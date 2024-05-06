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[食記。南投埔里]鼎圓 蘇媽媽湯圓-埔里總店。紅豆燕麥銀耳桂圓甜湯×彩色小湯圓&扁食湯

2024-05-06 18:00:00 小狐尼 NiNi 人氣：102
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：314篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：南投縣 > 埔里鎮

造訪商家：蘇媽媽湯圓
place南投縣埔里鎮中山路三段118號
作者本次評價：
2.80
美味度
3.00
服務品質
2.50
裝潢氣氛
2.50
CP值
2.50
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202404 南投埔里 蘇媽媽湯圓-埔里總店

擱置了大概一年多，我終於從台中搭一小時多的客運來到埔里，來吃兩家春捲潤餅啦!

不過兩家都是下午才營業，而中午就抵達埔里的我，早已飢腸轆轆

於是從網路上找到附近一家評價多又好的「蘇媽媽湯圓」

除了我一開始最有興趣的餛飩看起來很不錯，還有超繽紛的彩色小湯圓(我是彩色澱粉控)!!

那就去吃春捲潤餅前，先來吃埔里的知名小吃吧!

 

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餐廳名稱：蘇媽媽湯圓-埔里總店(南投縣埔里鎮中山路三段118號)

餐廳連結：官網  FB粉絲專頁  

營業資訊：04-92988915 週四至二11;00-20:00;週三休

分店資訊：參考官網分店資訊

餐點介紹：湯圓(甜/鹹)/麵食/飯類/湯/小吃 

用餐日期：2024.04


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202404 南投埔里 蘇媽媽湯圓-埔里總店

▲蘇媽媽湯圓-埔里總店 店面

202404 南投埔里 蘇媽媽湯圓-埔里總店

▲蘇媽媽湯圓-埔里總店 店面

這天是平日，而且我抵達時已經下午一點多了

但用餐人潮依舊很多，店內座位維持八九分滿

(客串演出: J哥、Na哥)

202404 南投埔里 蘇媽媽湯圓-埔里總店

▲蘇媽媽湯圓-埔里總店 用餐環境

老闆和員工大約五、六人，而且都是女性!

大家都蠻親切的，而且點餐買單的大姊很健談，會主動先跟人客說要多用桌上的那一大瓶醋(難道是兼任業務?!)

點餐完後，冷甜湯約一、兩分鐘內就上桌了，不過現煮的熱食(扁食)卻等了快20分鐘才來

(客串演出: J哥、Na哥)

202404 南投埔里 蘇媽媽湯圓-埔里總店

養生甜湯圓(冷) NT 55  

*客製化：低糖

內容：彩色小顆湯圓、紅豆、燕麥、桂圓銀耳湯

湯清澈也都沒有紅豆煮出來的澱粉渣

湯內的桂圓肉有一兩個帶籽，要小心食用；白木耳很大一片，不是碎碎的，非常有誠意!

小湯圓有黑、白、黃、紅、藍、可可色；紅豆飽滿、燕麥粒粒分明，卻又是軟Q的；重點是兩者都不會很甜!就是很溫和淡雅的甜韻

湯圓軟嫩，仔細咀嚼時可以吃到糯米香，有一、兩顆好像煮過頭了，稍微變形且過於糊爛

 

202404 南投埔里 蘇媽媽湯圓-埔里總店

扁食湯 NT 45

內容：扁食7顆、小白菜、油蔥

湯頭看起來稍油，喝起來就是淡淡油蔥味，建議就是不吝嗇把醋加下去，更好喝

202404 南投埔里 蘇媽媽湯圓-埔里總店

▲餛飩小顆，但皮肉比例是我喜歡的；肉多且紮實精瘦，有一點點嫩筋；

調味不是我摯愛的那幾家溫州大餛飩的風味，不過這口味還是蠻好吃的，可推薦

202404 南投埔里 蘇媽媽湯圓-埔里總店

▲每桌上都有一大瓶的台中品牌《大越老醋店》的五香醋，老闆點餐時會推薦人客吃鹹食(鹹湯圓、乾麵、湯類)加醋會更好吃

果然，醋本身就很溫和，一入口先冒出果香，後來的則是溫和不刺激的酸和甜，彷彿還帶點中藥材的漢方香氣

甚至比很多手搖飲料的醋飲都來的輕微，直接沾食也都很OK

 

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蘇媽媽湯圓-埔里總店 菜單(拍攝日期：2024.04)   

202404 南投埔里 蘇媽媽湯圓-埔里總店

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以上。

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