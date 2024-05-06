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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹縣竹北市鄭記蔥抓餅。料多要簡單或豐盛由自己決定！三民路下午茶晚餐宵夜美食！(菜單營業時間地址外送電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

新竹縣竹北市鄭記蔥抓餅。料多要簡單或豐盛由自己決定！三民路下午茶晚餐宵夜美食！(菜單營業時間地址外送電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-05-06 13:01:00 踢小米 人氣：110
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1212篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：鄭記蔥抓餅
phone03-5511387
place新竹縣竹北市三民路342號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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小米發現竹北的三民路是粉絲集中地XD

特別是這家蔥油餅的店家是小米的愛店！

現在年輕老闆已經接手多年了，再加爸爸的年份開了10多年耶

而且在購買時遇到粉絲說這家好吃且買了很多年，果然是有口皆碑，大家快跟著小米一起去看看吧，GO！

 

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉鄭記蔥抓餅位置及停車方式

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鄭記蔥抓餅位於竹北三民路，就在寶雅斜對面，開車的朋友可以停旁邊的收費停車場。

 

👉鄭記蔥抓餅環境介紹

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已經開業10多年了！是許多在地人從小吃到大的美食小吃

給的料十足，特別是那個蛋液超誘人！

 

👉鄭記蔥抓餅菜單目錄搶先看

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蔥抓餅原味從35元起，其他可以夾的料相當多！

要簡單或百搭自己來決定，此外聽網友說肉排、鮪魚、起司都很推

👉鄭記蔥抓餅用餐心得分享

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今天簡單的手滑蔥抓餅起司肉排蛋(85元)！一大包的蔥抓餅很滿足XD

蔥抓餅吃起來的口感有軟中帶嚼勁的蔥香加麵香

不會太乾吃起來帶點濕潤感剛剛好，此外嫩蛋跟蔥抓餅也非常搭，省一點50元原味加蛋就很不錯了！

肉排有入味的軟嫩，並不會想像中柴柴的感覺，愛吃肉肉的朋友可以考慮看看唷

以下是以前吃過蔥抓餅加鮪魚蛋(70元)也很推，再加10元的起士！(謎之聲:你確定你是簡單手滑嗎……)
一大包的蔥抓餅很滿足

老餅放的鮪魚一點都不手軟耶！塞滿滿滴～～～

 

👉鄭記蔥抓餅營業時間地址

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🌟店家資訊：鄭記蔥抓餅
🏠地址：新竹縣竹北市三民路342號
☎電話：03 551 1387
⏰營業時間：平日 15:30–23:00(賣完為止,假日公休)
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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