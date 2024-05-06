身為小資上班族最期待的事情是什麼？除了領薪水日之外，莫過於就是吃到好吃的東西那moment

最近在朋友的推薦之下，吃到了這一家咖哩飯，我必須說我覺得它跟我過去吃到的咖哩飯在口味上有些不同，從使用薑黃飯這一點來看，就有很大的差異

到底是哪家咖哩飯除了好吃又兼顧營養？

LET'S EAT FOOD~

店名：異馥咖哩

地址：高雄市苓雅區光華一路228號

電話：07-2233376

營業時間：禮拜一～禮拜五11:00 -18:00 禮拜六 11:00 -15:00 禮拜日公休

粉絲專頁：異馥咖哩

IG：異馥咖哩

異馥咖哩本身是外帶店，沒有店內使用區

可以事先LINE訂購餐點，或者是也有外送平台的服務，相當便利

店內搭配的顏色以黃色為主體，跟咖哩、薑黃飯不謀而合

使用點餐機點餐，清楚又快速！店家在裡面收到餐點的訂單，立刻製作

除了現金支付，還可以LINE PAY，超方便（我超不愛帶現金出門啊）

餐點種類我覺得恰恰好，我平常吃咖哩會吃的主餐在異馥咖哩都能吃的到

單價其實也沒特別貴，但是飯卻是使用價格較高的薑黃飯耶

店家不定時的也會推出驚喜！就看今天LUCKY嗎～

異馥咖哩我前面提過是外帶店，店家很懂瑞凡要的咖哩~咖哩跟飯要分開放喔XD

我個人覺得異馥咖哩給的量跟料都蠻豐富的，不論是飯量或者是蔬菜以及主餐的大小都蠻夠吃的

咖哩飯的精隨就是咖哩醬；異馥咖哩的咖哩醬層次度十足

結合15種辛香料與9種天然蔬果打造出來的絕佳風味，在還沒吃過之前我也很難理解，但是吃過一口後，那第一口濃烈的咖哩風味著實把我震懾了

不是嗆口，但是可以扎扎實實的感受到其中辛香料的交疊感，由濃到清爽，非常鮮明，是很值得推薦的咖哩味

而且還不是只有醬喔，裡面還有很多紅蘿蔔、馬鈴薯，咖哩基本食材

咔拉雞咖哩飯。140元

新品立刻我先點XD異馥咖哩都是接單之後現點現做，所以稍微需要一點等待時間，如果有趕時間的也可以先LINE線上點餐，減少等待時間

分量真的不少，以我女生食量來說會飽

除了咖哩醬中的紅蘿蔔與馬鈴薯外，餐盒中也會有花椰菜、玉米筍，以及基本的半顆溏心蛋

會不會升級成一顆，就看店家不定期的活動喔

咔拉雞無骨頭，外皮酥脆裡面的肉好嫩，單吃味道就很豐富，更別說配上咖哩醬一起吃，更有層次度

異馥咖哩的炸物是外帶回家之後吃，也不會顯得過於油膩

飯的部分從原本的白飯升級為薑黃飯，雖然咖哩本身已經富有薑黃成分，但是異馥咖哩為了大家的營養滿分，所以又特別選用薑黃飯

薑黃飯有多好？異馥咖哩都有告訴你

吃起來有一股薑黃的風味，不是很濃，但是帶有清香

即便與咖哩醬一起入口，依然保有它的香氣

米飯屬於較為粒粒分明，不會軟爛

真的蝦排咖哩飯。140元

看到這個名稱的時候我笑了...難道還有假的蝦排？

的確有很多打著蝦排的名義可是吃不到那蝦的口感與香氣，異馥咖哩就很特別，是真的蝦排喔

同樣酥脆的外皮，不會特別厚，同時也不油膩，酥脆的口感相對細緻

裡面真材實料看的見，真的是有蝦蝦！！！！！吃的到那脆口的口感，鹹中帶鮮甜，好美味

晨曦紅茶。15元

吃咖哩配著紅茶挺合理的，約莫是半糖的甜度、帶有茶香，蠻好喝的

以平價咖哩來說異馥咖哩的風味真的是非常好吃帶層次，不僅本身咖哩醬深具特色，主餐部分更是真材實料

真的是滿足又好吃的推薦！跟大家分享