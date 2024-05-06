每次來到台南仁德家樂福，都會被狂一鍋的爆炒火鍋香氣給吸引住。只要到了用餐時間，狂一鍋的生意都超級好，像我們這次假日中午來，吃完要離開時，聽到店家跟客人說，現在已經要等12組了喔！因為狂一鍋只接受現場位，不接受事先預訂，建議想來吃的人務必早點來，不然可是要現場等很久才吃得到。而且狂一鍋有蔬菜自助吧又沒有用餐時間，很多人都是坐好坐滿、吃飽吃滿才捨得離開（笑）

平日午餐（非例假日/每日宵夜時段，三款霸榜台為狂鍋：藥膳大雞腿鍋、功夫排骨酥鍋、爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋，限定體驗價 $299元起（提供宵夜場店別：中和永貞店、新莊復興店、新莊八德店、三重重新店、淡水北新店、北大學成店、台中漢口店、高雄台鋁店）

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説説狂一鍋

狂一鍋在全台已經開了13間分店，全台各地都可以吃到爆炒火鍋～他們家可是肉多多火鍋的相關餐飲，主打台式爆炒火鍋，喜歡爆炒香噴噴的人一定要來吃吃，尤其是「功夫排骨酥鍋」是他們家的招牌鍋物，每日手工現炸！還有聽說很厲害的「客家鹹湯圓鍋」，只有在狂一鍋看得到，看 google 評論很多人點了都說好吃，這次沒吃到，下次再來補考吃一次。這兩鍋都是跟台菜王子黃景龍師傅合作開發的，大有來頭呢。

新店開幕～台式火鍋買一送一！

這次聽店員說，從新北中和紅到高雄的「狂一鍋」，要在高雄義享天地開高雄第二間店囉！在北部超炸的一天翻桌八輪的台式火鍋，6/1（六）義享天地店試營運，台式火鍋買一送一！

用爆炒鍋涮肉，香氣更上一層樓，「我説了涮」就是狂一鍋的 Slogan 之一～。

用餐時間人真的很多，看店外這一排座位都是在等著用餐的人，真的是要早點來登記比較實在。

狂一鍋的主題色是綠色，有一種檳榔色的感覺！？在門口更有一區可以打卡拍照的小佈景，就像是小小檳榔攤一樣，很有特色。

目前狂一鍋有些活動要告訴你們～很划算的那種！

平日午餐180分鐘，限定價$299元起吃到飽

加入會員就送「梅花豬」或「雞腿肉」150g

店內裝潢

店內裝狂有木格柵，說是台式爆炒火鍋，但我覺得裝潢反倒是有點日系感。

狂一鍋推薦吃什麼？

到狂一鍋當然要吃台味十足的爆炒鍋！現點現炒的湯頭，看著店員依序放入料再爆炒，很有視覺效果又新鮮。狂一鍋的鍋物都會先推出臺菜原型，確認ok再改成火鍋放到菜單上，一鍋鍋都很有在地特色跟台式文化，如果想帶外國朋友吃吃看不一樣的火鍋，帶來狂一鍋很可以欸！

功夫排骨酥鍋 – 狂一鍋No.1！

狂一鍋第一名的火鍋湯底就是這個鎮店之寶「功夫排骨酥鍋」，鹹香的湯頭，白胡椒的香氣，充滿了古早味，帶長輩來吃點這個很可以，湯底中還有香香的排骨酥，事先醃過，把外皮炸到酥脆，搭配白蘿蔔跟柴魚湯底，真的是很夠味。

據說他們家的排骨酥狂銷200座101這麼高，真的是很誇張欸！

爆炒蒜頭蛤蜊鍋

爆炒蒜頭蛤蜊鍋，現點現炒，一開始先上兩碗湯底料，一晚是滿滿的蒜頭、蒜末跟中藥材，一碗則是巨大的雞腿肉＋蛤蜊。

看到這一碗蒜頭，光聞那個蒜頭香就覺得等等入口的雞腿蒜頭蛤蜊湯底一定很好喝，尤其冬天來這一鍋，超暖心～。

店員炒鍋的時候，不斷散發出蒜頭的香氣，現場爆炒的鑊氣完全可以逼出食材的美味，湯頭十分濃郁，多了這一步炒鍋，有種多了個開飯儀式感的感覺（笑）而鍋中的雞腿肉超～大～塊，咬起來是很過癮的那種啊！

如果擔心湯底太重鹹，不用怕～桌邊不僅有湯底可以加，還有一瓶米酒罐裝的水可以稀釋湯頭鹹度。

雪花牛

雪花牛的油花偏多，但煮起來口感也是更嫩。

把肉放進爆炒過的火鍋當中再起鍋，不用加任何醬料，有著原本鍋底的風味就好吃。

軟嫩雞腿

軟嫩雞腿肉切塊處理，份量不吵，感覺是一隻蠻大的雞腿，而且是去骨的，不用自己在那邊邊吃邊去骨，只要好享受鮮嫩的肉質就好。

加入會員禮：雞腿肉或梅花肉150g

來喔！到狂一鍋記得加入會員，因為加入會員就會直接送一盤肉～可以雞腿肉或梅花肉2選1，份量有150g，算是很有誠意。

熱炒：紅吱吱魷魚 $149

嘿！沒想到吧！在火鍋店內也可以吃到熱炒喔！畢竟狂一鍋走的是台式爆炒火鍋，所以搭配熱炒盤也不違和。聽店員說店內最招牌的除了「功夫排骨酥」外，「脆皮黑糖炸麻糬」跟「紅吱吱魷魚」也都是很熱銷的餐點。

我們這天吃了紅吱吱魷魚，超肥美的魷魚肉，炸得香香酥酥，上面還有油亮亮的九層塔，搭配著吃超級香，整體味道鹹香又鮮美，味道偏鹹了一點但還是推推！！

火鍋菜盤｜蔬菜自助吧

咦！怎麼這菜盤這麼特別？因為狂一鍋的蔬菜是自助吧自取，喜歡什麼蔬菜、火鍋料，自己拿著桌上的盤子去自助區裝，用剛剛好的量，喜歡的在用，不浪費很重要啊。

蔬菜自助區不是很大，但大約有20幾種食材，每一樣都是很新鮮的食材！菜盤沒了，店家也會即時補上，不會有吃不到的狀況，光葉菜就有4種可以選，讓人大口吃肉時，也可以均衡營養。

其中最特別的是虱目魚漿！看到這太驚喜了，一般火鍋店有蝦漿、花枝將，但台南家樂福狂一鍋居然有虱目魚漿，一個融入在地食材的概念，加分！

主食類有白飯、泡麵、關廟麵、米粉、鍋燒意麵，其中關廟麵一樣是台南在地名產來著。

醬料自取區，可以看看牆上，有推薦的醬料私房配方：和風醬兩匙、沙茶醬兩匙，再加上喜歡的辛香料，有興趣的可以試試看這樣吃喔！

飲料不是隨隨便便的飲料機，而是超有誠意的台灣芭樂汁、鮮桔汁，還有台南在地特色「義豐冬瓜茶」可以喝。除了果汁類，無糖茶也有。

這天吃到的霜淇淋是芝麻口味，看別人之前有吃到焦糖口味的，看來是會不定期更換，這樣真的很不錯，讓人回頭來二訪、三訪時可以吃到不一樣的驚喜。

旅行狂愛吃筆記

超有特色的台式爆炒火鍋，搭配新鮮的食材、蔬菜自助吧，有誠意的飲料還有芝麻冰淇淋，整體服務態度、環境、餐點菜色都很不錯！想來試試的記得一定要早一點來，不然第二輪要吃就要等上好一陣子拉～。

狂一鍋-台南仁德店-鹹香湯頭專門店

地址：717 台南市仁德區中山路711號家樂福仁德店1樓（看地圖）

電話：06 279 7321

營業時間：平日 11:00–15:00、17:30–22:00；假日 11:00-22:00

facebook：狂一鍋-台式火鍋第一品牌

平日午餐（非例假日/每日宵夜時段，三款霸榜台為狂鍋：藥膳大雞腿鍋、功夫排骨酥鍋、爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋，限定體驗價 $299元起（提供宵夜場店別：中和永貞店、新莊復興店、新莊八德店、三重重新店、淡水北新店、北大學成店、台中漢口店、高雄台鋁店）

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