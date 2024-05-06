台南美食很多，每次到台南旅遊都希望有大一點的胃空間！

台南旅遊一早吃完 牛家莊牛肉湯 後，準備到國華街商圈走走

剛好天氣也熱，就隨意搜尋附近冰店，找到了【順龍八寶冰】就決定去吃

然後去吃八寶冰途中經過了【百年油條】，就順便買了！

回來搜尋，發現兩家都是台南老店，一家有百年歷史，一家也已經超過60年了，都好厲害！

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

百年油條就只有販賣油條一個品項

上網查是台南具有百年歷史的油條老店，許多台南知名店家都指定用它的油條

但在去年因為老闆腰傷關係停業，不知道甚麼時候又開始營業？

因為網路上的資訊都還只有停業資訊，沒查到何時復業？！

總之我們在今年四月初經過，是有營業的！

ADD:台南市中西區保安路123號

TEL: 0975 622 075

營業時間:06:00-12:00 (週二公休)

很親切的老闆娘，笑容滿面地跟孩子聊天

油條都是當天現擀現炸

不知道這是不是原本的第三代？還是有換人就是？

其實我原本並不知道有百年油條這店家

單純是路過看到這油條畫面太誘人，就忍不住問孩子要不要吃油條？

然後小朋友說要吃，我們就停下來買了

因為剛吃完牛肉湯，我們就買了兩條

一條好像是15還是20元，我有點忘了！

兒子說好吃！

但我個人是放到下午才吃，油條口感就偏軟了，然後很油！

所以建議還是要現買現吃會比較好

或是像台南人一樣配鹹粥、加入火鍋內吃

順龍八寶冰距離我們吃過幾次的 八寶彬圓仔惠 很近

對面是知名的阿娟咖哩飯鴨肉羹及阿龍香腸熟肉，有興趣的都可以一併吃起來

ADD:台南市中西區保安路25號

TEL:06-2113182

營業時間:12:00-00:00

店面空間不大，帶有歷史感

除了店內的幾張桌位外，店家前方也有兩桌

主要賣八寶冰、四果冰，還有巧克力牛奶冰、布丁牛奶冰、草莓牛奶冰等

好消暑的一碗冰

配料在碗底，冰在上面，再淋上糖水

這樣一碗冰45元還是50元，很划算

八寶冰顧名思義會有八種配料

但可以依照個人喜好選擇是否都要加，我只有加湯圓、粉角及綠豆

湯圓推薦必加，台南的白湯圓真的很好吃

粉角也很彈牙，我個人就喜歡這樣帶有咬勁的食物

吃完冰，我們就到國華街商圈逛逛

商圈裡遊客很多，相當熱鬧

國華街商圈美食很多，像是 白糖粿、小卷米粉 、富盛號碗粿、金得春捲、阿松割包、永樂燒肉飯及 泰成水果店 等

可以挑喜歡的吃起來！

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