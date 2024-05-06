嘉義甜點美食推薦這家玩玩甜甜圈，全台唯一的火燒甜甜圈就在這！玩玩甜甜圈在IG上已經夯到一個不行，尤其是做法超級浮誇的燒糖甜甜圈，開買一個小時就完售，最誇張的是還沒開門就已經超多人在門口排隊，我們也是跑了兩趟才買到，玩玩甜甜圈有什麼特別之處讓大家趨之若鶩？現在就讓我們帶大家揭開火燒甜甜圈爆紅的秘密！

玩玩甜甜圈｜交通方式、停車資訊

玩玩甜甜圈就位在嘉義文化路附近，但這附近很難停車，最好是先停到停車場或停車格再走過來，表定是12:00營業，然後只賣四～日四天而已，如果想買燒糖甜甜圈，最好還沒開門就要來排，我們到的時候是11:30左右，前面已經有十個人在排隊了

玩玩甜甜圈｜菜單

等到營業時間一到，鐵門就會拉開，工作人員會出來發號碼牌，但也是要依序排隊，單子上有寫今天有賣的甜甜圈品項，招牌燒糖甜甜圈一個人限購四顆（一顆原味的55元，不算便宜），其他種類則不限制，單子上也有貼心的標示保存方式，但建議還是當場吃掉是最好吃的

排隊人潮真的很誇張，假日大概1小時內燒糖甜甜圈就會完售，但如果不想等，可以在禮拜四的時候買，星期四可以預訂，店面前的櫃子裡也有一些甜甜圈、鹽可頌的展示，不過很少人看就是了

玩玩甜甜圈｜燒糖甜甜圈製作過程

玩玩甜甜圈主打使用日本麵粉、天然食材製作甜甜圈，不添加人工香料與色素，大部分的人來就是想要看火燒甜甜圈，看燒糖甜甜圈做法真的很療癒，會先將煉乳淋在甜甜圈上，接著鋪上一層厚厚的砂糖，而且是鋪好鋪滿的那種！

接著店員就會拿起長得很像蚊香燒得紅紅的烙鐵，直接『壓』在鋪滿砂糖的甜甜圈上，甜甜圈上的砂糖一接觸烙鐵立刻就會燃燒噴火，隨即濃煙四起，還飄出陣陣的燒糖的味道，光聞就讓人食指大動！

表面剛燒完糖是半融化的狀態，會稍微放涼一下才包起來，拿到手也不要急著吃，等糖冷掉就會變成脆脆的糖衣，這時候也比較不會燙比較好吃

玩玩甜甜圈｜燒糖甜甜圈、法芙娜巧克力甜甜圈、冰心泡芙

玩玩甜甜圈包裝袋還蠻可愛的，紙袋裝著吃的時候也比較不沾手，建議燒糖甜甜圈拿到手就可以吃了，不然放久了沒那麼好吃

燒糖甜甜圈（卡士達）， 燒糖甜甜圈脆的焦糖一口咬下，卡滋卡滋的口感搭上濃郁滑順的卡士達內餡，口感非常有趣，但因為糖量真的是爆多，所以吃到最後有點膩，如果不是非常愛好吃甜食的人，這甜度真的一般人招架不住

法芙娜巧克力甜甜圈，比起燒糖甜甜圈的爆甜，法芙娜巧克力甜甜圈的甜度就溫和非常多，甜甜圈吃起來非常柔軟，加上微微帶點苦味的巧克力，如果不看花俏的做法，法芙娜巧克力甜甜圈非常值得買

冰心泡芙，本日的第一名！泡芙皮非常酥脆，而且帶有麵香，加上裡面類似冰淇淋的奶油內餡，非常好吃，但也是建議冰凍的時候吃，冰淇淋融掉口感就沒那麼好了

燒糖甜甜圈的視覺效果真的非常浮誇，但甜度如果平時不是吃很甜的人其實會有點受不了，如果想買最好開門前就可以來排了，因為手工製作每日數量有限，基本上都是秒殺，來晚可是買不到的唷！

玩玩甜甜圈

地址：嘉義市光華路94號

電話：無

營業時間：12:00-15:00（售完為止）

每週一、二、三公休。

每週四可填寫預訂單。

每週五、六、日 現場販售

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