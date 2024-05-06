最萌的台南寵物餐廳在這裡!

台南寵物友善餐廳魔法咪嚕寵物咖啡館

不只主餐美味精緻~甜點更是創新又驚艷

最重要的是店內共多達20隻貓貓與狗狗

在你的用餐時間全程陪你吃飯❤️

魔法咪嚕寵物咖啡館

大理石、木質地板結合歐系風格桌椅

唯美的裝潢設計絕對是最美的永康寵物餐廳

台南永康下午茶來這裡吃甜點準沒錯!

需要注意的是店內每隻貓貓狗狗都有自己的個性

有些親人可摸，有些只適合遠遠欣賞~

用餐前需要先簡單閱讀他們的寵物注意事項

另外強烈建議來店用餐要提前預約

不然很容易沒位置唷~

香草奶油野菇佐薄切牛肉

義大利麵是口感相當Q彈的粗麵條

濃厚的香草奶油味道非常濃郁

整體吃起來奶油醬的比例較高，因此不會太乾口

牛肉則是相當嫩口同時還帶點黑胡椒香味

墨色天空的蝦妹

墨色天空的蝦妹是墨魚醬燉飯料理

因為醬料有完全透入每粒米飯當中

所以吃起來不會有稀飯的濕稠感

另外還有四尾去殼鮮蝦肉

整體感覺是道海味十足的燉飯料理

蜂蜜乳酪披薩

蜂蜜乳酪披薩是薄片的個人小披薩

剛出爐時乳酪牽絲口味濃郁

蜂蜜醬則是甜口又清香

建議趁熱吃以免乳酪變得太硬!

OREO甜心可可

永康寵物友善餐廳最浮誇的甜點就是它

將巧克力鬆餅做成火山的形狀

最上層擠上些許奶油好似火山噴發

再來還有OREO餅乾做些點綴

想拍美照必點這道甜點

邦尼彩虹乳酪蛋糕

五彩繽紛的邦尼彩虹乳酪蛋糕

主要是結合各種顏色的水果製作而成

每個色塊都有屬於自己的酸度與甜度

口味非常有層次

毛孩子專屬布奇寵物鮮食餐

如果想要餵食毛小孩療癒一下就必點毛孩專屬餐

不過需要注意有些毛小孩不親人，可餵食但不可亂摸

有些毛小孩最近腸胃不適，不適合吃鮮食

詳細情況可詢問店員確認~

飲品

🔸百香Q戀人

百香Q戀人是chil感十足的氣泡飲

喝起來帶有少許百香果香~然後也比較偏甜一點



🔸京都宇治抹茶歐蕾

整體味道清新順口~帶有淡淡抹茶清香

由於最上層有少許鮮奶油~所以喝起來比較像是甜點

營業資訊

📍台南市永康區二王路73號

⏰11:00–22:00

☎️06-3036063