新北蘆洲推薦「有壹燒肉」，新開幕的燒肉店讓三重蘆洲多了一間有質感的日式燒烤店推薦，菜單提供套餐消費方式，也有單點品項可以加料，以往都要到台北才能吃到的燒肉組合，現在三重蘆洲也能吃到。

有壹Yoooi發音即為日文「よい」之唸法

代表著優異的意思，就是好的燒肉

蘆洲燒烤餐廳 有壹燒肉 在哪裡

有壹燒肉地點位在捷運徐匯中學站附近，出捷運走路約兩分鐘就到，附近還有公車可抵達，交通方便的位置。

有壹燒肉 Yoooi Yakiniku

地址：新北市蘆洲區永安北路二段10號

捷運：徐匯中學站2號出口

電話：02–8285–6611

營業時間：

週一至週五 17:30–23:00

週六至週日 11:00–14:00、17:30–23:00

粉絲團：有壹燒肉

IG：yoooi_yakiniku

食記：【蘆洲燒烤餐廳】有壹燒肉 Yoooi Yakiniku，三重蘆洲聚餐推薦

蘆洲燒烤餐廳 有壹燒肉 內用環境

有壹燒肉是三重蘆洲少見的有質感燒肉店，剛開幕就受到在地人喜愛，平日下午也是滿座的狀態。

走進餐廳，確認訂位資訊後由店員帶位

桌距寬敞舒適，沒有惱人討厭的油煙味

這是第二次來「有壹燒肉」吃晚餐，平日也是客滿狀態

雖然座位數不少，還是建議要訂位

蘆洲燒烤餐廳 有壹燒肉 菜單價錢

有壹燒肉 Yoooi Yakiniku 菜單價錢

低消為套餐或單點，也有提供日本高級A5和牛

可依照自己的需求與食量彈性選擇套餐或是喜愛的單品

除了較高難度的肉品會有專人代烤，其餘都是客人自己燒烤

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

蘆洲燒烤餐廳 有壹燒肉 雙人套餐推薦

主廚特選 Yoooi 特級盛合套餐 雙人$2,488

有沙拉、前菜、肉品、主食、甜品和飲料等

可以依照自己想吃的價位和內容選擇套餐

這天選了店家推薦的Yoooi 特級盛合套餐

以美國牛和日本和牛為主

除了副餐品項，肉品有以下幾樣

本日A5和牛一品

薄切鹽蔥牛舌

日和奶香蔥鹽牛前胸肉

美國牛後腹肉

美國牛肋條

沙拉三選一 醇香胡麻豆腐沙拉

沙拉有三種選擇

蔬菜配色吸睛豐富

美生菜、番茄、紫高麗菜等新鮮時蔬

加上海苔絲增添甜味

和胡麻醬融合濃郁又清爽

前菜拼盤 研製紫高麗泡菜 / 蒜香奶油玉米筍

可以直接吃的熟食

鮮脆的玉米筍有著迷人的奶油和蒜香

最特別的就是店家自製的紫高麗泡菜

天然無色素，純粹紫高麗菜的青花素～真的相當少見

口感脆脆甜甜的，很開胃，可以單吃也可以配燒肉

暖胃湯品 金燉燒雞湯

有壹燒肉免費招待的暖呼呼雞湯

店員介紹費時熬製的雞湯，喝完還可以續

雞湯淡雅鮮甜的滋味，讓胃口大開

鮮蔬拼盤

有櫛瓜、杏鮑菇和生菜包肉的菜盤組

本日A5和牛一品、薄切鹽蔥牛舌、日和奶香蔥鹽牛前胸肉

本日A5和牛一品

選用宮崎A5和牛 側腹部位，略有厚度

油脂豐富厚實軟彈，燒烤後醇香多汁，帶有嚼感相當難忘

薄切鹽蔥牛舌

牛舌薄薄脆脆的口感讓人難忘

蔥鹽鹹香真是好吃，這時候來一杯啤酒更暢快了

日和奶香蔥鹽牛前胸肉

選用宮崎A5和牛前胸部位，口感軟嫩美味

搭配店家特調蔥鹽奶油，鹹香又帶有奶油的清新甜味

層次豐富，擺盤不僅好看又吸睛

美國牛後腹肉

油脂較豐富的後腹肉，烤完鮮嫩多汁，就算不沾醬也很好吃

美國牛肋條

厚實的口感Ｑ彈帶勁，烤完可以沾點玫瑰鹽搭配轉換味蕾

海鮮墨魚香腸、小卷、草蝦

除了五種肉品，海鮮也有三種，也可加價升級干貝或生蠔

如果沒記錯，之前在台北吃燒肉

差不多價位的並沒有海鮮，這間有壹燒肉還多了海鮮

草蝦去殼並醃製，小細節很用心

燒肉烤完除了直接吃、夾生菜吃也可以配飯

主食有幾種選擇，越光米香白飯不用另外加價

月見蔥拌飯 +18元

主食升級這碗誘人的月見蔥拌飯價格不貴

超推薦有一份主食試試看點這個

半熟蛋黃搭配蔥鹽和白飯

白飯拌著蛋黃液，鹹香滋味讓人一口接一口

抹茶蕨餅

餐後甜點選了第一次來還沒有的抹茶蕨餅

抹茶香郁，蕨餅冰涼Ｑ軟好好吃

拉絲奶豆腐

另一份甜點也很特別

就像巨型版炸餛飩，剛上桌時熱呼呼的

餅皮超酥超脆，中間藏了奶香十足的奶豆腐，咬下去還會牽絲

真的很特別

飲料有可樂、雪碧、檸檬紅茶、無糖烏龍茶和可爾必思擇一

也可加價升級麒麟生啤酒

這是第二次來「有壹燒肉」用餐，三重、蘆洲很少見的中價位燒肉店

因為環境氛圍和食材有質感，價格也比台北便宜

兩次來都是客滿還要候位的狀態，雖然生意很好，但店員態度相當親切

不管是平日還是慶祝活動想吃燒肉，蘆洲燒肉店推薦這間「有壹燒肉」

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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