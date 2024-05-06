台中一中商圈人氣手搖飲波漾水果珍珠專賣店搬新家囉～主打超可愛機器人造型飲料杯，一推出就成了台中熱門打卡飲料店，特別的是波漾水果珍珠專賣店的珍珠與一般手搖飲的珍珠不同，標榜採用水果製作而成的水果珍珠，不僅顏色繽紛，口味也非常多

波漾水果珍珠專賣店位置

波漾水果珍珠專賣店原本位在一中商圈的巷弄中，現在已搬到西區精誠路這邊，靠近公益路，整間店面以網美系粉紅色為主軸，店門口旁還有設置網美打卡牆，這邊的拍攝道具都可以自行使用，記得拍完要物歸原主唷

波漾水果珍珠專賣店的茶葉不僅有得獎，店內的產品也有經過檢驗通過及認證書讓大家參考

波漾水果珍珠專賣店珍珠口味

波漾水果珍珠專賣店的珍珠目前共有10種口味，除了招牌五種水果珍珠，還有抹茶、紅茶、黑糖、焦糖及咖啡口味的珍珠，選擇非常多樣化

波漾水果珍珠專賣店菜單

葡萄奇異果冰沙 65元

超可愛的機器人造型杯，而且每一杯的圖案都不太一樣，這杯葡萄奇異果冰沙是以奇異果冰沙為基底，搭配葡萄珍珠，整體喝起來酸酸甜甜的，伴隨著葡萄的果香及珍珠的Q彈口感，整體喝起來不會太過甜膩，非常清爽

芒果香草奶霜 85元

這杯酷炫的芒果香草奶霜，基底是鮮奶加上香草口味冰淇淋下去打成的奶霜，喝起來很像奶昔，加入台灣愛文芒果、土芒果及香芒果所製作而成的芒果珍珠，喝的時候記得搖均勻，喝起來很像芒果牛奶，濃郁奶香伴隨著芒果的香濃，喜歡芒果的朋友會很愛這一杯

荔枝香橙冰脆綠茶 90元

以香橙綠茶為基底，加入玉荷包製作而成的荔枝珍珠，茶香中除了香橙的清甜，不時還會蹦出荔枝珍珠的Q彈及香甜滋味，好喝又順口

蜜桃香草奶霜 85元

這杯可愛的蜜桃香草奶霜一樣基底採用鮮奶加上香草口味冰淇淋下去打成奶霜，搭配梨山蜜桃製成的蜜桃珍珠，有著美美的漸層色，入口先是感受到奶霜的香濃，交織著微酸微甜的蜜桃珍珠，果香四溢，口感十足

可口草莓乳酸氣泡 90元

最後這杯可口草莓乳酸氣泡的基底是可爾必思加上氣泡水，再搭配新鮮草莓製成的草莓珍珠，喝起來帶有可爾必思的微酸微甜及草莓香氣，這杯深受不少女孩們的喜愛呢

有機GABA 紅茶 40元／有機碧螺春綠茶 40元

如果點波漾水果珍珠專賣店的有機茶、機能茶或是鮮奶茶系列均採用紙杯盛裝，想喝單茶的朋友，糖糖還蠻推薦波漾水果珍珠專賣店的有機GABA紅茶，嚴選台灣在地茶農耕種之有機茶，以無氧工法將咖啡因效果消除，入口帶有獨特清香，甘甜又順口，另一杯有機碧螺春綠茶也不錯，點無糖喝起來不苦澀，尾韻還帶有迷人的花果香氣

波漾水果珍珠專賣店的機器人造型飲料杯真的好好拍，飲品顏色也好美，主打採用水果製作而成的繽紛水果珍珠，口味多樣化，喜歡濃郁奶香的朋友，推薦波漾水果珍珠專賣店的奶霜系列，甜度均可調整，喜歡喝單茶的朋友，推薦波漾水果珍珠專賣店的機能茶系列，茶香甘甜不苦澀，且不含咖啡因，有機茶點無糖也好喝～