號稱南霸天自助吧吃到飽天花板！「阿力海百匯餐廳-桂田酒店」可以說是海鮮控的天堂！假日訂位要排兩個月！真的是一位難求，想吃一定要提前訂位！

海鮮控的天堂！假日訂位要排兩個月！平實價格就能讓你實現龍蝦、干貝、松葉蟹自由！台南一位難求的「阿力海百匯餐廳-桂田酒店」你吃過了嗎？這絕對是台南buffet吃到飽天花板，也是我吃過品項最多的吃到飽！現煎北海道大干貝好吃到我吃了10幾顆，松葉蟹腳也超大，肉質飽滿又很鮮甜，龍蝦粥人手一鍋，一次給半隻龍蝦真的也沒再怕你吃！不只這樣，還有現蒸當季鮮魚、現烤大牡蠣、雪蟹腳、日式炸蝦、生魚片握壽司等等料理，海鮮種類真的多到沒辦法吃一輪，隨便夾整桌都是滿滿海鮮！現在4/1~5/31，「阿力海百匯餐廳」還推出「泰好吃」美食季，推出沙爹雞肉串、泰式椒麻蝦、酸辣螳螂蝦等等一系列泰式料理，酸酸辣辣真的泰好吃、泰開胃！飯後還有超過50種小巧精緻的甜點、現烤舒芙蕾厚鬆餅、當季水果、莫凡彼以及哈根達斯冰淇淋！餐點大多都是現場料理，還有模型可以參考好貼心！「阿力海百匯餐廳」可是號稱南霸天自助吧吃到飽，更是台南必吃buffet吃到飽之一，想吃的朋友，一定要提前訂位，以免撲空唷！

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「阿力海百匯餐廳」距離國一台南永康交流道非常近，來用餐可以停在飯店旁B、D區域專屬停車場，可以折抵停車費用，開車來非常便利。

「阿力海百匯餐廳」就位在桂田酒店1樓大廳左側，一到用餐時間就會排長長人龍，想要吃好吃滿，記得提早抵達並排隊進場，會有服務人員帶你入座。

「阿力海百匯餐廳」裝潢簡約而氣派，用餐空間非常寬敞，入座後會給你四個夾子，在握壽司、烤物區、鐵板區這三個區會用到，把夾子丟到你想吃的料理碗裡，就會有服務人員為你送上桌！不得不說，「阿力海百匯餐廳」的服務人員真的有夠多，送餐、收餐盤速度都超快，這點真的很加分。

《用餐價位》

．成人

假日整天 (中餐、下午茶、晚餐) $1580

平日中餐 $1180、平日晚餐 $1380

．敬老價 (70歲以上)

假日整天 $1380

平日中餐 $980、平日晚餐 $1180

．6-12歲孩童

假日整天 $790

平日中餐 $690、平日晚餐 $590

．3-6歲孩童

均一價 $280 《用餐時段》

中餐 11:30-14:00、假日下午茶14:30-17:00、晚餐18:00-21:00

台南桂田酒店「阿力海百匯餐廳」用餐區域大致可以分成，中島冷盤區、鐵板料理區、現蒸海鮮區、日料炸物區、爐烤區、蒸物區、湯品區、熟食區、直火炭烤區、日料區、烤鴨&烤牛肉區、甜點區、酒精飲料區，種類真得多到數不完，認真逛完一圈半小時跑不掉！

中島冷盤區：鮑魚、醉蝦、熟白蝦、鯊魚煙、澎湖章魚、泰式椒麻蝦、象拔蚌、涼拌扇貝、鳳螺、淡菜、澎湖小卷、鱈蟹腳、螃蟹、泰式酸辣海鮮貝、泰式牛肉沙拉、蜜桃鵝肝醬，滿滿一整圈都是海鮮，超吸睛超壯觀，有夾一些蝦子、小卷、螃蟹，吃起來都蠻新鮮，品質都還不錯。

鐵板料理區：有現煎大干貝、骰子牛、海大蝦、松阪豬、小卷，這一區需要丟夾子，點好後服務員會幫你送到桌上，這「大干貝」可是貨真價實的日本生食級大干貝，表面煎至恰恰，半生熟的口感有夠鮮甜好吃，當天至少吃了10幾顆！

脆彈口感的「松阪豬」也很好吃，「骰子牛」軟硬適中且越嚼越香！「海大蝦」開背去腸非常貼心，「小卷」非常大隻，口感脆甜又新鮮，鐵板料理區全部都吃一輪就對了。

烤鴨、烤牛肉&龍蝦粥區：這一區有一些台式滷味、鹽水雞、烤鴨、燒臘、火烤牛肉以及人氣龍蝦粥。「火烤牛肉」給很大一片，5分熟狀態口感很嫩。

超人氣「龍蝦粥」從頭到尾排隊沒停過，超霸氣給你半隻龍蝦，肉質Q彈很新鮮，底下的粥糜也是滿滿海鮮甜味，真的多來幾碗都沒問題！

現蒸海鮮區：這真的是自助吧吃到飽少見的品項，提供當季現蒸生猛海鮮，當天有扇貝、白鯧、帕頭、花蟹、海鱸魚、竹莢魚、午仔魚、龍占、蒜蓉生蠔，有原味醬油魚露、泰式檸檬魚露兩種調味，大部分會給一整尾魚，真的有夠大方，完全不怕你吃！這一區還有提供鮮魚湯、蛤蜊湯、鮑魚蟹肉滑蛋煲，當天因為胃容量有限，所以就沒有點了，留給各位自己來體驗啦！

爐烤區：有酥皮濃湯、Pizza、月亮蝦餅以及松葉蟹腳。

最夯的就是「爐烤松葉蟹腳」，需要稍微排隊一下才吃得到，不得不說這松葉蟹腳非常新鮮，大到每一隻腳都伸出餐盤外，輕輕一抽就殼肉分離，時不時還會滴汁，肉質細嫩又鮮甜好吃。

日料炸物區：炸蝦、唐揚雞、薯條、蔬食天婦羅。

其中「炸蝦」真的超大一隻，也是一炸好就秒殺的品項，以這尺寸外面一份就賣破百了，看到有可以拿，千萬不能錯過！但有限每人2隻！

日料區：六種生魚片、12種花壽司、現做手捲、炙燒鮭魚握壽司、炙燒干貝握壽司、松露比目魚握壽司、山椒星鰻握壽司、蕎麥麵、海鮮和沙拉、日式漬物，其中炙燒壽司一樣要投夾子，再由服務人員為你送餐。

個人很推薦「鮭魚生魚片」，相當肥美鮮甜，「松露比目魚握壽司」也是必吃，炙燒後的油脂香氣，還有那入口即化的口感，誰能抗拒？

花壽司是使用頂級越光米製作，口感香氣都非常棒。

蒸物區＆湯品區：有松葉蟹蒸蛋、夏日黑羽雞湯、佛跳牆，以及港點奶黃包、燒賣、豆豉排骨、港式鳳爪、白玉鮮肉餃、府城牛肉湯、小卷米粉、豬心冬粉、羊肉湯、鴨腳翅，沒想到還喝得到台南在地的的現沖牛肉湯以及豬心冬粉，肯定要來一碗吧，「佛跳牆」裡頭有滿滿配料，湯頭也很夠味好喝，很推薦來一碗。

直火炭烤區：香魚、伊比利豬肋排、炭烤櫛瓜、明太子山藥、泰式沙爹雞肉串、櫻桃鴨肉串、炭烤七里香、炭烤翼板牛、燒烤培根鮮貝、炭烤魷魚、炭烤杏鮑菇、炭烤海螺、炭烤生蠔，全都是現點現烤，等候時間會比較長，已投夾子方式點餐，服務員送餐。

串燒類因為是用炭火加熱，隨便點隨便好吃，特別是「泰式沙爹雞肉串」真的有夠香，「炭烤生蠔」大顆飽滿又新鮮，比起生食我真的比較喜歡烤過生蠔。





熟食區：泰式炒飯、炒河粉、紅酒燉牛肉、泰式綠咖哩雞、泰式酸辣螳螂蝦、避風塘炒蟹、蝦醬青菜、松露牛肝箘菇濃湯、杏仁茶，裡面最多人夾的就是「避風塘炒蟹」，跟外面餐廳一樣好吃，這一區泰式料理比較多，泰式炒飯、炒河粉都有滿滿蝦仁，用料很實在。「泰式酸辣螳螂蝦」看到外形應該很多人會不敢吃，但其實蝦肉挺飽滿的，加上酸辣可口的調味，我個人還蠻喜歡的。

酒精飲料區：咖啡機、泰奶、鮮榨西瓜汁、檸檬汁、鳳梨綠茶多多、罐裝汽水、水果雞尾酒、紅酒、白酒、調酒、海尼根、台啤等等，當季新鮮水果也在這一區。

飯後甜點區：甜點櫃裡有超過50種小巧精緻的蛋糕、焦糖布丁、現烤舒芙蕾厚鬆餅及台式豆花，冰淇淋則有莫凡彼、哈根達斯可以選擇，真的是應有盡有，是我吃過這麼多家buffet裡，最滿意的甜點區之一！而且「阿力海百匯餐廳」近期還與世界甜點冠軍「小熊亮平」合作推出春夏新品，真的不愧是自助餐南霸天，鹹食、甜食都很厲害！

吃過那麼多間吃到飽，「阿力海百匯餐廳」的甜點真的是屬一屬二厲害，隨便夾隨便好吃，根本是甜點控的天堂！

舒芙蕾厚鬆餅現場製作，人多的時候要排隊等候一下。

口感軟綿、濕潤且入口即化，淋點蜂蜜就非常好吃。

台南桂田酒店的「阿力海百匯餐廳」真的是我吃過品項最多的buffet吃到飽，不管鹹食、甜食都很有水準，來這能讓你實現龍蝦、大干貝、松葉蟹自由，最後如果假日來用餐，切記一定要事先訂位！而且來吃晚餐最划算，有整整3小時隨便你吃，「阿力海百匯餐廳」真的是我近期最喜歡、最推薦的buffet吃到飽，你們也快去試試吧！