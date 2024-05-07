網稱台北第一蝦仁飯『忠青商行』來到新竹巨城插旗了

招牌是蝦多多的極品好蝦炊飯，還有古早味炸排骨、爌肉飯及各種小菜等，將眷村味的美食帶入百貨商場！

聽過他們還沒吃過的朋友趕快跟著小米一起去看看吧

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👉忠青商行新竹巨城店位置及停車方式

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忠青商行新竹巨城店位於巨城的4F 美食街，以前甜甜圈的位置。

👉忠青商行新竹巨城店環境介紹

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店內的位置空間不大，現在只開放內用候位(今天去沒開放外帶及訂位)，假日的下午前去大概等20多分鐘囉，客人多也吃得快，所以手機滑一下就好

忠青商行是初期老闆與太太的名字來命名來展店，店址就在台北青島東路上，後來被藝人阿緯（劉峻緯）買下品牌代理權，就開始進軍各大百貨商場展店了

👉忠青商行新竹巨城店單目錄搶先看

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主菜限定套餐才可以點，套餐有A、B及C 三種套餐可供選擇，另外還有單點小菜可以加點！

👉忠青商行新竹巨城店餐心得分享

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今天跟小結巴來嚐鮮一下，兩人點了兩套餐+兩個小菜單點，份量上有點多XD

這頓點下來含服務費大概8百多

用餐會免費贈送一壺桂花烏梅汁，有帶點桂花香的烏梅汁酸酸甜甜挺解膩的～

招牌好蝦蛋飯278元配 A經典配餐(招牌花干、雞汁筍絲、魚丸蝦湯)，可以說是眷村風味十足

招牌好蝦蛋飯聽說是原本他們的極品好蝦炊飯，被網友加了荷包蛋及香腸後變成IG超紅美食照XD

最後變成真正的菜色

荷包蛋可以選半熟或全熟，小米當然要來個流出蛋液的邪惡畫面啦

此外香腸是帶點肥肉，口感還蠻嫩的。

蝦仁是有用蝦醬熬煮過，有比較濃的蝦香味，是有帶脆度的口感，蝦仁的數量是稱重的，視乎蝦仁的大小而數量不一，今天我們數了一下大概21隻，不過聽朋友去吃過數的是19隻XD

米飯的蝦鮮香也很濃郁，應該有加入蝦油拌飯，加上蝦仁一口吃就是滿滿的蝦味十足

招牌花干鹹香帶甜也很下飯唷！

雞汁筍絲不會有臭筍味，吃起來是偏甜的口味，剛吃幾口還不錯，吃多會有點膩，建議可以跟別人分享吃嘟嘟好。

魚丸蝦湯，正如其名有豐富的蝦香味的湯頭，魚丸很彈牙是屬於不會太魚味的丸子，有對到小米的口味～

阿公最愛爌肉飯268元配 B濃厚好湯(濃厚雞白湯加魚丸)，爌肉是半肥瘦的比例，有小貼心切小塊，比較容易入口及分食。

肥肉的部份真的很變，有油脂的甘甜配上鹹香的風味，加上有滷汁香的米飯讓人大口大口的吃

另外瘦肉就比較有嚼勁感了。

濃厚雞白湯加魚丸，湯頭真的很濃郁的雞湯的甜味XD

忠青炸排骨128元，這個蠻推薦給大家可以嚐看看，排骨蠻大片而且很有厚度！

上桌時大家趕快趁熱吃！排骨的厚度跟日式豬排的厚度有得比，不過口感很嫩又有甜味

再加上傳統的鹹酥口味，是好吃的超台味的厚切豬排！

椒香紅油抄手98元，有帶點椒麻香，不過記憶點的口味比較一般。

以上是我們的心得分享，來自台北知名的蝦仁飯口味上還蠻不錯的，價格上爌肉飯比較偏高一些，想要嚐鮮的朋友可以去吃看看，記得要點忠青排骨呀！

👉忠青商行新竹巨城店營業時間地址

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🌟店家資訊：忠青商行新竹巨城店

🏠地址：新竹市東區中央路229號4F

☎電話： 03-5355059

⏰營業時間：

平日 11:30~21:30

假日 11:00~22:00

(現金交易/可刷卡/1成服務費)

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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