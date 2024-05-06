內湖甜品推薦！天氣越來越熱，每天都想來個冰涼甜品，德明財經大學附近的「純豆花冰品專門店」之前聽過朋友大推特推，配料跟糖水都是手工自製，還有古早味綿綿冰搭配特別的迷你芋圓，不論是豆花或是冰品都很好吃，難怪生意那麼好，內用外帶不斷呀！

純豆花冰品專門店 營業資訊

純豆花冰品專門店

評分： / 4.8

/ 4.8 地址：台北市內湖區環山路一段90號( 地圖 )

電話：02 8797 8955

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 休息,

星期三: 13:00 – 21:00,

星期四: 13:00 – 21:00,

星期五: 13:00 – 21:00,

星期六: 13:00 – 21:00,

星期日: 13:00 – 21:00

星期一: 休息, 星期二: 休息, 星期三: 13:00 – 21:00, 星期四: 13:00 – 21:00, 星期五: 13:00 – 21:00, 星期六: 13:00 – 21:00, 星期日: 13:00 – 21:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

純豆花冰品專門店 位置｜環境

純豆花的位置就在知名的雞湯拉麵「雞吉君」斜對面，距離最近的捷運站是西湖市場站，這次假日來吃甜品，開車附近不難停車，路邊有停車格。

純豆花的店面比起傳統豆花店多了點溫馨的設計感，靠窗的座位有很多小盆栽，櫃檯點餐後餐點會送到座位上，用餐後再自行回收到後面的回收區。

純豆花冰品專門店 菜單

傳統手工豆花可搭配糖水或者是豆乳，豆乳可調整糖度；綿綿冰有三種口味，花生、檸檬、李鹹，還有幾款特色餐點。

純豆花冰品專門店 餐點

檸檬冰豆花小圓圓

檸檬綿綿冰加上豆花，還有一顆顆的小芋圓、地瓜圓，一開始還以為小圓圓是珍珠粉圓之類的，原來是迷你小芋圓，吃起來口感很忙，第一口吃大口，很Q要忙著咀嚼。檸檬冰酸度夠酸，吃起來非常清爽，豆花也是古早味豆花路線，吃得到純樸豆香，口感很細緻，不用太多配料單吃就很好吃。

這次吃完晚餐想說來個甜品，才又想起這家「純豆花冰品專門店」，檸檬冰酸咪的味道真的超對我的胃口，下次要再來吃吃其他甜品試試！

更多內湖美食