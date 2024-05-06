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【香草弄堂｜蘆洲美食】隱身巷弄在地20年老店 主打平價義大利麵、燉飯 最低只要220元起 小資族最愛

2024-05-06 15:05:00 foodtinne 人氣：105
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窩客好文

foodtinne

發表篇數：125篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：香草弄堂 義大利麵 燉飯 焗烤
phone02-82854148
place新北市蘆洲區得勝街20號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【香草弄堂｜蘆洲美食】隱身巷弄在地20年老店 主打平價義大利

欸！這家平價義式料理竟然喝得到法式麵包湯🍞🥣

「香草弄堂 」蘆洲在地人推薦的義式餐廳 隱身在巷弄中～

價格平易近人 點主餐免加價附濃湯、沙拉、飲料🥤

平日來必升級爆炸蛤蠣 量多到整個快看不到麵ＸＤ

【香草弄堂｜蘆洲美食】隱身巷弄在地20年老店 主打平價義大利

「香草弄堂 」位於新北市蘆洲區得勝街20號。

隱身在巷弄中 非常隱密 每人低消60元同時還是寵物友善餐廳🐱🐶

【香草弄堂｜蘆洲美食】隱身巷弄在地20年老店 主打平價義大利

餐點有義大利麵、燉飯、焗烤應有盡有 麵條則有直麵、斜管麵可選～

點主食皆會附濃湯、沙拉、飲料🥤

湯品可以加價升級酥皮濃湯＋50元、法式麵包湯＋60元🥣

【香草弄堂｜蘆洲美食】隱身巷弄在地20年老店 主打平價義大利

📍奶油蛤蠣義大利麵＋爆炸蛤蠣💲220+50

餐點份量多又平價 女生其實不用加量就很夠吃！

奶油醬口味濃郁 麵條吸附滿滿醬汁 配滿滿蛤蠣超滿足😋

【香草弄堂｜蘆洲美食】隱身巷弄在地20年老店 主打平價義大利

📍青醬海鮮燉飯💲240📍瑪格麗特披薩💲180

海鮮燉飯有兩隻大蝦＋蛤蠣 青醬香氣濃郁 本日MVP🏆

瑪格麗特披薩外皮超酥脆 茄汁醬搭配起司鹹香夠味😋

【香草弄堂｜蘆洲美食】隱身巷弄在地20年老店 主打平價義大利

湯品必升級法式麵包湯 麵包沾著濃湯一起吃超邪惡😈

飯後也可以加購甜點 雞蛋布丁口味家常 小朋友會愛！

飲料則有紅茶、綠茶、奶茶、奶綠、咖啡、果汁可選～

【香草弄堂｜蘆洲美食】隱身巷弄在地20年老店 主打平價義大利

整體口味還不錯 推薦給喜歡吃義大利麵的朋友～～～

套餐價格220元起！感受得到餐點的用心❤️

附上餐廳資訊：

【香草弄堂｜蘆洲美食】隱身巷弄在地20年老店 主打平價義大利

⭕️香草弄堂

🏷新北市蘆洲區得勝街20號

☎️02 8285 4148

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