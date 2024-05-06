close
這幾年突然很流行 Outdoor 風格，說真的目前為止只有去過豪華露營的我，也很喜歡在舒適的狀態下親近大自然，桃園蘆竹餐酒館《民權拾酒》讓人彷彿可以置身在高級的露營營區，太適合來這裡約會、姊妹三五好友來拍照打卡，坐在戶外的空間超級 Chill，從踏進餐廳門口開始就有種另一個世界的感覺，以碎石、露營桌椅、露營車打造一個極為輕鬆的氛圍，從南崁交流道下來五分鐘即可抵達。
《民權拾酒》桃園蘆竹餐酒館有提供炸物、串燒、烤物、蛤蠣料理、湯品，
也有墊胃的主食明太子烏龍麵，
重頭戲當然是小酌必喝的 SAPPORO 生啤酒、燒酒、調酒，
當然不喝酒或開車前往的朋友，也有無酒精飲料可以選擇！
★酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒。
最厲害的是《民權拾酒》的KTV包廂最多可容納約20人，
還有適合好友切磋一下的電動麻將桌，
絕對是桃園生日派對首選餐酒館啦！
《民權拾酒》包廂費10人以下為$5000元，11人以上為$8000元，
另外有人頭低消為$500/人（可以抵餐食、飲料的消費），
也有開放包場服務可直接內洽餐廳唷！
《民權拾酒》菜單
招牌甜不辣串 $90
平常下酒必備的甜不辣，經過醬烤後甜鹹有味，以餐酒館來說價格相當合理
廣島牡蠣 $240
看到廣島牡蠣我還不點爆😍
上桌後驚呆，現炸的牡蠣酥脆又大顆，
沾上塔塔白醬吃起來邪惡又好味，真的也是《《民權拾酒》必點菜色唷！
炸大蝦 $140
看到菜單上炸物其實都想點一輪，礙於只有我跟先生兩個人才作罷，
每一款都是我愛吃的，炸大蝦現炸的就是好吃！
卡滋卡滋的麵衣相當誘人，每咬一口都想配一口現榨生啤酒
每一款都是我愛吃的，炸大蝦現炸的就是好吃！
卡滋卡滋的麵衣相當誘人，每咬一口都想配一口現榨生啤酒
塔香蛤蠣 $240
一上桌有被份量驚喜到，滿滿一盤的澎派蛤蠣，
蚌殼在大火快炒後新鮮現開，彈牙的肉質相當入味，
在聊天話家常的時候，就會忍不住掃盤呀！
若是人多還可以直接一次收集三種菜單上不同的口味
蚌殼在大火快炒後新鮮現開，彈牙的肉質相當入味，
在聊天話家常的時候，就會忍不住掃盤呀！
若是人多還可以直接一次收集三種菜單上不同的口味
牛肋串 $180
牛肉串吃起來油脂平衡，口感充滿牛肉的香氣，烤得恰到好處
明太子烏龍麵 $280
比起一般酒吧，《民權拾酒》貼心供應烏龍麵，
讓來這裡果腹的客人也能獲得滿足，不怕吃不飽！
白醬奶香濃郁的醬汁包覆麵條，
裡面加入豬肉片及杏鮑菇口感更多元
讓來這裡果腹的客人也能獲得滿足，不怕吃不飽！
白醬奶香濃郁的醬汁包覆麵條，
裡面加入豬肉片及杏鮑菇口感更多元
粉紫曲調
★酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒。
★酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒。
浪漫的漸層色調，很適合女生們點！
以琴酒為基底，加入酸甜氣泡水做調和，
口感是大家都能接受的風味，很喜歡這個夢幻的紫色超級好拍
以琴酒為基底，加入酸甜氣泡水做調和，
口感是大家都能接受的風味，很喜歡這個夢幻的紫色超級好拍
初戀
★酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒。
喜歡妹酒的可以選這杯，加入黑醋栗、蔓越莓、萊姆酒調製而成的酸甜口感，
有特別跟 bartender 說我要酒精淡一點，
因為我主要是來喝美美的露營氛圍的😆
都可以依照個人的喜好做客製化調整喔！
有特別跟 bartender 說我要酒精淡一點，
因為我主要是來喝美美的露營氛圍的😆
都可以依照個人的喜好做客製化調整喔！
這次跟老公來踩點，順便約會吃晚餐，
點了一些比較下酒的菜色，也分享給你們💛
我個人最推薦的就是蛤蠣料理，
《民權拾酒》的蛤蠣非常大又新鮮，份量也相當充足，
喜歡蛤蠣的朋友不要錯過啦！
另外廣島牡蠣也是很優質，大顆又飽滿！
趁熱熱吃最對味呀～
很推薦這家漂亮又適合踩點的餐酒館給桃園的朋友們
點了一些比較下酒的菜色，也分享給你們💛
我個人最推薦的就是蛤蠣料理，
《民權拾酒》的蛤蠣非常大又新鮮，份量也相當充足，
喜歡蛤蠣的朋友不要錯過啦！
另外廣島牡蠣也是很優質，大顆又飽滿！
趁熱熱吃最對味呀～
很推薦這家漂亮又適合踩點的餐酒館給桃園的朋友們
《民權拾酒》
地址｜桃園市蘆竹區民權路19號
電話｜03-3172766
營業時間｜17:00-01:00 每週二公休
｜⭐優惠資訊⭐｜
📌 當月壽星來店消費打卡贈「調酒/生啤一杯」
📌 平日包廂消費（週一至週四）
📌 十人以下贈炸物拼盤調酒一壺二選一
📌 十人以上贈炸物拼盤調酒一壺各一份
➜ IG ｜Lindaカフェ巡り
｜⭐優惠資訊⭐｜
📌 當月壽星來店消費打卡贈「調酒/生啤一杯」
📌 平日包廂消費（週一至週四）
📌 十人以下贈炸物拼盤調酒一壺二選一
📌 十人以上贈炸物拼盤調酒一壺各一份
喜歡我的分享歡迎追蹤我的FB、IG
➜ IG ｜Lindaカフェ巡り