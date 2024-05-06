吃完飯後老饕朋友帶我們來他從小吃到大 西門町冰店 必吃的 楊記冰店 ，
是吃別的地方吃不到的 玉米冰？！
連濱崎步和蒼井優也都來過喔！
對於沒吃過玉米冰的我完全很難想像那是甚麼味道，
吃了之後發現鹹鹹甜甜的味道配上冰冰涼涼的剉冰，
毫無違和感非常好吃喔！
另外朋友不敢嘗試玉米冰的就點鳳梨冰，
聽說他們的鳳梨是自己加糖去熬煮出來的，
酸酸甜甜的感覺也是非常好吃，
在這麼熱的天氣吃上這兩碗真的很舒服～
楊記冰店 店家環境
▲ 星期天的下午客人絡繹不絕，
換桌率還挺高的不用等太久～
▲ 不知道吃甚麼就吃老闆推薦就對了
▲ 2024/5/1 即將漲價了
▲ 這次也試了很特別的麥角冰
▲ 牆壁上都是他們各種不同的報導，
沒想到他們那麼營業那麼久了我到現在才知道～
楊記冰店 菜單價格
▲MENU(拍攝於2024/04/28，一切以店內現場為主喔！)
楊記冰店 餐點推薦
玉米麥角牛奶冰 90+10=NT.100
他們家的種類雖然沒有像很多剉冰店那麼多選擇，
每一樣應該都是他們精心製作的，
尤其這個玉米冰聽說當初是個美麗的誤會，
是老闆為了玉米罐頭廠商的業務朋友，
研發出玉米醬、玉米粒罐頭加糖和祕方一起煮變成獨一無二的醬，
沒想到這麼特別的玉米冰就火爆到現在，
另外這個麥角冰也是很特別，
把普通的麥片變成甜甜的麥角冰，
也很好吃喔～
鳳梨仙草牛奶冰 90+10+10=NT.110
不敢吃玉米冰的朋友就點這個鳳梨冰，
偷吃他一口鳳梨真是驚艷我了，
他們的鳳梨醬料是店家自己熬煮的，
吃起來酸酸甜甜的還帶一個特別的香味，
如果不吃玉米冰的人鳳梨冰很推喔～
楊記冰店 店家資訊
楊記冰店
營業時間：11:00–22:00
店家電話：02 23752223
店家地址：台北市萬華區漢口街二段38號
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