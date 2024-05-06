雲林免門票景點的【五年千歲公園】，可說是雲林超夯的熱門景點！而五年千歲公園也是全台首座以寺廟為主題的公園，園區占地約2公頃，內有73個特色景觀可以依序走訪、闖關，絕對不能錯過有馬龍山、彩虹橋、龍船等，假日來五年千歲公園散步走走，再到褒忠市區吃吃喝喝，這樣的安排吃喝玩樂應有盡有！

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五年千歲公園-交通位置

五年千歲公園位在雲林褒忠鄉的馬鳴山鎮安宮五年千歲祖廟旁邊，開車前來的朋友可直接導航抵達，周邊有規劃免費停車場可停車。

五年千歲公園-園區介紹

五年千歲公園占地約2公頃，設有73個特色景觀，全程走完大約90分鐘，出入口為一進一出，但中間設有幾個緊急出口，另外也要注意的是，園區內是沒有販售飲品、小吃等，所以自備水、飲料是很重要。這邊也要貼心提醒行動不便者或是有嬰幼童的朋友，可不要進來喔！園區內不能使用輪椅以及嬰兒車。

走進五年千歲公園順著數字號碼走就絕對不會迷路，當然跟著人潮走也就對了！真要說來五年千歲公園的人潮是完全沒停過。也要說五年千歲公園園區設計的動線很特別，彎彎曲曲、上上下下的，累了話也設有休憩區以及緊急出口。

剛走進五年千歲公園沒多久，我們全家人就被放生池內的烏龜給嚇到，這烏龜數量真的超級多，帶著小朋友來這餵魚餵烏龜其實還蠻有趣。

在五年千歲公園內隨處都可見到奇山異石的景觀，而且每個景點還設有非常唯美的名稱，像是群仙洞、靈芝洞、鵲橋、水濂洞、歲君洞、榕樹巷等，而隨處都能看到我們想走的彩虹橋(摩天大橋)，但它還離我們可遠呢！

五年千歲公園有幾個讓懼高症會怕的，像是瞭望台、馬龍山以及彩虹橋(摩天大橋)，像我們家的檸檬妹就會覺得這幾個點要往下走的時候，真要她老命！

快走到終點時，會有個龍船，這需要走往地下隧道後，再往船的甲板走上去，但真心說遠遠拍還不錯，實際走上去後就還真的是走一圈就下來。

五年千歲公園-周邊景點

走跳完五年千歲公園，真心建議可以到褒忠市區吃吃喝喝，施家屯牛雜、五香鵝肉都是不錯的選擇；也或者可以選擇到土庫市區、北港朝天宮周圍吃吃喝喝、崙背鄉的千巧谷牛樂園牧場遊玩喔！

五年千歲公園-整體評價

五年千歲公園是全台首座以寺廟為主題的公園，占地寬廣免門票也免停車費，雖說不像一般的公園有溜滑梯、沙坑等遊樂設施可以玩樂，但光帶著寶貝們來走迷宮就樂趣無窮，走在彎彎曲曲的路上不時要上上下下，真的是讓小朋友好好放電的好去處！也要建議防曬跟補充水份都要做好，畢竟園區內是沒有販售飲品的。

五年千歲公園-園區資訊