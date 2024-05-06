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魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精緻的歐風永康早午餐、永康甜點推薦

2024-05-06 12:00:00 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：108
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窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：273篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 永康區

造訪商家：魔法咪嚕寵物咖啡館
phone06-3036063
place台南市永康區二王路73號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

最萌的台南寵物餐廳在這裡!
台南寵物友善餐廳魔法咪嚕寵物咖啡館
不只主餐美味精緻~甜點更是創新又驚艷
最重要的是店內共多達20隻貓貓與狗狗
在你的用餐時間全程陪你吃飯❤️

魔法咪嚕寵物咖啡館

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

大理石、木質地板結合歐系風格桌椅
唯美的裝潢設計絕對是最美的永康寵物餐廳
台南永康下午茶來這裡吃甜點準沒錯!

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

需要注意的是店內每隻貓貓狗狗都有自己的個性
有些親人可摸，有些只適合遠遠欣賞~
用餐前需要先簡單閱讀他們的寵物注意事項
另外強烈建議來店用餐要提前預約
不然很容易沒位置唷~

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

香草奶油野菇佐薄切牛肉

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

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義大利麵是口感相當Q彈的粗麵條
濃厚的香草奶油味道非常濃郁
整體吃起來奶油醬的比例較高，因此不會太乾口
牛肉則是相當嫩口同時還帶點黑胡椒香味

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

墨色天空的蝦妹

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

墨色天空的蝦妹是墨魚醬燉飯料理
因為醬料有完全透入每粒米飯當中
所以吃起來不會有稀飯的濕稠感
另外還有四尾去殼鮮蝦肉
整體感覺是道海味十足的燉飯料理

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

蜂蜜乳酪披薩

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

蜂蜜乳酪披薩是薄片的個人小披薩
剛出爐時乳酪牽絲口味濃郁
蜂蜜醬則是甜口又清香
建議趁熱吃以免乳酪變得太硬!

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

OREO甜心可可

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

永康寵物友善餐廳最浮誇的甜點就是它
將巧克力鬆餅做成火山的形狀
最上層擠上些許奶油好似火山噴發
再來還有OREO餅乾做些點綴
想拍美照必點這道甜點

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

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邦尼彩虹乳酪蛋糕

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

五彩繽紛的邦尼彩虹乳酪蛋糕
主要是結合各種顏色的水果製作而成
每個色塊都有屬於自己的酸度與甜度
口味非常有層次

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

毛孩子專屬布奇寵物鮮食餐

如果想要餵食毛小孩療癒一下就必點毛孩專屬餐
不過需要注意有些毛小孩不親人，可餵食但不可亂摸
有些毛小孩最近腸胃不適，不適合吃鮮食
詳細情況可詢問店員確認~

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

飲品

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

🔸百香Q戀人
百香Q戀人是chil感十足的氣泡飲
喝起來帶有少許百香果香~然後也比較偏甜一點

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🔸京都宇治抹茶歐蕾
整體味道清新順口~帶有淡淡抹茶清香
由於最上層有少許鮮奶油~所以喝起來比較像是甜點

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

魔法咪嚕寵物咖啡館-多達20隻貓狗陪吃的台南寵物友善餐廳~精

營業資訊

📍台南市永康區二王路73號
⏰11:00–22:00
☎️06-3036063

 

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#台南美食
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魔法咪嚕寵物咖啡館 台南美食 台南午餐 台南晚餐 more
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