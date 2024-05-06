永和美食推薦這家和美冰果室，說到永和吃冰的好所在，就不得不提這家老字號冰店：和美冰菓室，不說你不知道和美冰果室可是70幾年老店，近期因為不少IG網美打卡，又再讓這家老冰店夯起來，主打古早味的叭噗冰淇淋，近20種冰品口味，將傳統叭噗冰再一次引領潮流！

和美冰菓室｜交通方式&停車資訊

和美冰菓室搭乘北捷是最快的，從永安市場站出口出來，約步行8分鐘可抵達，開車的朋友就比較麻煩了，因為是在小路裡，臨停也不可能（雙排紅線）只能去外面路上找停車位，在地人都是騎摩托車來買，店面雖然有翻新過了，保留傳統招牌，還是可以看出明顯的歲月痕跡

和美冰菓室｜價目表、口味

傳統手作叭噗，一球25元、二球40元、三球55元(現在是60元），盒裝六大球150元，大多數的人都會一次買六大球，在地人都是買單球在門口就嗑起來，口味好像會隨季節變化，但基本上都是超過十種以上（十種我就不知道要怎麼選了XD）

選好後阿姨就會挖冰給你，這的叭噗冰勺好像比較大，阿姨挖冰紮紮實實的！

和美冰菓室｜盒裝六大顆

如果是甜筒三球55元，我還在想照這邏輯，六顆應該是$110？後來拿到冰才知道為什麼盒裝是$150，媽呀，這也太巨了，每顆冰大小基本上就是一顆網球般的大小，而且超級重！口味可以任選混搭沒有限制

我們買了芝麻、抹茶、芭樂、草莓、水蜜桃、巧克力，冰淇淋口感就是那種很傳統的叭噗，綿密厚實，每一種口味的味道都很突出，但他的冰淇淋不會很甜，不會越吃越渴，強烈建議一定要點巧克力，因為巧克力可以跟很多種口味混搭，抹茶、草莓、水蜜桃等水果口味都合拍，混著吃也不無聊

和美冰菓室的冰淇淋真的好吃，而且也不貴，但要給個小建議，盒裝六大顆真的要三個人以上在點，他份量真的大得很誇張，我們兩個在門口吃了好久吃到頭都痛了才吃完…..如果只是1~2個人，點小球的就好…..

和美冰菓室

地址：新北市永和區秀朗路一段44號

電話： 02 2926 1552

營業時間：10:00–21:00（週一公休）

店家/景點資訊

店家名稱：和美冰菓室

所在地址：臺灣新北市永和區秀朗路一段44號

營業時間：日 二 三 四 五 六 10:00-21:00

店家電話：02 2926 1552





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