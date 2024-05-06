小米發現竹北的三民路是粉絲集中地XD

特別是這家蔥油餅的店家是小米的愛店！

現在年輕老闆已經接手多年了，再加爸爸的年份開了10多年耶

而且在購買時遇到粉絲說這家好吃且買了很多年，果然是有口皆碑，大家快跟著小米一起去看看吧，GO！

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👉鄭記蔥抓餅位置及停車方式

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鄭記蔥抓餅位於竹北三民路，就在寶雅斜對面，開車的朋友可以停旁邊的收費停車場。

👉鄭記蔥抓餅環境介紹

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已經開業10多年了！是許多在地人從小吃到大的美食小吃

給的料十足，特別是那個蛋液超誘人！

👉鄭記蔥抓餅菜單目錄搶先看

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蔥抓餅原味從35元起，其他可以夾的料相當多！

要簡單或百搭自己來決定，此外聽網友說肉排、鮪魚、起司都很推

👉鄭記蔥抓餅用餐心得分享

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今天簡單的手滑蔥抓餅起司肉排蛋(85元)！一大包的蔥抓餅很滿足XD

蔥抓餅吃起來的口感有軟中帶嚼勁的蔥香加麵香

不會太乾吃起來帶點濕潤感剛剛好，此外嫩蛋跟蔥抓餅也非常搭，省一點50元原味加蛋就很不錯了！

肉排有入味的軟嫩，並不會想像中柴柴的感覺，愛吃肉肉的朋友可以考慮看看唷

以下是以前吃過蔥抓餅加鮪魚蛋(70元)也很推，再加10元的起士！(謎之聲:你確定你是簡單手滑嗎……)

一大包的蔥抓餅很滿足

老餅放的鮪魚一點都不手軟耶！塞滿滿滴～～～

👉鄭記蔥抓餅營業時間地址

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🌟店家資訊：鄭記蔥抓餅

🏠地址：新竹縣竹北市三民路342號

☎電話：03 551 1387

⏰營業時間：平日 15:30–23:00(賣完為止,假日公休)

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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