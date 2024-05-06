為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

2024-05-06 02:37:00 靜怡＆大顆呆 人氣：105
share
窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2215篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：順龍八寶冰
place台南市中西區保安25號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業
close

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

台南美食很多，每次到台南旅遊都希望有大一點的胃空間！

台南旅遊一早吃完牛家莊牛肉湯後，準備到國華街商圈走走

剛好天氣也熱，就隨意搜尋附近冰店，找到了【順龍八寶冰】就決定去吃

然後去吃八寶冰途中經過了【百年油條】，就順便買了！

回來搜尋，發現兩家都是台南老店，一家有百年歷史，一家也已經超過60年了，都好厲害！

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

百年油條就只有販賣油條一個品項

上網查是台南具有百年歷史的油條老店，許多台南知名店家都指定用它的油條

但在去年因為老闆腰傷關係停業，不知道甚麼時候又開始營業？

因為網路上的資訊都還只有停業資訊，沒查到何時復業？！

總之我們在今年四月初經過，是有營業的！

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!ADD:台南市中西區保安路123號

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!TEL: 0975 622 075

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!營業時間:06:00-12:00 (週二公休)

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

很親切的老闆娘，笑容滿面地跟孩子聊天

油條都是當天現擀現炸

不知道這是不是原本的第三代？還是有換人就是？

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

其實我原本並不知道有百年油條這店家

單純是路過看到這油條畫面太誘人，就忍不住問孩子要不要吃油條？

然後小朋友說要吃，我們就停下來買了

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

因為剛吃完牛肉湯，我們就買了兩條

一條好像是15還是20元，我有點忘了！

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

兒子說好吃！

但我個人是放到下午才吃，油條口感就偏軟了，然後很油！

所以建議還是要現買現吃會比較好

或是像台南人一樣配鹹粥、加入火鍋內吃

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

順龍八寶冰距離我們吃過幾次的八寶彬圓仔惠很近

對面是知名的阿娟咖哩飯鴨肉羹阿龍香腸熟肉，有興趣的都可以一併吃起來

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!ADD:台南市中西區保安路25號

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!TEL:06-2113182

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!營業時間:12:00-00:00

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

店面空間不大，帶有歷史感

除了店內的幾張桌位外，店家前方也有兩桌

主要賣八寶冰、四果冰，還有巧克力牛奶冰、布丁牛奶冰、草莓牛奶冰等

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

好消暑的一碗冰

配料在碗底，冰在上面，再淋上糖水

這樣一碗冰45元還是50元，很划算

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

八寶冰顧名思義會有八種配料

但可以依照個人喜好選擇是否都要加，我只有加湯圓、粉角及綠豆

湯圓推薦必加，台南的白湯圓真的很好吃

粉角也很彈牙，我個人就喜歡這樣帶有咬勁的食物

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

百年油條、順龍八寶冰，保安路老字號美食，台南中西區必吃老店!

吃完冰，我們就到國華街商圈逛逛

商圈裡遊客很多，相當熱鬧

國華街商圈美食很多，像是白糖粿、小卷米粉、富盛號碗粿、金得春捲、阿松割包、永樂燒肉飯泰成水果店

可以挑喜歡的吃起來！

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
文章標籤
百年油條 順龍八寶冰 保安路美食 台南美食 中西區美食 台南中西區美食 台南油條 台南八寶冰
創作者介紹
創作者 靜怡&大顆呆 的頭像
靜怡&大顆呆

❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

明水然．樂淡水中山店，淡水無敵海景餐廳，海天

望享涮涮屋❙貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up