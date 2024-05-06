四月初安排兩天一夜到中部尋找春捲潤餅 #孤獨的潤餅獵人

第二天早上從台中搭車往彰化市，因為彰化市的潤餅名單只有兩家，於是就來找之前收藏的大餛飩名單吧

就選擇到就近的「張奶奶的私房菜」溫州大餛飩

原本看網路評價只是普通好，不過這次又被超巨大又蠻好吃的餛飩驚艷到!

馬上晉升到我的大餛飩排名前五名啦

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餐廳名稱：張奶奶的私房菜/張家溫洲大餛飩(彰化市中正路二段583號)

餐廳連結： FB粉絲專頁

營業資訊：04-7222118 週一至六10:00-20:30；週日休

餐點介紹：便當快餐/飯類/餛飩/麵類

用餐日期：2024.04



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▲張奶奶的私房菜/張家溫洲大餛飩 店面

▲張奶奶的私房菜/張家溫洲大餛飩 用餐環境

一個店面寬的店家，前半面是座位區，約有五、六張桌位

簡單沒什麼裝潢；桌子雖然乾淨卻黏黏的...

我用酒精擦拭後卻還是有點黏，不知道是不是就是被酒精擦過頭才破壞木桌子上的保護漆了

點餐結帳櫃檯和冷藏小菜櫃的後方就是廚房

櫃檯前方還有在販賣乾燥「高山段木花菇」，可能也就是香菇餛飩裡面有包的喔?

▲張奶奶的私房菜/張家溫洲大餛飩 自助區

櫃檯旁邊的自助櫃檯，有內用/外帶餐具、調味料、衛生紙

調味料有辣椒油、辣椒醬、烏醋、胡椒粉

▲餛飩 真的有夠大!!

外型也相當令我滿意，真是好幾顆「又大又美的大腦」!

干貝大餛飩湯 NT 75/ 小

內容：干貝大餛飩3顆、小白菜、湯

湯略濁、有少少油滴；有蔬菜熬出的甜味、還有少少油蔥和芹菜味

干貝大餛飩真的超大，大到很難用湯匙舀著維持著! 三顆就足以把碗給填了七八成滿，餛飩拿起來後湯大概只剩1/3碗了

張奶奶的私房菜的大餛飩外觀都是呈現圓餅狀， 很像茶杯墊

從店家過去的FB粉絲專頁，我看到一張照片是老闆正將肉餡塑形成一團團肉丸，像漢堡肉那樣

因此我猜他們是將肉餡鮮搓成patty(肉餅)，再用餛飩皮把肉餅包起來，也因此他們的餛飩外型也是圓餅狀的

好處就是這肉餡就是扎扎實實的100%肉，吃起來格外爽快

大多其他家的餛飩的包法是會手持一片方形餛飩皮，然後將肉餡抹平在餅皮上，再包摺成餛飩(包法也很不同)，因此可能會把皮也摺進肉餡中，或是肉餡經折疊後有出現空心

▲我一直是「(純)鮮肉大餛飩擁護者」，因為過去很常吃其他口味(尤其是蝦仁)大餛飩，往往覺得蝦仁只是佔據鮮肉餡份量又味道不融入，加了實在沒有更好吃

起初我對他們的干貝、香菇和鮮蝦大餛飩也都是有這種先入為主的預期心態...

不過張奶奶的私房菜的干貝大餛飩，真的超好吃!

整顆干貝本身夠柔軟，咬開後很容易散開， 散發出一股溫吞的海味，而不死鹹

細細一絲絲干貝絲會隨著咀嚼而融於豬肉餡中，非常融洽地融於鮮肉香中，般配又好吃

綜合抄手(不辣) NT 95

內容：鮮肉大餛飩2顆、香菇大餛飩2顆、鮮蝦大餛飩2顆、蔥花、榨菜、醬油膏

不加：辣椒油

六顆大餛飩快要將盤子給完全掩蓋啦 !

上面淋上一圈一圈醬油膏並撒上新鮮翠綠的蔥花，滿滿一盤又紅綠配色，看起來實在是太誘人啦!!

醬油膏甜鮮而不會太鹹，蠻百搭的；唯一小缺點就是配菜的榨菜偏鹹

▲「鮮肉餛飩」豬肉餡沒有肥肉或筋肉顆粒感，有淡淡鹹韻，提出單純的豬肉鮮味

皮薄而不易破，而且這皮肉比例簡直就是極品!!

因為我愛吃肉不愛吃皮，所以這餅皮最小化、肉餡最大化的大餛飩就是最佳模範啊

▲「香菇大餛飩」內則包入約1/4顆蠻大朵的鮮香菇；

香菇非常飽滿、柔軟又紮實，而且香氣馥郁綿延，與豬肉有融合起來，很不錯!!

▲「 鮮蝦大餛飩」內有包入一隻十元硬幣大的蝦子 ，感覺是蝦仁、不是鮮蝦肉；口感則是稍有脆度

我覺得就是少肉的鮮肉大餛飩 + 蝦仁，格格不入。蝦子本身沒有鮮蝦的鮮甜味，也沒有跟餛飩味道融合的感覺

我覺得他們的大餛飩不用任何調味就已經夠味且好吃，不論加醬油膏、烏醋或其他調味醬並不會更加分，就是變成多了另一番滋味爾爾

我是客製化完全不辣，而加的「辣」就是自助區的辣椒油，可以自行到自助區添加 ；他們的辣椒油有香氣有明顯、也不會過度嗆辣

這次嚐遍「張奶奶的私房菜」的四種大餛飩，難得的是這次我覺得最好吃的不是經典的鮮肉大餛飩

我最推薦的是干貝大餛飩和香菇大餛飩，因為干貝和香菇的香氣有充分融於鮮肉餡中，有更鮮美的滋味

而鮮蝦(蝦仁)大餛飩還是有雷同的「加了不加分」的情況

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張奶奶的私房菜/張家溫洲大餛飩 菜單(拍攝日期：2024.04)

▲比較特別的是不只賣餛飩、麵食，也有飯類、便當

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