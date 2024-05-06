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宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點宜蘭員山鄉【螃蟹冒泡】是夏天消暑的好去處，不但免門票、還免停車費。這是一處天然湧泉水深約100公分，常年沁涼的18度湧泉，一共有三區玩水區，水中還有溜滑梯可以玩，一旁還有生態池，水質清透可以看見魚兒優游。水滴寶寶可愛公仔超好拍！這裡有設涼亭與廁所，池邊有種植落羽松，還有烤魚餐廳【毛蟹冒泡碳烤屋】，順便分享附近景點安排員山戲水行程，員山一日遊玩起來吧！



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員山一日遊 ： 2條旅遊行程路線

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螃蟹冒泡 景點資訊

地址：宜蘭縣員山鄉大湖路18-1號

營業時間：全天候24小時開放

電話：無

門票收費：免費

景點設施：有化妝室、淋浴間

在入口除了化妝室以外，還有規劃出淋浴間，相當貼心哦

螃蟹冒泡 交通停車

自行開車： Google導航輸入 螃蟹冒泡 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場： 螃蟹冒泡 沒有停車場，路邊停車即可

沒有停車場，路邊停車即可 大眾運輸： 宜蘭火車站 搭乘 1785公車 於大湖站下車， 步行約兩分鐘到達

螃蟹冒泡 空間環境

員山是水的故鄉，也是宜蘭可以消暑，清涼一夏的好地方。

螃蟹冒泡是通往雙連埤與福山植物園的必經之地，此地就是一處自然形成的地底湧泉區!! 加上附近有很多的溪流、湧泉，所以水資源豐沛，源源不絕啊。

夏天就是玩水的季節!! 員山的螃蟹冒泡是夏天熱門的戲水聖地，最近前來發現新增的水滴寶寶可愛公仔，超好拍！

超萌的水滴寶寶公仔，太好拍了！手裡剛好抱著全台最熱門的水果～二湖鳳梨

也是這一帶的熱門農產品

螃蟹冒泡 湧泉戲水池

當地下水從地下湧出時，從水池底部冒出一個小泡泡

而池底的細沙隨著泡泡翻動，感覺很像螃蟹吐泡泡，所以就命名為螃蟹冒泡

哈哈，安親班整批帶過來戲水，也太棒了吧!!

全副武裝準備好用具準備下水囉!!

水質清澈沁涼，小朋友們都玩的不亦樂乎，全場都充滿小孩的歡笑聲

螃蟹冒泡的水質清澈清涼，來這裏將腳丫子泡在水池就感覺全身透心涼

很多人會帶泳圈、網子來游泳和抓蝦、抓魚，水

整個小水池中間水泥步道分為二池

螃蟹冒泡的水深約90~100公分，很適合大小朋友同樂

靠近路邊的這池，清澈見底，是很棒的兒童戲水池

毛蟹冒泡 水中溜滑梯

中還有四道溜滑梯可以溜，真的超級沁涼一旁還有生態池

兩側規劃出小型的滑水道，假日可是很熱門哦。哈哈，因為它不長，危險性比較不高!!

不過，小小孩父母還是在一旁顧著比較安心

螃蟹冒泡 洗衣區

當地區民使用洗滌衣服的地方，小小孩也適合玩水

螃蟹冒泡 生態池

生態池有最新公告 〈禁止戲水〉

後方規劃一個生態池，生物相當豐富





近看可以發現有氣泡從沙地中竄出，沒有固定的位置

第一次看到覺得相當神奇，大自然造物真的很奇妙，不斷冒泡的湧泉，清澈無比

水池邊可以發現小魚小蝦，可見水質超好！遊客請用眼睛觀察生態，禁止抓魚蝦

螃蟹冒泡 心得評價

【螃蟹冒泡】由天然冷泉形成的小水池，很多青苔、很多水草，有淺水區可供兒童戲水，缺點是沒有停車場 、旁邊有處是別人家的祖墳。

假日人多、沿途路邊比較不好停車。建議上午來玩水，下午湧泉泥沙淤積漂浮，水會比較濁，蚊子不少，尤其是生態池有魚的那端。

且附近匯集了許多餐車，上次還看見有人在這裡烤肉，以致油漬滿池，或許是沒有好好管理的原因，大家要愛護環境啊!

螃蟹冒泡 附近景點美食

毛蟹冒泡碳烤屋 資訊

地址： 264宜蘭縣員山鄉大湖6路20號

電話： 03 922 0139

營業時間 ： 11:30–19:30

如果肚子餓或想吃好料，就去旁邊這間炭烤屋吧，把清澈的湧泉留給大地!!

毛蟹冒泡碳烤屋 菜單價目表





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