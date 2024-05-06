會知道阿倫手工蛋糕
是因為好朋友阿靚在2023年底一直狂po他們家的草莓蛋糕
我就想說，到底是多好吃啦
剛好這次可以來阿倫這邊吃蛋糕
立馬就揪了跟我一樣愛吃蛋糕的妮妮衝一波啦~~
桃園-阿倫手工蛋糕
電話：03 228 9036
地址：桃園市桃園區宏昌五街7號 （點選這裡開始導航）
營業時間：10：00-18：30
公休日：週日
停車資訊：不好停車，建議騎車來
美食導航帶你走，讓芽月帶你吃
阿倫手工蛋糕的位置其實算是一個小巷子內
對面就是幼稚園
但是因為他們的店面就在中平游泳池附近這一帶的住宅區
所以每當下午放學時刻
總是會有不少小朋友或是家長前來購買
已經累積了很不錯的名聲嚕
當我一推開門時，裡面滿滿香甜的麵包香氣撲鼻而來
沒錯~我超愛那種一進烘焙坊就有那種甜甜的麵包香味
尤其是那種奶酥啦.菠蘿啦那種的甜味我最愛了
我覺得老板還蠻強的
連手撕包跟牛角奶酥都生的出來
要知道，這兩種可是我每次去金山會特別繞去買來吃的必吃麵包
結果這裡就有！！！
這邊還有其他的小甜點
有好吃的蛋捲，還有看起來蠻厚的杏仁瓦片~~~（下次是否要買來吃看看）
冰櫃裡面放著一些蛋糕
但大部份都被預約打包起來了
我後來才想到，對厚，母親節快到了！！！
而這次，我就是為了這顆蜂巢蛋糕來的！！！
蜂巢波士頓蛋糕 原價770元
就是這個蛋糕
那天我在阿倫的粉絲頁看到這個蜂巢蛋糕
我就覺得~中了中了中了
這是我第一次看到，外表是蜂巢狀的布丁，底下卻是波士頓派
老板實在很有才！！
一開始看到照片，我衝動的以為，這上面的蜂巢可能是用白巧克力做的
結果我看到蛋糕本人時
我簡直欣喜若狂
它是布丁~~是布丁！！是我愛到一個不可自拔的布丁！！
你們知道的，當布丁控看到布丁，是有多麼興奮啊~~（仰天大笑）
一刀切下去，真的不騙人
那裡面滿滿的芒果塊給的超級多
一拿出來芒果就掉落了不少
可見老板真的下足了成本
然後優惠價只賣你550元？！！！
這個蛋糕真的很不錯
上面的布丁滑嫩的很
中間選用了英國進口的奶油
奶味比較夠，但是沒有我討厭的奶脂臭味
配上裡面的芒果
吃起來不會太甜，也不會覺得膩
我個人覺得這個蜂巢波士頓是很有水準的一款好吃蛋糕滴
目前全台灣也只有阿倫這邊才有的賣
別的地方都沒有這一款蜂巢蛋糕呀~~
芒果夏洛特
這個算是6吋的客製化蛋糕
阿倫這邊非常貼心，這一款有6.8.10.12吋大小可以選擇
這是客人訂的
我只有借來拍
但是我下次會想要訂一顆來吃看看
因為他上面放了超多.超多.爆炸多的芒果
我家那兩位大佛看到如此多的芒果，怎麼可能放過~
而且旁邊有我愛的手指餅乾
有機會一定要訂一顆來試試！！
雖說現在五月準備進入芒果大爆發階段
但是好吃的哈蜜瓜也是可以考慮一下
哈蜜瓜配蛋糕也是很不錯的啊~~
金莎芒果
這款偏向蛋糕捲的金莎芒果
著實有讓我印象深刻
你們不要看他外面好像就是簡單的杏仁角黑巧
其實裡面別有小心思
裡面居然是芒果耶~~~
而且這個巧克力蛋糕捲吃起來就真的很像金莎外面那一層
甜度也差不多
配上好吃的奶油跟芒果
其實這一支蛋糕捲的印象讓我還蠻深刻的
如果說蜂巢波士頓是走清爽路線的話
那麼金莎芒果這一支走的就是濃郁不死甜的風格了
也因為巧克力的味道比較濃，所以反而芒果就被壓了過去
私心的覺得，若是再等半個多月，裡面加水蜜桃下去
味道會不會更加突出呢~
非常期待老板可以再推出新局面呀！！
今年五月才剛開始
芒果就開始嶄露頭角
阿倫這裡也推出了芒果珠寶盒
不過最上面做了小小改變，把基本的戚風蛋糕變成了虎皮
味道更香了
還是阿倫老板要把把蜂巢布丁放上去呢~~他們家的蜂巢布丁真的不錯
這次吃到阿倫家的蜂巢波士頓還有金莎芒果
真的有讓我驚艷不已
蜂巢波士頓的創新巧思，讓更多人可以發現，波士頓也可以有這樣的呈現方式
布丁不是非得要藏在蛋糕裡才能吃
重點是整體的口感有沒有讓你喜歡~那就足夠了
想試試看這麼獨特的布丁波士頓派嗎
那麼快點來找阿倫預約吧~~
店家/景點資訊
- 店家名稱：阿倫手工蛋糕
- 所在地址：330臺灣桃園市桃園區宏昌五街7號
- 營業時間：一 二 三 四 五 六 10:00-18:30
- 店家電話：03 228 9036
- 評價：★★★★★
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