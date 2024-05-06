為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年糕、泡菜炒豬、韓式魚板通通吃到飽

【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年糕、泡菜炒豬、韓式魚板通通吃到飽

2024-05-06 14:57:00 foodtinne 人氣：259
share
窩客好文

foodtinne

發表篇數：125篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿豬嘻烤肉村
phone02-2331 7070
place台北市萬華區峨眉街28號3樓
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年

現在竟然還有只要488元起的韓式銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽🍲

西門超狂的韓式火烤兩吃吃到飽 讓你飽到天靈蓋😆

自助吧選擇多 辣炒年糕、韓式魚板、泡菜炒豬、飯捲炸物吃到飽

火鍋自助區有各式時蔬、火鍋料、韓式小菜任你吃🔥

實際到訪是假日唷 有比較多限定菜色 如飯捲、蝦子吃到飽👍

【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年

「阿豬嘻烤肉村」位於台北市萬華區峨眉街283樓。

搭乘捷運至西門站 步行不用五分鐘即可抵達 在非常熱鬧的西門町商圈內！

搭乘電梯到三樓就能到達～

【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年 

📍韓式銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽

平日全天💲488元/人、兒童(110~140cm)$190元/人

週五晚上、六日、國定例假日全天💲568元/人、兒童(110~140cm)$250元/人

✔️用餐時間90分鐘

【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年

首先來介紹自助區 有火鍋料、韓式小菜、醬料、炸物熟食、飲料霜淇淋機！

以上看到通通吃到飽～～～就知道CP值多高💯

【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年

火鍋料選擇琳瑯滿目 假日還有蝦子吃到飽～～～

提供多種韓式小菜 如果味道不夠都有韓式沾醬可以使用！

【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年

炸物則有薯條、洋蔥圈、雞米花、飯捲隨便你吃😋

滿滿的開胃菜等你拿～～～

【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年

熟食區有整鍋辣炒年糕、韓式魚板、泡菜炒豬肉

超推他們家的辣炒年糕 年糕軟Ｑ又入味 辣醬也不太辣 我吃了兩盤😋

【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年

韓式魚板也很好吃 跟韓國吃起來很像❤️來個三隻都不是問題！

【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年

銅盤烤肉也是無限量供應 牛豬雞羊應有盡有～

肉都是有醃過 烤完直接吃就很棒了 不夠味也可以使用沾醬

建議可以生菜包肉一吃更清爽 包滿洋蔥個人超愛❤️

【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年

主食可以自製炸醬麵 東西真的多到吃不完ＸＤＤ

另外記得部隊鍋一定要吃韓國泡麵 加上起司吃超滿足～

DIY吃法也可以把辣炒年糕丟進去部隊鍋煮 加熱後我超愛變得更好吃😍

【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年

最後再來個霜淇淋做個完美結束～

整體來說CP值爆高！餐點選擇多到吃不完😆

很適合小資族、學生族群來聚餐的好地方～推薦給你們💗

附上店家資訊：

【阿豬嘻烤肉村｜西門美食】超狂銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽 辣炒年

⭕️阿豬嘻烤肉村 西門店

🏷台北市萬華區峨眉街28號3樓

⌚️11:00~23:30

☎️02 2331 7070 （需先訂位）

最後大家如果喜歡我的文章歡迎按讚呀 【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物 

追蹤 foodtinne 的痞客邦 和 i g 唷！！！ 

也有粉專 【泰夯串燒｜板橋美食】隱身在巷弄中開業十年的泰式居酒屋 寵物臉書粉專點我

【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

文章標籤
阿豬嘻烤肉村 西門美食 西門美食推薦 西門西門美食美食 西門吃到飽 西門餐廳 西門町美食 西門韓式烤肉 西門韓式 台北韓式吃到飽 台北韓式料理 台北韓式 台北韓式烤肉 台北韓式料理推薦 台北韓式推薦 台北韓式餐廳 台北韓國料理 台北吃到飽 台北吃到飽推薦 部隊鍋吃到飽
創作者介紹
創作者 Foodtinne呋亭 的頭像
Foodtinne呋亭

Foodtinne的吃喝玩樂日常




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#西門美食
morechevron_right
文章關鍵字
西門美食 台北美食 台北韓式 台北韓式吃到飽 more
檢舉
share
chevron_left

【好螺嗦螺螄粉｜桃園美食】正宗柳州螺螄粉插旗

【香草弄堂｜蘆洲美食】隱身巷弄在地20年老店主

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up