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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包廂，台北高級火鍋!

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包廂，台北高級火鍋!

2024-05-06 02:40:00 靜怡＆大顆呆 人氣：112
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2212篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：望享涮涮屋
place台北市大安區敦化南路二段34號1樓
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

台北高級火鍋【望享涮涮屋】新開幕

頂級食材搭配美美的環境與包廂，以及貼心的桌邊服務

精緻奢華，讓人有賓至如歸的感受！

這麼頂級的火鍋店家包廂沒有低消限制外，還是寵物友善餐廳，寵物可落地！

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包廂，台北高級火鍋!

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

望享涮涮屋位在台北市大安區敦化南路二段

捷運大安站、信義安和站步行約8分鐘

用餐空間在地下一樓，大門進入後是旋轉樓梯

行動不便者或是有推車，可以搭乘一旁的大樓電梯

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包ADD:台北市大安區敦化南路二段34號B1

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包TEL:02 2708 8656

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包營業時間:11:30～15:30 ; 17:00～00:00（22:00最後進客）

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包FB粉絲專頁

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

乾淨且明亮的環境氛圍

設計採大理石紋及暖色系的木色圖紋，讓人有寬敞舒適的感受

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

火鍋店內居然出現專業的調酒飲料工作檯

不知道的話還以為來到咖啡廳或是酒吧呢

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

望享涮涮屋大都是包廂空間

從4至10人桌都有，空間部分可以打通，最多可容納40位一起用餐．大型聚餐也適合

環境高級，還可以帶毛小孩一起來用餐，真的很難得

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

也有規畫適合單人或是雙人用餐的個人鍋

臨時想吃火鍋揪不到伴也可以來

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

入座後，服務人員除了倒熱茶外，還送上熱毛巾

是一次性熱毛巾，使用後可以帶回家唷～

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

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望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

望享涮涮屋菜單及價格

消費採單點套餐模式，菜盤、主食及肉品都是單點

但開鍋即享有前菜、開胃湯、山藥雜炊、冰沙、水果及甜點

單價雖然不便宜，但吃過後就覺得＂值得＂

無論環境、食材或是服務都讓人讚賞！

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

火鍋沾醬

辣椒可隨個人喜好添加

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

鮮蔬野菜盤有大小份可選擇

很用心的菜盤，擺盤及配色都很美

更有一些其他火鍋店家少見的食材

有日本栗子地瓜、水果玉米、鴨兒芹及甜蔥等

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

望享涮涮屋用餐真的很享受

貼心的桌邊服務，就連青菜也幫你依序下鍋

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

煮好的水果玉米還幫你將玉米粒剝下

只要用湯匙挖著吃即可，服務真的很周到！

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

前菜提供鮮蝦優格沙拉煙燻火腿無花果沙拉

每一道都宛如藝術品般，視覺及味蕾雙重享受

真的很高級！

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開胃湯有雞高湯野菇湯（素）

金黃清澈、清甜不膩的雞高湯，不僅打開了味蕾，暖心也暖胃

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

F1和牛拼盤

一盤可品嚐肋眼、背肩及板腱三個部位的美味

F1日本牛是A5日本和牛+日本乳牛所培育出的第一代優良品種

肉品等級要比Prime高，具鮮嫩不油膩口感外，還帶有牛奶香氣！

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

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無論F1日本牛背肩、美國Prime牛肋眼、F1日本牛板腱口感都讓人驚艷！

下鍋只要涮過幾秒即可入口

恰到好處的油花，柔嫩多汁的完美口感，香氣馥郁高雅！

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

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台灣國產牛菲力

取自牛肉部位中最軟嫩的肉

脂肪含量低，質地嫩且不油膩！

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

波士頓龍蝦

海鮮可依照個人喜好選擇下鍋或是客製料理

料理方式可以跟店家討論

是活生生的龍蝦，料理前還先讓我們確認

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

龍蝦我們選擇清蒸方式

保留活龍蝦鮮美彈嫩口感外，還可以吃到最自然的鮮甜感

新鮮活龍蝦肉質一級棒，飽滿紮實

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

季節海鮮盛合

來到望享涮涮鍋除了F1日本牛，海鮮也必點！

這盤海鮮盛和可以吃到多種新鮮海鮮

有蝦子、龍虎斑、鮭魚、鮮蚵、蛤蜊、干貝、軟絲外

還有少見的蝦蛄、海參及活生生的鮑魚

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

鮑魚很大一顆且肥美，還是活的喔！

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

第一次在涮涮鍋店家見到蝦蛄

長相雖醜但口感媲美龍蝦肉的紮實清甜

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

海參我也是第一次在涮涮鍋店家見到

份量十足

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

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新鮮頂級的海鮮盤，特別是海鮮控不要錯過了

生食級干貝及鮮蚵的尺寸也都很大！

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

喜歡吃海鮮但常常不知道煮食時間而煮過頭嗎

來到望享涮涮屋吃海鮮動口不動手，全程由服務人員桌邊服務喔！

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

蝦蛄煮熟後貼心去殼

去殼後的蝦蛄肉不僅外觀跟龍蝦肉相似，口感也有那麼點像

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

鮑魚幫忙取下內臟，切成適口大小

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

就連蝦子也幫忙剝殼了

這麼頂級且貼心的桌邊服務，叫人怎能不愛上望享！？

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

吃完火鍋，最後還有山藥雜炊

湯底精華拿來熬粥是最厲害的了！

望享涮涮屋的雜炊最特別的是加入山藥，不但增添口感，山藥還能健脾補腎

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

梅醋凍冰沙

吃完粥，來口酸甜的梅醋冰沙清味蕾

清爽解膩！

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

季節水果以紅心芭樂、蓮霧級鳳梨搭配

都很甜口！

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

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餐後甜點有法式牛乳聖代及麻糬紅豆湯

一冷一熱讓大家依照個人喜好選擇

麻糬紅豆湯甜而不膩，牛乳聖代特別的香醇濃郁，都很順口好吃

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包

最後，只要持桌邊服務夥伴名稱的代幣投進服務良好「 ⭕️ 」或 繼續努力「 ❌ 」的幣箱裡，就可以扭蛋一次

每顆扭蛋裡都有驚喜小禮物及勵志小籤

禮物包含知名品牌APOTHECARY、L’OCCITANE等，都是很實用的精美小禮

最後，真的會讓人不禁讚嘆老闆的用心！

如果你在找台北高級火鍋望享涮涮屋真心推薦給你！

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