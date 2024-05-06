環境優、分店多，調酒跟餐點也都很出色，「無心戒酒互助會」每個分會都有不同的風格和特色，其中最新開的「同溫層俱樂部」，一共有5層樓，週三有駐唱，週末有live show，不論你想一個人小酌紓壓，還是想要三五好友聚餐，這裡都非常適合哦！

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【西門町酒吧】無心戒酒互助會同溫層俱樂部，營業到凌晨3點的台北餐酒館推薦

在西門町有四間分會，分別是：西寧分會、武昌分會、成都分會和PEKO此趟造訪的是「無心戒酒互助會同溫層俱樂部」，這裡鄰近捷運西門站6號出口，步行2分鐘即可抵達，交通相當方便，小酌後還可以逛一下西門町醒腦。

無心戒酒互助會1樓

五層樓的空間，在西門町酒吧中實屬少見，而且每層樓都有不同的環境氛圍，一樓僅單純提供酒水，沒有餐點，自由站位，無需等店員帶位。

無心戒酒互助會2樓

這層樓有點野外叢林的氛圍，也是主要用餐客人的座位區，現場也能看到bartender的調酒秀。

無心戒酒互助會3樓

如果你是想找樂子的人，千萬別錯過三樓的表演活動，週三有駐唱，周末有live show，表演時段為晚上11點，適合喜歡夜生活的朋友。

無心戒酒互助會4樓

如果沒有特別要用餐，只是想喝酒聊天，PEKO蠻推薦4樓的露天酒吧座位區，這裡是沙發座位，不僅舒適愜意，還能感受到徐徐的晚風，超Chill～

無心戒酒互助會5樓

這裡跟4樓一樣，也是露天沙發座位，但因為沒有吧檯，少了來來往往的服務人員跟酒客，更隱密安靜。

酩酊嫣紅

這款是同溫層特調，不只有浮誇的乾冰，用茶具組來裝盛調酒，還有一把寫著＂無⼼戒酒＂四字的扇子，超級適合打卡拍照；「無心戒酒互助會」的這款特調基底是⽩蘭地為主調的芒果紅茶風味長島冰茶，酒味蠻重的，幼幼班要小心喝醉，但如果你是想不醉不歸，那點這杯就對了。

無心戒酒牛肉麵

錢櫃有牛肉麵算什麼？現在連西門町酒吧「無心戒酒互助會」都能吃到牛肉麵，而且不論是半筋半肉的牛肉、Ｑ彈麵條或是濃郁的紅燒湯頭都相當有水準，這裡的廚師真的有兩把刷子。

藤椒酸菜魚

近期夯到不行的酸菜魚，「Echo Chamber Club 無心戒酒互助會同溫層俱樂部」竟然也有提供，實在是太讓人意外了，這裡的酸菜魚算是入門款，以藤椒為底，酸度跟辣度都不會太高，裡頭除了酸菜、魚肉，還有蓮藕、寬粉、木耳、白雪菇等配菜，酸香夠味，讓PEKO好想加湯，還會附上一碗白飯，是真的可以吃飽的主食。

阿姆斯特西門町

這杯當初在《食尚玩家》餐敘就喝過了，酒精濃度不高，是鼠尾草搭配啤酒花以及⻄⾨楊桃汁，店家介紹說是模仿出⼤⿇的味道，不過，PEKO也沒聞過大麻的味道，所以也不知道像不像，但這杯喝起來是蠻清爽，很愜意放鬆的感覺。

松露烘蛋佐蒜味美乃滋

烘蛋上桌時圓澎澎的外型極為討喜，還能聞到淡淡的松露香氣，一切開，裡頭是鬆軟的馬鈴薯塊，搭配上頭的松露、蒜味美乃滋，入口讓人超滿足。

烏潤妙香

不只酒名詩情畫意，呈現方式也是仙氣滿滿，這款調酒一樣是茶酒來著，含有多款香料的鐵觀⾳拿鐵為基底，再添加⾁⾖蔻與可可增加層次，杯緣上的則是炙燒過的薑片以及桂圓薑汁啵啵珠，喝起來溫醇順口，根本就是奶茶版的調酒，絕對是女孩兒會喜歡的。

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