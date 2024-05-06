台北高級火鍋【望享涮涮屋】新開幕

頂級食材搭配美美的環境與包廂，以及貼心的桌邊服務

精緻奢華，讓人有賓至如歸的感受！

這麼頂級的火鍋店家包廂沒有低消限制外，還是寵物友善餐廳，寵物可落地！

望享涮涮屋 ❙ 貼心桌邊服務，寵物友善可落地，美美的環境與包廂，台北高級火鍋!

望享涮涮屋位在台北市大安區敦化南路二段

捷運大安站、信義安和站步行約8分鐘

用餐空間在地下一樓，大門進入後是旋轉樓梯

行動不便者或是有推車，可以搭乘一旁的大樓電梯

ADD:台北市大安區敦化南路二段34號B1

TEL:02 2708 8656

營業時間:11:30～15:30 ; 17:00～00:00（22:00最後進客）

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乾淨且明亮的環境氛圍

設計採大理石紋及暖色系的木色圖紋，讓人有寬敞舒適的感受

火鍋店內居然出現專業的調酒飲料工作檯

不知道的話還以為來到咖啡廳或是酒吧呢

望享涮涮屋大都是包廂空間

從4至10人桌都有，空間部分可以打通，最多可容納40位一起用餐．大型聚餐也適合

環境高級，還可以帶毛小孩一起來用餐，真的很難得

也有規畫適合單人或是雙人用餐的個人鍋

臨時想吃火鍋揪不到伴也可以來

入座後，服務人員除了倒熱茶外，還送上熱毛巾

是一次性熱毛巾，使用後可以帶回家唷～

望享涮涮屋菜單及價格

消費採單點套餐模式，菜盤、主食及肉品都是單點

但開鍋即享有前菜、開胃湯、山藥雜炊、冰沙、水果及甜點

單價雖然不便宜，但吃過後就覺得＂值得＂

無論環境、食材或是服務都讓人讚賞！

火鍋沾醬

辣椒可隨個人喜好添加

鮮蔬野菜盤有大小份可選擇

很用心的菜盤，擺盤及配色都很美

更有一些其他火鍋店家少見的食材

有日本栗子地瓜、水果玉米、鴨兒芹及甜蔥等

來望享涮涮屋用餐真的很享受

貼心的桌邊服務，就連青菜也幫你依序下鍋

煮好的水果玉米還幫你將玉米粒剝下

只要用湯匙挖著吃即可，服務真的很周到！

前菜提供鮮蝦優格沙拉及煙燻火腿無花果沙拉

每一道都宛如藝術品般，視覺及味蕾雙重享受

真的很高級！

開胃湯有雞高湯及野菇湯（素）

金黃清澈、清甜不膩的雞高湯，不僅打開了味蕾，暖心也暖胃

F1和牛拼盤

一盤可品嚐肋眼、背肩及板腱三個部位的美味

F1日本牛是A5日本和牛+日本乳牛所培育出的第一代優良品種

肉品等級要比Prime高，具鮮嫩不油膩口感外，還帶有牛奶香氣！

無論F1日本牛背肩、美國Prime牛肋眼、F1日本牛板腱口感都讓人驚艷！

下鍋只要涮過幾秒即可入口

恰到好處的油花，柔嫩多汁的完美口感，香氣馥郁高雅！

台灣國產牛菲力

取自牛肉部位中最軟嫩的肉

脂肪含量低，質地嫩且不油膩！

波士頓龍蝦

海鮮可依照個人喜好選擇下鍋或是客製料理

料理方式可以跟店家討論

是活生生的龍蝦，料理前還先讓我們確認

龍蝦我們選擇清蒸方式

保留活龍蝦鮮美彈嫩口感外，還可以吃到最自然的鮮甜感

新鮮活龍蝦肉質一級棒，飽滿紮實

季節海鮮盛合

來到望享涮涮鍋除了F1日本牛，海鮮也必點！

這盤海鮮盛和可以吃到多種新鮮海鮮

有蝦子、龍虎斑、鮭魚、鮮蚵、蛤蜊、干貝、軟絲外

還有少見的蝦蛄、海參及活生生的鮑魚

鮑魚很大一顆且肥美，還是活的喔！

第一次在涮涮鍋店家見到蝦蛄

長相雖醜但口感媲美龍蝦肉的紮實清甜

海參我也是第一次在涮涮鍋店家見到

份量十足

新鮮頂級的海鮮盤，特別是海鮮控不要錯過了

生食級干貝及鮮蚵的尺寸也都很大！

喜歡吃海鮮但常常不知道煮食時間而煮過頭嗎

來到望享涮涮屋吃海鮮動口不動手，全程由服務人員桌邊服務喔！

蝦蛄煮熟後貼心去殼

去殼後的蝦蛄肉不僅外觀跟龍蝦肉相似，口感也有那麼點像

鮑魚幫忙取下內臟，切成適口大小

就連蝦子也幫忙剝殼了

這麼頂級且貼心的桌邊服務，叫人怎能不愛上望享！？

吃完火鍋，最後還有山藥雜炊

湯底精華拿來熬粥是最厲害的了！

望享涮涮屋的雜炊最特別的是加入山藥，不但增添口感，山藥還能健脾補腎

梅醋凍冰沙

吃完粥，來口酸甜的梅醋冰沙清味蕾

清爽解膩！

季節水果以紅心芭樂、蓮霧級鳳梨搭配

都很甜口！

餐後甜點有法式牛乳聖代及麻糬紅豆湯

一冷一熱讓大家依照個人喜好選擇

麻糬紅豆湯甜而不膩，牛乳聖代特別的香醇濃郁，都很順口好吃

最後，只要持桌邊服務夥伴名稱的代幣投進服務良好「 ⭕️ 」或 繼續努力「 ❌ 」的幣箱裡，就可以扭蛋一次

每顆扭蛋裡都有驚喜小禮物及勵志小籤

禮物包含知名品牌APOTHECARY、L’OCCITANE等，都是很實用的精美小禮

最後，真的會讓人不禁讚嘆老闆的用心！

如果你在找台北高級火鍋，望享涮涮屋真心推薦給你！

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