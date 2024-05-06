為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80款吃到飽食材，絕對是燒肉放題天花板！(完整菜單)

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80款吃到飽食材，絕對是燒肉放題天花板！(完整菜單)

2024-05-06 18:51:00 小珊珊 人氣：103
share
窩客好文

小珊珊

發表篇數：1253篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

到日本遊玩，當然就是要大啖燒肉吃到飽啦〜106嘮叨

日本國產牛肉吃到飽只要4,580日圓！022笑

 

不過日本吃到飽餐廳非常多，每一家都各有千秋，到底哪一家才是網友心中最愛的呢？011想

「國產牛燒肉 あぶりや」更是小編非常推薦的一間唷

【あぶりや　道頓堀御堂筋店】位於在唐吉訶德旗艦店大樓10樓，坐電梯到10樓是櫃檯

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

國產牛燒肉 あぶりや在大阪算是一間相當有名的燒肉吃到飽連鎖餐廳，在難波心齋橋

、梅田、阿倍野、京都四条河原町都有分店，不只觀光客愛吃，連在地人想吃也得拼命訂位！

店家生意非常好，平日晚上8點居然有這麼多人，建議一定要先訂位077挑眉

還好我們有事先網路預約，開放一個月前開始訂位

(網路預約請點我) https://aburiya.1dining.co.jp/store/

國產牛燒肉放題あぶりや，座位都是半獨立式的，隱私性蠻好的，空間也很寬敞

，坐墊掀起來可以放衣服和包包，衣服也不用擔心會沾上烤肉味，是很舒服的用餐環境

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

知道我們是外國人，服務生幫我們送上中文菜單

吃到飽有兩個價位，分別為國產牛4,580日圓/和牛5,880日圓，加飲料無限暢飲的價格1,500日圓

，依照歲數的不同價格也有不同，一桌僅能選擇同一種的價位，以上價格皆未稅

服務人員會將iPad現設定好，讓顧客自己點餐，由iPad直接送單

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

看不懂菜單也沒關係，會有簡體中文；如果再看不懂中文，還是有菜色圖片！

菜單上的都可以無限點吃到飽，兩個小時的用餐時間，右上方最後點餐倒數時間，甜點部分一人只能點一份

小編把詳細完整菜單都拍給大家看嚕，肉品選像多到眼花撩亂..而且每種都好想吃喔

日本的國產牛，基本上品質水準都是非常很好的了，所以我們今天選了國產牛4,580日圓的

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

還有可愛的送餐機器人，覺得店家送餐速度很不錯

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

另外，肉品多數事先醃漬過，吃來屬於重鹹重口味，建議來這裡可以多點一些選原味的口味

，iPad不加醬哪邊可以點選+1

夯〜夯〜夯〜準備開烤囉！

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

【薄切上品肋扇】

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

薄切的黃金燒烤厚度，富含嚼勁、口感不乾澀

算是店裡最薄的厚度了哈哈，肉嫩脂香，軟嫩多汁，風味絕佳

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

【上等里脊肉】+【北海道產牛肋扇】

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

上等里脊肉既柔嫩又香甜，稍微烤一下，美味不輸給和牛！

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

北海道產牛肋扇，肥瘦均匀相间，恰到好處的脂肪分布，肉質具彈性又帶有嚼勁，肉質香氣重

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

【橫膈膜牛排】

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

在台灣燒肉店罕見的橫膈膜牛排，來這毫無顧忌地吃個過癮

橫膈膜牛排搭配特調松露醬，真的是牛排等級，超厚的！

大口咬下果然是好品質的肉！

口感鮮嫩帶有咬勁，油花豐富但不油膩，咀嚼時可明顯感受到香氣與濃厚扎實的肉香

很少吃到這麼好吃的牛排，不會乾柴，口感極佳

老饕必吃軟嫩「橫膈膜牛排」呀〜

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

【厚切上等里脊牛排】

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

像菲力一樣柔軟，口感細緻、柔和鮮甜的肉質

咬下去的瞬間肉汁在口內散開，可以說是極品中的極品

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

【ABURIYA牛肋扇】

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

我最愛長片狀的肋眼，有經過劃刀處理過，吃起來其實跟橫膈膜的口感很像

一大口放入嘴中，富含鮮美肉汁，肉質又柔軟的極好入口，這個超好吃的！！

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

【大蒜鹽味醬 柔嫩橫膈膜】+【大蒜鹽味醬 厚切橫膈膜】

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

薄切的大蒜鹽味醬橫膈膜，肉質柔嫩、油脂入口即化、馥郁香甜

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

厚切橫膈膜，赤肉與油脂交織呈現黃金比例，風味濃郁，是日本燒肉店最受歡迎單品

軟嫩僅次於菲力、多汁、牛肉味十分濃厚，好吃到讓人跳ChaCha！！

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

除了牛肉外，這裡也有豬肉、雞肉、內臟、沙拉、湯物等等

【香辣味 蜂窩胃】

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

就是台灣的蜂巢肚，也就是我們常吃的牛肚，其實就是牛的4個胃之一

柔軟的外觀卻意外帶著些緊實口感，香脆又有嚼勁，讓人越吃越上癮

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

【大蒜鹽味醬 豬舌】

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

豬舌薄切，加上大蒜鹽味醬，又脆又香又夠味

脆感很夠，咀嚼起來很有嚼勁

鹽放得重一點，讓你鹹鹹配啤酒剛好

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

第二輪我們就改點胡椒調味的肉品，肉質好也比較偏原味一點，有醬的燒肉吃到最後我們都覺得太鹹了

肉品未經醃漬，我喜歡這種原味，原味才能品嘗到好的滋味，吃得出原始肉值的鮮甜

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

除了肉品以外的餐點也很多，表現也相當亮眼

【天使紅蝦】

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

雖然沒有台灣的天使紅蝦這麼肥美，不會肉都爛爛散開，或者吃下去口感粉粉的

蝦肉瘦了一點，但肉質還算Q彈新鮮

吃到飽在剛開始吃肉的同時，可能肉的油膩感會破壞口感，可以搭配天使紅蝦

、沙拉，不僅可以解油膩，讓口感清爽

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

最後的甜點每個人限點一樣，每一樣都看起來好好吃唷……根本是專業甜點店的水準

哭哭………為啥有限點規定啦(地上打滾)

【北海道產甜瓜果凍和馬斯卡奶油的芭菲】

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

北海道哈密瓜+戚風蛋糕+香草冰淇淋，豐富且多層次的口感，每一口冰淇淋蛋糕都是驚喜！

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

【甜瓜和杏仁奶油的生芝士蛋糕】

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

濕潤綿密、起司味很濃郁〜

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

小珊珊碎碎念：

吃完這頓真的超級滿足！005感動

以台幣1100～1300左右的價格可以吃到這麼豐富的食物，菜單內容種類之多

，無論是烤肉、前菜、沙拉、飯類、麵食等等都可以無限暢點

每一種牛肉部位都有其獨特的風味和特點，這裡真的是肉肉控的天堂！016飄過

而且用料實在，味道也相當有水準，以這個價位來說CP值真的不錯004拍手

大阪必吃燒肉吃到飽，あぶりやは一つ上の焼肉食べ放題，超過80

 

【Info】

あぶりや　道頓堀御堂筋店

住所：大阪府大阪市中央区西心斎橋2-5-9ドン・キホーテ道頓堀御堂筋店10階

交通方法：大阪市地鐵-なんば站，25號出口徒步3分鐘

營業時間：星期一至四 17:00～22:00/星期五 17:00～23:00/星期六至日 16:00～23:00

TEL：06-6213-4929

官    網：https://aburiya.1dining.co.jp/

 

文章標籤
大阪燒肉吃到飽 國產牛燒肉食べ放題 國產牛燒肉放題 國產牛燒肉あぶりや 國產牛燒肉あぶりや道頓堀御堂筋店 國產牛燒肉あぶりや菜單 國產牛燒肉 國產牛燒肉あぶりや預約 日本燒肉吃到飽 大阪美食 大阪美食推薦 あぶりや道頓堀御堂筋店
創作者介紹
創作者 小珊珊 的頭像
小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

2024漢來海港甜點季，台北Buffet吃到飽推薦，坐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up