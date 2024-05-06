現在竟然還有只要488元起的韓式銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽🍲
西門超狂的韓式火烤兩吃吃到飽 讓你飽到天靈蓋😆
自助吧選擇多 辣炒年糕、韓式魚板、泡菜炒豬、飯捲炸物吃到飽
火鍋自助區有各式時蔬、火鍋料、韓式小菜任你吃🔥
實際到訪是假日唷 有比較多限定菜色 如飯捲、蝦子吃到飽👍
「阿豬嘻烤肉村」位於台北市萬華區峨眉街28號3樓。
搭乘捷運至西門站 步行不用五分鐘即可抵達 在非常熱鬧的西門町商圈內！
搭乘電梯到三樓就能到達～
📍韓式銅盤烤肉＋部隊鍋吃到飽
平日全天💲488元/人、兒童(110~140cm)$190元/人
週五晚上、六日、國定例假日全天💲568元/人、兒童(110~140cm)$250元/人
✔️用餐時間90分鐘
首先來介紹自助區 有火鍋料、韓式小菜、醬料、炸物熟食、飲料霜淇淋機！
以上看到通通吃到飽～～～就知道CP值多高💯
火鍋料選擇琳瑯滿目 假日還有蝦子吃到飽～～～
提供多種韓式小菜 如果味道不夠都有韓式沾醬可以使用！
炸物則有薯條、洋蔥圈、雞米花、飯捲隨便你吃😋
滿滿的開胃菜等你拿～～～
熟食區有整鍋辣炒年糕、韓式魚板、泡菜炒豬肉
超推他們家的辣炒年糕 年糕軟Ｑ又入味 辣醬也不太辣 我吃了兩盤😋
韓式魚板也很好吃 跟韓國吃起來很像❤️來個三隻都不是問題！
銅盤烤肉也是無限量供應 牛豬雞羊應有盡有～
肉都是有醃過 烤完直接吃就很棒了 不夠味也可以使用沾醬
建議可以生菜包肉一吃更清爽 包滿洋蔥個人超愛❤️
主食可以自製炸醬麵 東西真的多到吃不完ＸＤＤ
另外記得部隊鍋一定要吃韓國泡麵 加上起司吃超滿足～
DIY吃法也可以把辣炒年糕丟進去部隊鍋煮 加熱後我超愛變得更好吃😍
最後再來個霜淇淋做個完美結束～
整體來說CP值爆高！餐點選擇多到吃不完😆
很適合小資族、學生族群來聚餐的好地方～推薦給你們💗
附上店家資訊：
⭕️阿豬嘻烤肉村 西門店
🏷台北市萬華區峨眉街28號3樓
⌚️11:00~23:30
☎️02 2331 7070 （需先訂位）
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