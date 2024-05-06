





這幾年突然很流行 Outdoor 風格 ，說真的目前為止只有去過豪華露營的我，也很喜歡在舒適的狀態下親近大自然， 桃園蘆竹餐酒館 《民權拾酒》 讓人彷彿可以置身在高級的露營營區，太適合來這裡約會、姊妹三五好友來拍照打卡，坐在戶外的空間超級 Chill，從踏進餐廳門口開始就有種另一個世界的感覺，以碎石、露營桌椅、露營車打造一個極為輕鬆的氛圍，從南崁交流道下來五分鐘即可抵達。







《民權拾酒》 桃園蘆竹餐酒館 有提供炸物、串燒、烤物、蛤蠣料理、湯品，



也有墊胃的主食明太子烏龍麵，



重頭戲當然是小酌必喝的 SAPPORO 生啤酒、燒酒、調酒，



當然不喝酒或開車前往的朋友，也有無酒精飲料可以選擇！



★酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒。





最厲害的是 《民權拾酒》 的 KTV包廂最多可容納約20人 ，



還有適合好友切磋一下的電動麻將桌，



絕對是桃園生日派對首選餐酒館啦！



《民權拾酒》包廂費10人以下為$5000元，11人以上為$8000元，



另外有 人頭低消為$500/人 （可以抵餐食、飲料的消費），



也有開放包場服務可直接內洽餐廳唷！







《民權拾酒》 菜單

招牌甜不辣串 $90

平常下酒必備的甜不辣，經過醬烤後甜鹹有味，以餐酒館來說價格相當合理



廣島牡蠣 $240











看到廣島牡蠣我還不點爆😍



上桌後驚呆，現炸的牡蠣酥脆又大顆，



沾上塔塔白醬吃起來邪惡又好味，真的也是《《民權拾酒》必點菜色唷！









炸大蝦 $140

看到菜單上炸物其實都想點一輪，礙於只有我跟先生兩個人才作罷，



每一款都是我愛吃的，炸大蝦現炸的就是好吃！



卡滋卡滋的麵衣相當誘人，每咬一口都想配一口現榨生啤酒









塔香蛤蠣 $240



一上桌有被份量驚喜到，滿滿一盤的澎派蛤蠣，



蚌殼在大火快炒後新鮮現開，彈牙的肉質相當入味，



在聊天話家常的時候，就會忍不住掃盤呀！



若是人多還可以直接一次收集三種菜單上不同的口味



牛肋串 $180

牛肉串吃起來油脂平衡，口感充滿牛肉的香氣，烤得恰到好處



明太子烏龍麵 $280





比起一般酒吧，《民權拾酒》貼心供應烏龍麵，



讓來這裡果腹的客人也能獲得滿足，不怕吃不飽！



白醬奶香濃郁的醬汁包覆麵條，



裡面加入豬肉片及杏鮑菇口感更多元





粉紫曲調



★酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒。



浪漫的漸層色調，很適合女生們點！



以琴酒為基底，加入酸甜氣泡水做調和，



口感是大家都能接受的風味，很喜歡這個夢幻的紫色超級好拍







初戀



★酒後不開車，安全有保障，未滿十八歲禁止飲酒。









喜歡妹酒的可以選這杯，加入黑醋栗、蔓越莓、萊姆酒調製而成的酸甜口感，



有特別跟 bartender 說我要酒精淡一點，



因為我主要是來喝美美的露營氛圍的😆



都可以依照個人的喜好做客製化調整喔！









這次跟老公來踩點，順便約會吃晚餐，



點了一些比較下酒的菜色，也分享給你們💛​



我個人最推薦的就是蛤蠣料理，



《民權拾酒》的蛤蠣非常大又新鮮，份量也相當充足，



喜歡蛤蠣的朋友不要錯過啦！



另外廣島牡蠣也是很優質，大顆又飽滿！



趁熱熱吃最對味呀～



很推薦這家漂亮又適合踩點的餐酒館給桃園的朋友們





《民權拾酒》

地址｜桃園市蘆竹區民權路19號

電話｜03-3172766