吃完飯後老饕朋友帶我們來他從小吃到大 西門町冰店 必吃的 楊記冰店 ，

是吃別的地方吃不到的 玉米冰？！

連濱崎步和蒼井優也都來過喔！

對於沒吃過玉米冰的我完全很難想像那是甚麼味道，

吃了之後發現鹹鹹甜甜的味道配上冰冰涼涼的剉冰，

毫無違和感非常好吃喔！

另外朋友不敢嘗試玉米冰的就點鳳梨冰，

聽說他們的鳳梨是自己加糖去熬煮出來的，

酸酸甜甜的感覺也是非常好吃，

在這麼熱的天氣吃上這兩碗真的很舒服～

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楊記冰店 店家環境

▲ 星期天的下午客人絡繹不絕，

換桌率還挺高的不用等太久～

▲ 不知道吃甚麼就吃老闆推薦就對了

▲ 2024/5/1 即將漲價了

▲ 這次也試了很特別的麥角冰

▲ 牆壁上都是他們各種不同的報導，

沒想到他們那麼營業那麼久了我到現在才知道～

楊記冰店 菜單價格

▲MENU(拍攝於2024/04/28，一切以店內現場為主喔！)

楊記冰店 餐點推薦

玉米麥角牛奶冰 90+10=NT.100

他們家的種類雖然沒有像很多剉冰店那麼多選擇，

每一樣應該都是他們精心製作的，

尤其這個玉米冰聽說當初是個美麗的誤會，

是老闆為了玉米罐頭廠商的業務朋友，

研發出玉米醬、玉米粒罐頭加糖和祕方一起煮變成獨一無二的醬，

沒想到這麼特別的玉米冰就火爆到現在，

另外這個麥角冰也是很特別，

把普通的麥片變成甜甜的麥角冰，

也很好吃喔～

鳳梨仙草牛奶冰 90+10+10=NT.110

不敢吃玉米冰的朋友就點這個鳳梨冰，

偷吃他一口鳳梨真是驚艷我了，

他們的鳳梨醬料是店家自己熬煮的，

吃起來酸酸甜甜的還帶一個特別的香味，

如果不吃玉米冰的人鳳梨冰很推喔～

楊記冰店 店家資訊

楊記冰店

營業時間：11:00–22:00

店家電話：02 23752223

店家地址：台北市萬華區漢口街二段38號

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