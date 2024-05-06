2024大阪必吃美食！這一篇列出的美食店家都是自己親自去吃過的大阪美食，依照地區分類，心齋橋、道頓堀、梅田、難波……，很多大阪美食，像是壽司、必吃拉麵、燒肉、章魚燒等，全部匯集都在這一篇裡，幾年下來

延伸閱讀： 2024日本必買藥妝推薦 、 2024京都必吃美食推薦

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大阪站 、梅田美食

【大阪美食】梅田｜函館 函太郎迴轉壽司，北海道來的新鮮美味必吃迴轉壽司 之前到北海道旅遊時，回程在新千歲機場吃過這篇要介紹的“ 函館 函太郎迴轉壽司”，真的算是一吃成主顧，非常新鮮，而且壽司種類非常豐富！這次到了大阪又上網找了一下哪裡有迴轉壽司，因為心齋橋附近的迴轉壽司吃到有點膩啦，想換點口味，就看到了函館 函太郎迴轉壽司在大阪 梅田 站的Grand Front Osaka 樓上也開了一家，剛好在附近那一定要吃幾盤當午餐！ ... 閱讀完整文章

心齋橋、道頓堀、千日前美食

【大阪美食】道頓堀｜新世界串炸ㄧ德，新鮮食材、酥脆輕薄酥炸麵衣，清爽不油膩串炸推薦 來到大阪就是要吃串炸呀！「新世界串炸ㄧ德」在大阪有不少分店，之前來到道頓堀店，以前來來回回走過這條路N次，卻從來沒有吃過，這次跟朋友一起來品嚐一下串炸，口感比之前吃到的串炸清爽不油膩，麵衣比較薄一些，所以麵衣吸到的油量比較少，可以一串一串接著吃不停啊！ 新世界串炸ㄧ德 道頓堀店 位置 新世界串炸ㄧ德道頓堀店地點非常好，只要來到道頓堀一定會走過這條路，觀光... 閱讀完整文章

難波、日本橋美食

【大阪】千代松勝蓋飯，視覺衝擊感五公分極厚巨無霸豬排丼，排隊一小時起跳，晚來吃不到 大阪日本橋站附近有間日本SNS上很紅的店家「千代松勝蓋飯」，老闆是前相撲選手，豬排的SIZE絕對驚人，低溫調理方式，豬排極厚但是依舊保有軟嫩的口感，還有限量的稀少部位，豬排極具吸引力，不過真的要有排隊排很久的心理準備！ 千代松勝蓋飯店家資訊 千代松勝蓋飯 評分： ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ / 4 地址：大阪府大阪市中央区千日前1-1-10 (... 閱讀完整文章

【大阪美食】難波｜嵜本 & jam 搭配果醬好好吃的高級吐司 又來分享吐司，大阪難波心齋橋吐司吃了好幾家，這次又跑了一家"嵜本"，就在難波站巷弄內，外帶跟內用開在斜對面而已，吐司要買還要預約，下午去全都賣光光了！ 更多吐司： 【大阪美食】俺のBakery 心齋橋店 銀座金賞吐司 【大阪美食】 乃が美 乃之美 難波店 土司only ! 單吃就很好吃的高級生食土司推薦 ... 閱讀完整文章

【大阪美食】黑門市場｜西川鮮魚店，超新鮮生蠔好想一顆接一顆吃，黑門市場海鮮攤推薦 前幾篇介紹了吃到覺得賺到的超值的まぐろや黒銀鮪魚丼飯，今天要來介紹另外一家黑門市場海鮮”西川鮮魚店”， 其實又是被攤位上種類好多滿滿的生蠔跟海膽給吸引住， 後來看到兩個客人點了兩個 JPY700 島根小生蠔，店家新鮮現剖，而且肉質超級飽滿，立刻決定要吃要吃要吃！ 就是抱著老娘今年體檢不做的心態... 閱讀完整文章

大阪其他地區美食

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