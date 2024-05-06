會知道阿倫手工蛋糕

是因為好朋友阿靚在2023年底一直狂po他們家的草莓蛋糕

我就想說，到底是多好吃啦

剛好這次可以來阿倫這邊吃蛋糕

立馬就揪了跟我一樣愛吃蛋糕的妮妮衝一波啦~~

桃園-阿倫手工蛋糕

電話：03 228 9036

地址：桃園市桃園區宏昌五街7號 （點選這裡開始導航）

營業時間：10：00-18：30

公休日：週日

停車資訊：不好停車，建議騎車來

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

阿倫手工蛋糕的位置其實算是一個小巷子內

對面就是幼稚園

但是因為他們的店面就在中平游泳池附近這一帶的住宅區

所以每當下午放學時刻

總是會有不少小朋友或是家長前來購買

已經累積了很不錯的名聲嚕







當我一推開門時，裡面滿滿香甜的麵包香氣撲鼻而來

沒錯~我超愛那種一進烘焙坊就有那種甜甜的麵包香味

尤其是那種奶酥啦.菠蘿啦那種的甜味我最愛了

我覺得老板還蠻強的

連手撕包跟牛角奶酥都生的出來

要知道，這兩種可是我每次去金山會特別繞去買來吃的必吃麵包

結果這裡就有！！！







這邊還有其他的小甜點

有好吃的蛋捲，還有看起來蠻厚的杏仁瓦片~~~（下次是否要買來吃看看）

冰櫃裡面放著一些蛋糕

但大部份都被預約打包起來了

我後來才想到，對厚，母親節快到了！！！

而這次，我就是為了這顆蜂巢蛋糕來的！！！







蜂巢波士頓蛋糕 原價770元

就是這個蛋糕

那天我在阿倫的粉絲頁看到這個蜂巢蛋糕

我就覺得~中了中了中了

這是我第一次看到，外表是蜂巢狀的布丁，底下卻是波士頓派

老板實在很有才！！

一開始看到照片，我衝動的以為，這上面的蜂巢可能是用白巧克力做的

結果我看到蛋糕本人時

我簡直欣喜若狂

它是布丁~~是布丁！！是我愛到一個不可自拔的布丁！！

你們知道的，當布丁控看到布丁，是有多麼興奮啊~~（仰天大笑）







一刀切下去，真的不騙人

那裡面滿滿的芒果塊給的超級多

一拿出來芒果就掉落了不少

可見老板真的下足了成本

然後優惠價只賣你550元？！！！

這個蛋糕真的很不錯

上面的布丁滑嫩的很

中間選用了英國進口的奶油

奶味比較夠，但是沒有我討厭的奶脂臭味

配上裡面的芒果

吃起來不會太甜，也不會覺得膩

我個人覺得這個蜂巢波士頓是很有水準的一款好吃蛋糕滴

目前全台灣也只有阿倫這邊才有的賣

別的地方都沒有這一款蜂巢蛋糕呀~~







芒果夏洛特

這個算是6吋的客製化蛋糕

阿倫這邊非常貼心，這一款有6.8.10.12吋大小可以選擇

這是客人訂的

我只有借來拍

但是我下次會想要訂一顆來吃看看

因為他上面放了超多.超多.爆炸多的芒果

我家那兩位大佛看到如此多的芒果，怎麼可能放過~

而且旁邊有我愛的手指餅乾

有機會一定要訂一顆來試試！！

雖說現在五月準備進入芒果大爆發階段

但是好吃的哈蜜瓜也是可以考慮一下

哈蜜瓜配蛋糕也是很不錯的啊~~







這款偏向蛋糕捲的金莎芒果

著實有讓我印象深刻

你們不要看他外面好像就是簡單的杏仁角黑巧

其實裡面別有小心思

裡面居然是芒果耶~~~

而且這個巧克力蛋糕捲吃起來就真的很像金莎外面那一層

甜度也差不多

配上好吃的奶油跟芒果

其實這一支蛋糕捲的印象讓我還蠻深刻的

如果說蜂巢波士頓是走清爽路線的話

那麼金莎芒果這一支走的就是濃郁不死甜的風格了

也因為巧克力的味道比較濃，所以反而芒果就被壓了過去

私心的覺得，若是再等半個多月，裡面加水蜜桃下去

味道會不會更加突出呢~

非常期待老板可以再推出新局面呀！！







今年五月才剛開始

芒果就開始嶄露頭角

阿倫這裡也推出了芒果珠寶盒

不過最上面做了小小改變，把基本的戚風蛋糕變成了虎皮

味道更香了

還是阿倫老板要把把蜂巢布丁放上去呢~~他們家的蜂巢布丁真的不錯

這次吃到阿倫家的蜂巢波士頓還有金莎芒果

真的有讓我驚艷不已

蜂巢波士頓的創新巧思，讓更多人可以發現，波士頓也可以有這樣的呈現方式

布丁不是非得要藏在蛋糕裡才能吃

重點是整體的口感有沒有讓你喜歡~那就足夠了

想試試看這麼獨特的布丁波士頓派嗎

那麼快點來找阿倫預約吧~~

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店家/景點資訊

店家名稱：阿倫手工蛋糕

所在地址：330臺灣桃園市桃園區宏昌五街7號

營業時間：一 二 三 四 五 六 10:00-18:30

店家電話：03 228 9036

評價：★★★★★





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