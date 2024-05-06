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宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點宜蘭員山鄉【螃蟹冒泡】是夏天消暑的好去處，不但免門票、還免停車費。這是一處天然湧泉水深約100公分，常年沁涼的18度湧泉，一共有三區玩水區，水中還有溜滑梯可以玩，一旁還有生態池，水質清透可以看見魚兒優游。水滴寶寶可愛公仔超好拍！這裡有設涼亭與廁所，池邊有種植落羽松，還有烤魚餐廳【毛蟹冒泡碳烤屋】，順便分享附近景點安排員山戲水行程，員山一日遊玩起來吧！
螃蟹冒泡 景點資訊
- 地址：宜蘭縣員山鄉大湖路18-1號
- 營業時間：全天候24小時開放
- 電話：無
- 門票收費：免費
- 景點設施：有化妝室、淋浴間
在入口除了化妝室以外，還有規劃出淋浴間，相當貼心哦
螃蟹冒泡 交通停車
螃蟹冒泡 空間環境
員山是水的故鄉，也是宜蘭可以消暑，清涼一夏的好地方。
螃蟹冒泡是通往雙連埤與福山植物園的必經之地，此地就是一處自然形成的地底湧泉區!! 加上附近有很多的溪流、湧泉，所以水資源豐沛，源源不絕啊。
夏天就是玩水的季節!! 員山的螃蟹冒泡是夏天熱門的戲水聖地，最近前來發現新增的水滴寶寶可愛公仔，超好拍！
超萌的水滴寶寶公仔，太好拍了！手裡剛好抱著全台最熱門的水果～二湖鳳梨
也是這一帶的熱門農產品
螃蟹冒泡 湧泉戲水池
當地下水從地下湧出時，從水池底部冒出一個小泡泡
而池底的細沙隨著泡泡翻動，感覺很像螃蟹吐泡泡，所以就命名為螃蟹冒泡
哈哈，安親班整批帶過來戲水，也太棒了吧!!
全副武裝準備好用具準備下水囉!!
水質清澈沁涼，小朋友們都玩的不亦樂乎，全場都充滿小孩的歡笑聲
螃蟹冒泡的水質清澈清涼，來這裏將腳丫子泡在水池就感覺全身透心涼
很多人會帶泳圈、網子來游泳和抓蝦、抓魚，水
整個小水池中間水泥步道分為二池
螃蟹冒泡的水深約90~100公分，很適合大小朋友同樂
靠近路邊的這池，清澈見底，是很棒的兒童戲水池
毛蟹冒泡 水中溜滑梯
中還有四道溜滑梯可以溜，真的超級沁涼一旁還有生態池
兩側規劃出小型的滑水道，假日可是很熱門哦。哈哈，因為它不長，危險性比較不高!!
不過，小小孩父母還是在一旁顧著比較安心
螃蟹冒泡 洗衣區
當地區民使用洗滌衣服的地方，小小孩也適合玩水
螃蟹冒泡 生態池
- 生態池有最新公告〈禁止戲水〉
後方規劃一個生態池，生物相當豐富
近看可以發現有氣泡從沙地中竄出，沒有固定的位置
第一次看到覺得相當神奇，大自然造物真的很奇妙，不斷冒泡的湧泉，清澈無比
水池邊可以發現小魚小蝦，可見水質超好！遊客請用眼睛觀察生態，禁止抓魚蝦
螃蟹冒泡 心得評價
【螃蟹冒泡】由天然冷泉形成的小水池，很多青苔、很多水草，有淺水區可供兒童戲水，缺點是沒有停車場 、旁邊有處是別人家的祖墳。
假日人多、沿途路邊比較不好停車。建議上午來玩水，下午湧泉泥沙淤積漂浮，水會比較濁，蚊子不少，尤其是生態池有魚的那端。
且附近匯集了許多餐車，上次還看見有人在這裡烤肉，以致油漬滿池，或許是沒有好好管理的原因，大家要愛護環境啊!
螃蟹冒泡 附近景點美食
毛蟹冒泡碳烤屋 資訊
- 地址：264宜蘭縣員山鄉大湖6路20號
- 電話：03 922 0139
- 營業時間：11:30–19:30
如果肚子餓或想吃好料，就去旁邊這間炭烤屋吧，把清澈的湧泉留給大地!!
毛蟹冒泡碳烤屋 菜單價目表
員山戲水 一日遊
快跟著我們來員山戲水美食一日遊!!
▼ Google地圖導航連結▼
員山戲水美食一日遊▼ 單篇文章介紹
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