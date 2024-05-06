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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園市蘆竹區桃園蘆竹餐酒館《民權拾酒》寵物友善戶外露營最 Chill 風格酒吧！派對慶生首選私歡唱包廂

桃園市蘆竹區桃園蘆竹餐酒館《民權拾酒》寵物友善戶外露營最 Chill 風格酒吧！派對慶生首選私歡唱包廂

2024-05-06 12:20:04 linda カフェ巡リ 人氣：103
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窩客好文

linda カフェ巡リ

發表篇數：234篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 蘆竹區

造訪商家：民權拾酒
phone03-3172766
place桃園市蘆竹區民權路19號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這幾年突然很流行 Outdoor 風格，說真的目前為止只有去過豪華露營的我，也很喜歡在舒適的狀態下親近大自然，桃園蘆竹餐酒館《民權拾酒》讓人彷彿可以置身在高級的露營營區，太適合來這裡約會、姊妹三五好友來拍照打卡，坐在戶外的空間超級 Chill，從踏進餐廳門口開始就有種另一個世界的感覺，以碎石、露營桌椅、露營車打造一個極為輕鬆的氛圍，從南崁交流道下來五分鐘即可抵達。
 



《民權拾酒》桃園蘆竹餐酒館有提供炸物、串燒、烤物、蛤蠣料理、湯品

也有墊胃的主食明太子烏龍麵

重頭戲當然是小酌必喝的 SAPPORO 生啤酒、燒酒、調酒

當然不喝酒或開車前往的朋友，也有無酒精飲料可以選擇！

★酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒。
 



最厲害的是《民權拾酒》KTV包廂最多可容納約20人

還有適合好友切磋一下的電動麻將桌，

絕對是桃園生日派對首選餐酒館啦！

《民權拾酒》包廂費10人以下為$5000元，11人以上為$8000元，

另外有人頭低消為$500/人（可以抵餐食、飲料的消費），

也有開放包場服務可直接內洽餐廳唷！


 

 

《民權拾酒》菜單
 

 
招牌甜不辣串 $90
 
平常下酒必備的甜不辣，經過醬烤後甜鹹有味，以餐酒館來說價格相當合理
 

 
廣島牡蠣 $240







看到廣島牡蠣我還不點爆😍

上桌後驚呆，現炸的牡蠣酥脆又大顆，

沾上塔塔白醬吃起來邪惡又好味，真的也是《《民權拾酒》必點菜色唷！

 



 

炸大蝦 $140
 
看到菜單上炸物其實都想點一輪，礙於只有我跟先生兩個人才作罷，

每一款都是我愛吃的，炸大蝦現炸的就是好吃！

卡滋卡滋的麵衣相當誘人，每咬一口都想配一口現榨生啤酒
 

 



 

塔香蛤蠣 $240
 
 
一上桌有被份量驚喜到，滿滿一盤的澎派蛤蠣，

蚌殼在大火快炒後新鮮現開，彈牙的肉質相當入味，

在聊天話家常的時候，就會忍不住掃盤呀！

若是人多還可以直接一次收集三種菜單上不同的口味
 

 

 

 
牛肋串 $180
 
牛肉串吃起來油脂平衡，口感充滿牛肉的香氣，烤得恰到好處
 

 
明太子烏龍麵 $280

 
比起一般酒吧，《民權拾酒》貼心供應烏龍麵，

讓來這裡果腹的客人也能獲得滿足，不怕吃不飽！

白醬奶香濃郁的醬汁包覆麵條，

裡面加入豬肉片及杏鮑菇口感更多元
 


 
 
粉紫曲調

★酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒。
 

 

 

 

浪漫的漸層色調，很適合女生們點！

以琴酒為基底，加入酸甜氣泡水做調和，

口感是大家都能接受的風味，很喜歡這個夢幻的紫色超級好拍



初戀

★酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒。



 
喜歡妹酒的可以選這杯，加入黑醋栗、蔓越莓、萊姆酒調製而成的酸甜口感，

有特別跟 bartender 說我要酒精淡一點，

因為我主要是來喝美美的露營氛圍的😆

都可以依照個人的喜好做客製化調整喔！



 
 
這次跟老公來踩點，順便約會吃晚餐，

點了一些比較下酒的菜色，也分享給你們💛​

我個人最推薦的就是蛤蠣料理，

《民權拾酒》的蛤蠣非常大又新鮮，份量也相當充足，

喜歡蛤蠣的朋友不要錯過啦！

另外廣島牡蠣也是很優質，大顆又飽滿！

趁熱熱吃最對味呀～

很推薦這家漂亮又適合踩點的餐酒館給桃園的朋友們

 

 
《民權拾酒》
地址｜桃園市蘆竹區民權路19號
電話｜03-3172766
營業時間｜17:00-01:00 每週二公休


｜⭐優惠資訊⭐｜

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