菜紫菜湯炸臭豆腐小菜
 

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素魯飯 $50

素魯飯是同學點的,看起來簡單好吃~

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招牌麻醬麵 $70  

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麻醬濃香味美,推給也喜歡吃麻醬麵的朋朋們~  
 

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炸臭豆腐 $65

一直以來都是吃三姨素食的炸臭豆腐,這也是他們招牌必吃!! 在大里也有一家分店可以吃的到~ 吃起來外酥內軟,好吃酥脆是我一直再訪的原因!!


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燙高麗菜 $50

高麗菜清脆鮮甜,淋上素肉,好吃~  

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小菜 $40

自己點的小菜杏鮑菇在櫥窗裡看起來不錯,結果份量少又冷冷的難咬

不知道是不是其他小菜也是冷冷的,就不會想點了…

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紫菜湯 $35  

同學點的,所以無法提供口感,但紫菜給好多、價格也不貴~

 

 

 

三姨素食

【店台中市南區美村路二段51號

【TEL04-2376-3622

營業時間週二~日 11:00~20:30 (週一公休)

 

 

文章標籤
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