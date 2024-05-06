2024大阪必吃美食！這一篇列出的美食店家都是自己親自去吃過的大阪美食，依照地區分類，心齋橋、道頓堀、梅田、難波……，很多大阪美食，像是壽司、必吃拉麵、燒肉、章魚燒等，全部匯集都在這一篇裡，幾年下來
延伸閱讀：2024日本必買藥妝推薦、2024京都必吃美食推薦
日本熱門票券+獨特體驗預訂App（Wi-Fi, 大阪周遊券, 迪士尼, 環球票券）
大阪美食線上預約
大阪票券行程推薦
| ｜
|
▶暢日卡 | (折扣碼 auntie10off)
大阪站 、梅田美食
最近在滑ig的時候一直被一家酥脆到猛掉渣的千層酥燒到，「grenier」在北濱跟梅田都有分店，這次到在梅田店買千層酥來試試味道，店裡有非常多可愛的餅乾，不過到店的客人幾乎都是為了這個千層酥而來，還有草莓、櫻花抹茶口味，一口咬下真的是無敵酥脆，卡士達奶油不甜不膩，一個份量無敵大，熱量爆炸不過真的很好吃！ 【2024大阪必吃美食】大阪美食總整理，心齋橋...
神戶石田屋 Ishida 是神戶知名的鐵板燒名店，大家上網搜尋神戶牛鐵板燒的話一定會出現，大阪也有分店，就在梅田Yodobashi 8樓的 LINKS UMEDA ，8樓整層樓是美食街區域，神戶石田屋 Ishida也位於其中，這次平日去吃午餐，午餐時間客人就很多，到大阪想吃鐵板燒就吃這家石田屋！ 【大阪必吃美食攻略】2023大阪美食總整理、壽司、燒...
之前到北海道旅遊時，回程在新千歲機場吃過這篇要介紹的“ 函館 函太郎迴轉壽司”，真的算是一吃成主顧，非常新鮮，而且壽司種類非常豐富！這次到了大阪又上網找了一下哪裡有迴轉壽司，因為心齋橋附近的迴轉壽司吃到有點膩啦，想換點口味，就看到了函館 函太郎迴轉壽司在大阪 梅田 站的Grand Front Osaka 樓上也開了一家，剛好在附近那一定要吃幾盤當午餐！ ...
前幾週經過大阪梅田站，吃了一家好吃吐司LeBRESSO當下午茶，之後走回地鐵站時，發現RINGO蘋果派，在這有開分店，就在LUCUA OSAKA商場地下一樓，離車站不遠，大約一分鐘就走到嚕！會發現這家蘋果派，完全是因為排隊人潮，台北信義區有也有分店，不過沒吃過台北的，不知道味道怎麼樣，這次是第一次買來吃。 很多人都一次買好幾個，整盤整盤的蘋...
前幾天看到網路上介紹大阪一家專賣吐司跟抹醬的咖啡店，身為麵包控又剛好在大阪，不吃怎行！這家“LeBRESSO ”位於梅田Grand Front Osaka 南館 B1，這一層很多美食，還有台灣的春水堂也在這， 在日本待了好多天，看到春水堂真的很想來一杯珍奶耶！不過還好忍住了，LeBRESSO 就在春水堂對面，開放式的空間，看到很多一條條吐司擺在...
梅田站這甜點咖啡店好多，上次吃了一家美味鬆餅Cafe's La Pause，，這次到了梅田，造訪了另一家甜點店“Qu'il fait bon”，不得不說，Qu'il fait bon 的水果塔好多種類，重點是好吃又不會膩！上次是假日經過，看到排隊人潮有夠長，這次平日還是晚餐時間來，居然還是很多人，位子太少，排隊應該是一定要的＠＠：外帶比較不用排，直接進去櫃檯...
鬆餅控又要來分享鬆餅啦！這次吃到的Cafe's La Pause 位於梅田站的LUCUA百貨10F，是在Tablog上找的的高分店，網站裡的鬆餅看起來超好吃的，這次有時間而且也難得來梅田這晃晃，就吃吧！平日下午來Cafe's La Pause ，還要候位排隊，店裡坐滿滿，不過還好不用等很久， 從外觀看起來店裡的裝潢好美，很華麗的感覺，店門口...
心齋橋、道頓堀、千日前美食
大阪的「LE CAFE V」是日本LV開設的第一家咖啡廳，第二家在東京銀座，上次去東京時間比較短，很想去但是沒時間，這次到大阪剛好去LV買東西，買完就直接去樓上的咖啡廳坐坐喝咖啡，價格不會太驚人，喝咖啡吃甜點很可以，平日不用預約，walk-in 就有位子坐。2024日本必買藥妝推薦｜2024京都必吃美食推薦 LE CAFE V 店家資訊 評分：⭐⭐⭐⭐ ...
來到大阪就是要吃串炸呀！「新世界串炸ㄧ德」在大阪有不少分店，之前來到道頓堀店，以前來來回回走過這條路N次，卻從來沒有吃過，這次跟朋友一起來品嚐一下串炸，口感比之前吃到的串炸清爽不油膩，麵衣比較薄一些，所以麵衣吸到的油量比較少，可以一串一串接著吃不停啊！ 新世界串炸ㄧ德 道頓堀店 位置 新世界串炸ㄧ德道頓堀店地點非常好，只要來到道頓堀一定會走過這條路，觀光...
吃膩了豚骨、味噌口味拉麵，來吃吃牡蠣湯頭拉麵吧！最近找的拉麵湯頭都很有戲，這次在千日前道具街吃到設計獨樹一幟一家一點都不像拉麵店的拉麵店「NEXT Shikaku」，主打牡蠣湯頭，裝潢帶點工業風格，從外觀看不出來是拉麵店，店裡還不時地有像teamLab展覽般的投射光影的設計，現在連拉麵店都要搞得那麼時尚就是了！ 【大阪美食攻略】2024大阪美食總整...
先前造訪「丸福珈琲店 千日前本店」時，還是咖啡味夾在著煙味的時期，2023再次造訪本店，店裡煙味沒了，懷舊氣味依舊，昭和九年，1943年創立，近九十年歷史，最喜歡這種懷舊復古時代的咖啡廳，這次點了幾樣不一樣的餐點來嚐嚐看，布丁好好吃，熱鬆餅很出色，厚蛋三明治京都的喫茶 La Madrague 比較厲害！ [sc name="osaka-klook" ]...
很有復古味的布丁店「元祖プリン屋 まったりプリン一筋」元祖焦糖布丁屋，賣的東西就只有一個品項就是布丁，剛好兩三人排隊在買布丁，沒吃過就買個看看嚕！ 元祖プリン屋有被媒體報導過，店家有貼上日本主持人松子吃布丁的照片，布丁小小一個，主打就是手工布丁，然後是使用高級雞蛋、砂糖、牛奶製作，多高級是不知道啦，一個布丁350日幣，價格真的是挺高級的。 ...
第一次來到道頓堀，應該都會被五花八門超吸睛的招牌給吸引吧！其中的大阪王將 道頓堀本店，門口有個大大餃子模型，一定是很多第一次來到大阪的遊客排入的美食名單之一，之前有吃過幾次，不過只有吃過他們家的原味元祖餃子還蠻常外帶回飯店吃，這次再訪點的菜色比較多，個人覺得除了餃子外，道頓堀炒麵也好吃耶！趕快跟大家分享一下！ 大阪王將 道頓堀本...
這次跟家人去關西旅遊，有時候睡太晚就直接跳過早餐吃午餐，其中一天行程要從大阪到京都，因為住在心齋橋附近，就直衝早心齋橋大丸百貨三樓的HARBS，直接吃午餐！ 大丸百貨內的HARBS，用餐環境很舒服，尤其是靠窗的位置，明亮又寬敞。 因為蛋糕櫃不能照相所以就不照了，除了必點的水果千層JPY 830外，這次還點了...
這次跟家人去大阪玩耍，去了幾家蠻有特色的酒吧，其中一家最令人印象深刻也最推薦的就是這家位於心齋橋商店街附近的“Umineko Craft Beer Stand ”，日本精釀啤酒專賣店，會發現這家啤酒bar是前一天拖著行李要去民宿時看到的，看起來很有氣氛，小小間的，木質裝潢裝潢擺飾都很溫馨，是立飲啤酒Bar! 啤酒蠻多款的，而且都可以試喝，店員...
最近去日本旅遊，真的很愛吃雞湯拉麵耶！這次分享的這家雞Soba座銀，位於心齋橋南船場巷弄內，晚上去有點隱密，招牌太暗不好找，第一次去的時候還以為沒開咧，招牌店面太暗了，眼有點瞎看不到門口在哪呀＠＠。 雞Soba座銀在口袋名單裡很久了，是在Tabelog上找到的店家，因為這次就住在心齋橋，走過去比較近些，當作晚餐剛好！雞Soba座銀主要是...
這次在心齋橋住了幾天，發現之前介紹過的Le Croissant可頌麵包旁邊開了一家草莓甜點專賣店“Strawberry Mania ”，就在大丸百貨附近巷弄，會發現這家店是因為很多人在排隊呀！！ Strawberry Mania賣的都是草莓點心，像是草莓大福、草莓蛋糕、草莓霜淇淋，看起來滿滿的草莓，還蠻吸引人的，...
這次來到大阪的第一天，到晚上才有空吃第一餐，住在心齋橋，附近很多吃的，回到飯店後立馬上網搜尋一下有什麼好吃的，看到之前有標記一家朋友介紹的拉麵店“ずんどう屋 鈍屋拉麵 ”，離心齋橋站不遠，大約晚上八點多去用餐，還排了差不多40分鐘！ 【大阪必吃美食地圖】2018 大阪好玩又好吃大阪美食總整理 鈍屋拉麵前方佔地蠻...
每次跟朋友家人來到日本旅遊，必吃美食就是和牛，因為比台灣便宜，品質也高上許多。這次來到大阪心齋橋的“宮崎館 みやざき館”，主要賣的料理是宮崎牛鐵板燒，不得不說，吃過之後會難忘，肉質太好，而且套餐份量很夠，食材很豐富！ 宮崎館離心齋橋地鐵站比較近，步行時間約三分鐘。 宮崎牛在五年一次的和牛奧運上都拿第一，宮崎館的宮崎牛就是冠軍的頂級和牛...
講到大阪美食，不能不提的就是章魚燒、大阪燒了吧！這篇就來分享一下這次在大阪道頓堀吃到的超合胃口的章魚燒、大阪燒人氣店家“たこ八 道頓堀総本店”，之前就有吃過，不過只有在一樓吃章魚燒，排隊排了不少時間！たこ八 道頓堀総本店就位於熱鬧的道頓堀，離地鐵難波站比較近，步行時間約五分內可到。 一樓是總是在排隊的章魚燒， 二、三樓則...
這篇分享的這家TABLES CAFE 位於口袋名單有一陣子了，上個月來大阪沒時間吃覺得有點可惜，這次來剛好去機場前有時間，就來吃一下甜點當下午茶嚕！TABLES CAFE 就位於之前分享過的Cross Hotel裡，走進Lobby右手邊進去就是了，其實還有另外一個獨立的門在外面，直接講在Cross Hotel裡大家會比較好找。 【大阪道頓堀住宿】Cro...
日本的鬆餅都好好吃呀！這篇又來推薦一下大阪美食，心齋橋的ELK Pancake Cafe，之前分享過京都的ELK Cafe 的鬆餅，甜鹹都好吃， 【京都美食】ELK Café 蓬蓬鬆鬆胖胖厚鬆餅 鹹甜都好吃 北歐風格麋鹿咖啡鬆餅推薦! 這次住在心齋橋美國村的西鐵飯店，發現對面就是ELK Pancake Cafe心齋橋本店，趕快Check in完之...
上次分享過一家心齋橋美國村裡的戚風蛋糕“心齋橋 しふぉん堂”，這次分享的鯛魚燒"福八"其實就在這家戚風蛋糕隔壁，一邊是賣鯛魚燒，另外一邊是賣戚風蛋糕！ 【大阪美食】心齋橋 しふぉん堂 清爽戚風奶油蛋糕 鬆鬆軟軟奶油好香濃推薦！ 前一天經過以為是鯛魚燒沒開，因為窗戶是關著著，但其實就是在戚風蛋糕那家的窗口點餐結帳。現在看到鯛魚燒就很想買...
這次在大阪有幾晚住在心齋橋美國村附近，回飯店時發現轉角有家賣蛋糕的小店“しふぉん堂 ”，專賣戚風蛋糕，因為是下午去的，很多口味都已經賣光光，只能外帶，就點了一個拿回飯店吃吃看。 這家“しふぉん堂 ”，店面小小的，兩三個工作人員在做蛋糕，看了一下他們的官網，寫著不使用防腐劑，以天然為主，口味有蠻多種的，個人比較有興趣的有伯爵茶、草莓，不過...
這次住在難波，走去飯店的途中，發現之前在京都吃到的非常好吃鯛魚燒這裡也有，就靠近千日前商店街，天氣那麼冷，吃鯛魚燒最合適了，所以放完行李，又走回去買鯛魚燒！ 【京都美食】鳴門鯛燒本舖 三条商店街 外皮酥脆現做鯛魚燒 紅豆餡爆漿燙口 超推！ 鳴門鯛燒本舖的鯛魚燒有兩種口味，紅豆以及地瓜，這次還是點了紅豆口味，比較愛傳統口味嚕！除了鯛...
大阪晚上冷颼颼，吃拉麵最好了呀！所以回飯店前又跑到了附近的千日前商店街，這裡很多好吃拉麵跟名店，很多人喜歡的一蘭這裡也有。這次是造訪“花丸軒”，之前經過很多次，人都很多，想說沒吃過就來吃吃嚕！ 花丸軒在之前介紹過的個人很推的拉麵作ノ作旁邊不遠，去用餐的時候店裡客滿，還等了不短的時間，店裡不是買拉麵券的方式點餐，等坐定位後，再跟店員點餐...
大阪千日前商店街裡的拉麵店好多家，不過這篇要介紹覺得在千日前商店街裡最好吃拉麵，登愣!!是目前吃到覺得最合胃口的，真心覺得好好吃不騙人!!作ノ作位於心齋橋附近千日前商店街的”作ノ作”千日前店本店，這幾次經過人都不少，裡頭都呈現近客滿狀態。 吃拉麵前還先吃了兩家章魚燒，有點飽之際吃這家拉麵還是真心覺得好吃！！ 【大阪美食推薦】就是要吃章...
說到澳門名物，個人第一個想到的就蛋塔！因為朋友之前去澳門玩回來，都會帶一盒蛋塔回來，葡式蛋塔酥脆蛋塔皮＋香濃內餡，真的很迷人，不過現在在台灣想吃到好吃的蛋塔有點難啦！不過，澳門知名的澳門安德魯餅店現在還紅到海外，日本在大阪也有分店，就在戎橋附近，大家都會去照相的跑跑固力果人那兒啦！ 之前經過很多次，客人都不少，尤...
自從去日本吃過燒肉後，就再也回不去了!!就算是肉質普通油花不多的肉品，怎麼烤就是比台灣燒肉店來的好吃誒，怎麼會這樣！這篇分享的這家“黑毛和牛 燒肉一 東心齋橋店”，是近期吃到美味燒肉店，牛肉品質都非常好，環境又乾淨舒服，這一頓吃下來非常棒！黑毛和牛 燒肉一 東心齋橋店位於心齋橋站，走路約五分鐘，從心齋橋站五號出口出來，直直走心齋橋商店街，看到GU左轉再過一個...
這次到大阪，天氣濕濕冷冷的，晚上吃鍋物最好了啦！還選了一間千日前商店街附近白味噌牛小腸鍋，照片看起來好好吃，個人也真的沒吃過這類味噌牛小腸鍋，還挺新鮮的耶！上網找到的這家“もつ無奴 ゆまる”，在Tabelog上分數不低，有兩間分店，一家在難波，一家則是這次去的千日前本店， 靠近千日前商店街附近，晚上九點多去用餐沒什麼人，不過越晚越多人耶...
其實平常在台灣沒有特別愛吃炸的東西，覺得太油膩了，不過到了日本，真的是炸物吃不停阿，日本的炸物真的好好吃，真的好會炸呀！去拉麵店要點炸雞，路邊要吃炸可樂餅，今天介紹的這家更是以串炸出名的”新世界元祖串炸”，應該不用介紹太多，因為已經有很多分店了。 不過這次吃的這家心齋橋分店還蠻特別的，是用自動軌道車送餐的喔!之前吃到的就...
每次去日本，拉麵一定會吃個一兩餐，尤其是心齋橋、道頓堀、千日前一帶，各家拉麵必爭之地，想吃拉麵，選擇很多，而且重要的是不管逛到多晚甚至到早上，幾乎都有營業呀！今天要介紹的這家“三豐麵”，在心齋橋跟難波都有分店，千日前上的店面關了，先前完全是因為看到Tabelog上分數挺高的得到3.56分，又是個人喜歡的沾麵， 晚餐就決定吃這一家！同樣的...
每次去關西旅遊，抹茶甜點總是吃得沒完沒了，冬天吃抹茶霜淇淋，夏天更是一定要吃！這次在心齋橋也吃了一家“宇治園”，就在心齋橋商店街裡，大丸百貨南館的對面。 店裡賣的茶類挺多種的，還可以試喝，包裝很漂亮， 還有一些茶點，很適合當伴手禮， 當然最吸引人的就是在門口販賣的霜淇淋啦！之前買的時候都還不用排什麼隊，但是這次人潮很...
熱騰騰的食記而且還是今天早上吃的“金久右衛門”道頓堀店。這家“金久右衛門”是在查日本美食網站Tabelog的時候發現的，“金久右衛門”本店還排在全大阪第二名拉麵分數4.03，今天吃的這家道頓堀店也有3.55的高分，因為是中午的飛機，要趕著早上去一場，一早不知道要吃什麼，想到附近很多拉麵店都開著，就早上七早八早先去吃拉麵先！ “金久右衛門...
這次又要來寫之前介紹過的”大起水產”道頓堀店，這家是每次都會吃，就算又發現新店家，還是會來吃個幾盤的新鮮美味迴轉壽司店，還有附近的“日本一”比較便宜，均一價JPY 130，也推薦!反正以上說的這兩家至少都比對面的”元祿壽司”好吃多了。 一定有人會說哪裡的哪一家的壽司更好吃，但是個人覺得，就便利性跟地點而言，大起水產算是不錯了啦!而且還一直推出新菜色，這...
每次到了大阪都會吃迴轉壽司，像是今年新發現每盤均一價JPY 130的”日本一”，還有每次都會吃的”大起水產”。今天介紹的聽說是日本迴轉壽司始祖的”元祿壽司”，門口就有個很大的握壽司招牌，這裡的招牌真的都在比大比特別。這天其實已經先吃過大起水產的壽司了，不過一出門大起水產的門沒多久又看到”元祿壽司”，總覺得:始祖耶!好像應該要吃一下。 而...
行程的最後一天是一個人悠閒走走完全沒規劃行程的一天，一大早就出門了不知道該去哪好，先走去了黑門市場，沒想到太早吃的店家都沒開門(殘念)，後來想起附近有家很多人推薦的咖啡廳老店“丸福咖啡店”千日前本店，打算前往吃早餐嚕！丸福咖啡店外觀看起來就是有種老店的沈穩氣味， 八十幾年老店了，顏色在當時應該算是時髦的吧，haha，看到這種老店不由的興...
來到日本就是要吃拉麵！今天要介紹的是位於道頓堀的四天王拉麵。這天晚上好冷，一直很想吃碗熱呼呼的拉麵再回飯店睡覺，四天王拉麵離下榻的Cross Hotel也很近，就在金龍拉麵的旁邊而已，味道對我來說太鹹啦，但是生意真的爆好！ 大大扛棒"四天王"想不發現也很難， 這附近拉麵店很多，金龍、神座、薩摩子還有對面的一蘭，因為遠遠就看...
難波、日本橋美食
大阪日本橋站附近有間日本SNS上很紅的店家「千代松勝蓋飯」，老闆是前相撲選手，豬排的SIZE絕對驚人，低溫調理方式，豬排極厚但是依舊保有軟嫩的口感，還有限量的稀少部位，豬排極具吸引力，不過真的要有排隊排很久的心理準備！ 千代松勝蓋飯店家資訊 千代松勝蓋飯 評分： ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ / 4 地址：大阪府大阪市中央区千日前1-1-10 (...
難波日本橋附近好吃拉麵不少，有次住在日本橋附近，發現飯店附近有家拉麵天道，口味主要是雞湯或是魚介雞湯拉麵，不得不說，吃了之後真的很合口味，蔥花多爆，身爲蔥蒜控感到滿意😋！ 拉麵 天道就在日本橋站旁邊巷子裡，附近就是黑門市場，店裡座位不多， 菜單有中文，除了1~4是拉麵口味外，下頭的A~G則是可以加料，像是多加蔥花或是多加叉燒或海苔等配...
之前在網路上看到不少人分享這家位於日本橋站的「釣船茶屋 ざうお 難波本店」，可以邊釣魚邊用餐，感覺實在是太特別了啦，這次也跟朋友造訪用餐，原本以為吸引的比較會是外國遊客，沒想到日本本地客人也很多耶，因為是12月去用餐，到了歲末年終的聚餐時期，真的很多日本客人下班相揪去聚會，氣氛真的超熱絡呀！釣船茶屋 ざうお 難波本店離日本橋站比較近，出站步行約一分鐘就到，這...
冬天到日本晚上都很想來上一碗熱呼呼拉麵當晚餐，這次跑去吃一家雞白湯拉麵 「ぼっこ志 」，之前撲空過一次，週三是公休日大家記得，這次來到大阪又住在難波，離這家ぼっこ志很近，晚上六點開始營業，逛街逛一逛就跑去吃晚餐。 ぼっこ志主要是以雞白湯為湯底，Tabelog上的分數是3.67頗高，個人近期很愛雞湯拉麵，看到分數還不錯的雞湯拉麵就想試試看，這家...
又來分享吐司，大阪難波心齋橋吐司吃了好幾家，這次又跑了一家"嵜本"，就在難波站巷弄內，外帶跟內用開在斜對面而已，吐司要買還要預約，下午去全都賣光光了！ 更多吐司： 【大阪美食】俺のBakery 心齋橋店 銀座金賞吐司 【大阪美食】 乃が美 乃之美 難波店 土司only ! 單吃就很好吃的高級生食土司推薦 ...
大阪的廚房黑門市場，是每次到大阪都會拜訪的一個重要景點，牛肉、海鮮、水果、藥妝通通都有，經常帶著家人來逛黑門市場吃美食，而且就算自己一個人來，吃海鮮也可以吃得很過癮！ 這篇分享的魚福位於主要賣的就是北海道新鮮海膽與扇貝，位於黑門市場中間位置，從地鐵日本橋站出來步行時間約五分鐘就到了，不過黑門市場內誘惑太多，可能會...
這次在大阪住在日本橋，到達民宿的第一天已經晚上十一點了，之前口袋名單裡有家晚上十點才營業的拉麵店“大牟田とんこつ屋 龍鳳 大蛇山支店”，這次當晚餐剛好！ 這家とんこつ屋 龍鳳是在google map上找到的拉麵店，之前想吃不過營業時間是晚上十點才開始，通常這時間都已經吃完好幾輪了，這次能吃到真的蠻開心的。とんこつ屋 龍鳳的湯頭以豚骨與雞...
平常最愛吃麵包麵食，整個人根本就是澱粉人，上週去難波逛街時，看到老爺爺起司蛋糕斜對面開了一家 乃が美 (乃之美) 分店， 乃が美算是大阪知名的專賣吐司的店家，分店不少，難波店應該是新開不久，九月來的時候好像還沒看到，這次看到排隊人不多，就買了一小條來試試，不得不說，還真好吃耶！ 賣的商品就只有土司跟果醬，沒有其他的了，單靠吐司就能撐起一...
有次燕子颱風侵襲關西，剛好人就在大阪，颱風來的又急又快，咻一下吹了大概三四個小時就過了，晚上等風雨沒了出來覓食，想到難波千日前那有家“麵屋丈六”，之前想要去吃都好多人，抱著不知道有沒有開的心情跑去，竟然有開，而且沒有排隊，真的是太幸運了！ 麵屋丈六的位子真的不多，就只有吧台的位子，一半的店面都是排隊的等待座位，去的時候只有一個人在等待，...
每次到日本，一定會吃的就是燒肉跟海鮮，CP值高，又吃得好滿足！走進千日前道具街裡，除了鍋碗瓢盆好好逛之外，這裡還有一家“海千山千番長”，想吃海鮮或燒肉，這裡一次可以吃到唷！ 門口還有近江牛的認定書！ 海千山千番長中午就開始營業了，看起來有點像韓式烤肉舖的感覺， 門口有很吸睛的水族箱，等等吃的料理中很多都是從這裡...
這次去大阪又去吃了超愛的鬆餅店“Micasadeco&Cafe”，鬆餅超厲害，吃了這家鬆餅後，會覺得其他鬆餅都不好吃了，第一次去的時候一行人都被鬆餅的口感跟味道驚豔到，連鹹食都好吃！Micasadeco&Cafe就位於JR難波站對面，地點是有一點偏啦，不過走過去吃很值得，之前來吃時都要排隊，可能這天天氣不好，一到就有位子，喔耶！ ...
光是在難波法善寺附近小巷子的美食就吃不完咧！這次又去吃了一家“喝鈍”豬排飯，之前有推薦給同事去吃吃看，自己倒是沒吃過，因為這家喝鈍豬排，在Tripadvisor跟Tablog上分數都很高， 不過據同事的描述說，剛炸好的豬排很酥脆，還聽得到刷刷刷的切豬排酥脆聲，不過一淋上醬汁就變得軟趴趴，變成溺水的炸豬排。所以這次去喝鈍吃午餐，沒有點看起來湯汁很...
今天分享的這家長次郎迴轉壽司 Chojiro ，在京都有吃過一次，用餐時間會有排隊人潮，食材新鮮，價格算是中等價位，來到大阪有次經過法善寺旁，看到旁邊也開了一家分店，就在紅豆湯夫婦善哉的2F， 這次在大阪想吃迴轉壽司，自然而然就想到這家長次郎迴轉壽司，而且在這家店不用排隊，大家應該都跑去吃大起水產了吧！長次郎迴轉壽司法善寺的分店裝潢很新...
寫了那麼多大阪美食，居然一直沒寫難波的蛋糕扛霸子，有名的“Rikuro りくろ 老爺爺起司蛋糕”！這次來補一下食記好了，不過這次不推起司蛋糕，要大推蘋果派啦！第一次到大阪自由行的時候，老爺爺起司蛋糕還沒搬家，在高島屋對面，生意一直好的不得了，搬家後人潮依舊不減！ 這裡不只賣招牌的起司蛋糕，還有各種不同甜點、蛋糕、餅乾，樓上好像還有茶屋可...
來了大阪那麼多次，還真的沒吃過道頓堀法善寺旁的紅豆湯名店“夫婦善哉”，可能是以前很少冬天的時候來，真的沒什麼興趣吃紅豆湯，雖然這裡夏天有賣冰，但對這裡的冰還真的沒什麼興趣，總覺得紅豆湯就是要熱熱的才好喝啊！所以這次12月來到大阪，天氣真的冷的剛剛好，雖然晚餐才剛吃完燒肉，但還是覺得逛一逛街後要去吃紅豆湯。夫婦善哉就位於法善寺旁邊，非常好找，這天九點多來喝紅豆...
去了大阪好多次，逛了心齋橋商店街N次，每次都會看到這家“551 Horai 蓬萊”，但還真的很少吃誒，想說補一下這附近的食記，再買來拍個照吃吃看嚕！這家蓬萊還真的是隨處可見，走沒幾步好像就可以看到，而且生意都還不錯！ 蓬萊主要販賣中式料理為主，除了有名的包子，還看到等麵、粽子、煎餃等等。 這是搭車到關西機場前在車站的分店買...
前幾篇介紹了吃到覺得賺到的超值的まぐろや黒銀鮪魚丼飯，今天要來介紹另外一家黑門市場海鮮”西川鮮魚店”， 其實又是被攤位上種類好多滿滿的生蠔跟海膽給吸引住， 後來看到兩個客人點了兩個 JPY700 島根小生蠔，店家新鮮現剖，而且肉質超級飽滿，立刻決定要吃要吃要吃！ 就是抱著老娘今年體檢不做的心態...
之前來大阪的時候住在難波車站附近的民宿，有天晚上要回民宿的時候，經過一個類似地下道的地方，看到一家拉麵店“龍旗信RIZE”門口排隊排很多人，就默默記下哪天再來大阪一定要來吃吃看！這次來到大阪，晚上想吃拉麵就又想到了這家“龍旗信RIZE”，上網站查了一下Tabelog分數還挺高的有3.68分，還是日本Top.5000餐廳之一，是在大阪堺市起家的拉麵店， ...
今天介紹的這家日本一迴轉壽司之前介紹過了，之前是吃千日前店，這次則是選擇離難波車站比較近，南海通裡的分店。每次要搭南海電車往關西機場前，一定會先嗑幾盤壽司再去搭車，之前很愛去大起水產，也介紹過了很多次，不過後來發現大起水產的壽司好像是用機器捏的，於是轉向尋找其他平價壽司，有次經過自由軒旁的日本一，看到很多日本人進去用餐，所以也進去吃了幾盤，一吃成主顧，真的便...
前幾天去大阪又去了黑門市場覓食，之前吃海鮮大多都是去黑門三平，但這次就是沿路一直吃下去，吃到最後沒有肚子再吃黑門三平了，但是商店街裡的海鮮也都是非常新鮮！今天要介紹的這家“まぐろや黒銀”賣的鮪魚丼真的是一吃驚為天人，本來只是經過而已，看到冷藏櫃裡的鮪魚握壽司看起來太可口， 停下來看一下，後來又看到店家在現切鮪魚生魚片以及鮪魚丼，...
這次去京阪都沒甚麼時間坐下來好好吃一下甜點或是鬆餅之類的，而且週六日人都好多，排隊都要排好久，只好從小點心、小甜點下手，看到不錯的吃就對了!今天介紹的這家Crepe Lee Alcyon可麗餅，在小巷子裡，BIC Camera對面巷子， 查了一下，Tabelog 分數3.61分，是全日本餐廳Top 5000之一。本來看到TOP 5000的標誌感...
來到大阪的第一餐，黑門市場是最好的選擇！不怕過了中午沒有營業，還可以大吃海鮮、水果、牛肉跟各式小吃，非常完美的覓食地點!!到了民宿把行李放好後，就直奔不遠處的黑門市場，先買草莓解解饞，吃了之前介紹過的黑門三平有點半飽，再一路逛過去， 回程看到一家肉舖“黑門萬野総本店”，看到可以現點現煎，而且冷藏庫裡的肉看起來真的太誘人，有鹿兒島...
每次到大阪都會吃章魚燒，尤其是最近這冷冷的天，熱呼呼章魚燒入口真的好過癮呀，雖然真的燙得要死(囧)之前吃過本家、十八番兩家，覺得十八番勝！這次又吃了兩家，たこやきくん還有たこ焼道楽，又是在Tabelog上找到的，分數都很高，而且都好吃，不得不推薦一下，這兩家都在千日前商店街，都很接近。 たこやきくん 7個 JPY 280 店面非常小，聽說NHK有...
這一次的關西行程，除了有找京都的餐廳外，大阪食的行程，完全採取走到哪吃到哪隨興之旅。這天一大早從京都的住處check out之後，前往大阪。到了難波的Cross Hotel放好行李，因為早餐都沒吃，本來想找個咖啡廳坐著，可是突然臨時興起，去黑門市場好了！立馬轉向一路步行到黑門市場。 日本市場就是這樣，乾乾淨淨沒味道，逛起來好舒服。 ...
大阪其他地區美食
「サル食堂」猴子食堂，本來沒有在規劃美食名單之內，因為想要吃的店家早早就打烊，問了一下飯店工作人員，推薦了一家就在飯店後面的猴子食堂，看了一下google評價，用餐時間要排隊，本來想說六點前應該還好吧，日本人有那麼早下班嗎？結果不到六點就在排隊，用餐出來人潮排更多，很多人呼朋引伴來喝一杯，看了一下價格真的都非常經濟實惠，味道也實在很美味，台灣的居酒屋到底在貴...
每次到大阪環球影城都會到西九条換車，這次在西九条發現一家和牛跟海鮮都很厲害的居酒屋「わさびの花 西九条 」，推薦他們家的壽喜燒，非常有特色，加了棉花糖的壽喜燒，大家應該沒有吃過吧！第一次看到也真的是瞪大了眼，先拿相機咔喳咔喳先拍再說，棉花糖壽喜燒實在很吸睛！ わさびの花的位置就在西九条車站出來後，往右邊的出口走下去後立刻右轉，沿著鐵路高架走就對了，わさ...
這次在大阪港天保山附近吃到一家CP值很高的燒肉“はや 天保山店”，肉質很好，價格又不貴，雖然晚上才開始營業，很推薦大家從海遊館回程的時候可以來吃晚餐，或者是夜遊海遊館前來吃晚餐耶！はや 天保山店的位置大阪港站一號出口出來，三分鐘就到，剛好就在大阪港站與海遊館中間位置，餐點以燒肉為主，有國產牛吃到飽3,980日幣，還有黑毛和牛的組合套餐。 ...
大阪居酒屋推薦！現在不少人到大阪都會去逛逛日本最長商店街“天神橋筋商店街”，一路很下去很多好吃好逛的，這次在天神橋筋商店街再延伸過去的地鐵扇町站、JR天滿站附近小巷中，發現了很多間大阪人當地下班後會來用餐喝一杯聚會的居酒屋，比較少觀光客，想體驗大阪當地人的生活，很推薦大家來這走走逛逛！ “串カツ酒場 天滿...
常常來日本吃拉麵，豚骨湯頭有點吃膩了，最近都找雞白湯或是海鮮湯的拉麵來吃，這次住在淀屋橋站、肥後橋旁，附近就有兩家好吃拉麵，像是“雞湯拉麵 座銀”，還有這篇的“海鮮拉麵 砦 ”，這家分數很高，而且吃完之後真的算是會想再吃的美味拉麵啦！ 海鮮拉麵 砦的裝潢設計還蠻溫馨的，木質的裝潢，這次早早來用餐，店裡還沒有什麼人，不過越晚人越多...
上次介紹了大阪天滿橋商店街的超厲害可樂中村屋コロッケ ，，這次分享的的“名代 宇奈とと”也是在google map上查到分數很高的鰻魚飯店評價大多是價格便宜，而且好吃，之前吃過的鰻魚飯還真的都價格貴森森，這裡有便宜好吃的鰻魚飯，應該要嚐一下嚕！晚上五點過後好像也是居酒屋，有賣關東煮、串燒之類的餐點，可以來喝點小酒。名代 宇奈とと的橘色招牌很顯眼，接近午餐時間...
這次有半天的時間不知道要去哪裡晃晃，上週大阪又一直在下雨，不想去戶外，就跑到了有日本最長商店街的天滿橋商店街走走，這次是從谷町線東梅田站坐一站到南森町，從4B出口出來，直走左轉進去就是商店街了，先去大阪天滿宮逛逛，再回到商店街覓食。 天滿宮左邊長長的一條街就是商店街了，很好找喔！ 第一次到天滿橋商店街，還蠻好玩的耶，很古早味...
平常在台灣不怎麼愛吃炸的，不過每次到日本，總是炸物吃不停啦！不管是拉麵店的炸雞還是炸豬排丼，日本的炸物真的都好好吃喔，當然，到了大阪，不能錯過的就是串炸！之前分享過在心齋橋就有很多分店，生氣臉的新世界元祖串炸， 【大阪美食】新世界元祖串炸 好有趣的列車軌道送餐 赫赫有名好吃串炸到也不到必吃推薦！ 不過個人覺得最好吃的還是通天閣的新世界八重勝串...
親自住過 沒有雷的 大阪心齋橋 道頓堀 難波住宿訂房推薦 Agoda
大阪日本橋 上新電機8%+10%優惠券
大阪票券行程推薦
| ｜
|
▶暢日卡 | (折扣碼 auntie10off)