到日本遊玩，當然就是要大啖燒肉吃到飽啦〜

日本國產牛肉吃到飽只要4,580日圓！

不過日本吃到飽餐廳非常多，每一家都各有千秋，到底哪一家才是網友心中最愛的呢？

「國產牛燒肉 あぶりや」更是小編非常推薦的一間唷

【あぶりや 道頓堀御堂筋店】位於在唐吉訶德旗艦店大樓10樓，坐電梯到10樓是櫃檯

國產牛燒肉 あぶりや在大阪算是一間相當有名的燒肉吃到飽連鎖餐廳，在難波心齋橋

、梅田、阿倍野、京都四条河原町都有分店，不只觀光客愛吃，連在地人想吃也得拼命訂位！

店家生意非常好，平日晚上8點居然有這麼多人，建議一定要先訂位

還好我們有事先網路預約，開放一個月前開始訂位

(網路預約請點我) https://aburiya.1dining.co.jp/store/

國產牛燒肉放題あぶりや，座位都是半獨立式的，隱私性蠻好的，空間也很寬敞

，坐墊掀起來可以放衣服和包包，衣服也不用擔心會沾上烤肉味，是很舒服的用餐環境

知道我們是外國人，服務生幫我們送上中文菜單

吃到飽有兩個價位，分別為國產牛4,580日圓/和牛5,880日圓，加飲料無限暢飲的價格1,500日圓

，依照歲數的不同價格也有不同，一桌僅能選擇同一種的價位，以上價格皆未稅

服務人員會將iPad現設定好，讓顧客自己點餐，由iPad直接送單

看不懂菜單也沒關係，會有簡體中文；如果再看不懂中文，還是有菜色圖片！

菜單上的都可以無限點吃到飽，兩個小時的用餐時間，右上方最後點餐倒數時間，甜點部分一人只能點一份

小編把詳細完整菜單都拍給大家看嚕，肉品選像多到眼花撩亂…..而且每種都好想吃喔

日本的國產牛，基本上品質水準都是非常很好的了，所以我們今天選了國產牛4,580日圓的

還有可愛的送餐機器人，覺得店家送餐速度很不錯

另外，肉品多數事先醃漬過，吃來屬於重鹹重口味，建議來這裡可以多點一些選原味的口味

，iPad不加醬哪邊可以點選+1

夯〜夯〜夯〜準備開烤囉！

【薄切上品肋扇】

薄切的黃金燒烤厚度，富含嚼勁、口感不乾澀

算是店裡最薄的厚度了哈哈，肉嫩脂香，軟嫩多汁，風味絕佳

【上等里脊肉】+【北海道產牛肋扇】

上等里脊肉既柔嫩又香甜，稍微烤一下，美味不輸給和牛！

北海道產牛肋扇，肥瘦均匀相间，恰到好處的脂肪分布，肉質具彈性又帶有嚼勁，肉質香氣重

【橫膈膜牛排】

在台灣燒肉店罕見的橫膈膜牛排，來這毫無顧忌地吃個過癮

橫膈膜牛排搭配特調松露醬，真的是牛排等級，超厚的！

大口咬下果然是好品質的肉！

口感鮮嫩帶有咬勁，油花豐富但不油膩，咀嚼時可明顯感受到香氣與濃厚扎實的肉香

很少吃到這麼好吃的牛排，不會乾柴，口感極佳

老饕必吃軟嫩「橫膈膜牛排」呀〜

【厚切上等里脊牛排】

像菲力一樣柔軟，口感細緻、柔和鮮甜的肉質

咬下去的瞬間肉汁在口內散開，可以說是極品中的極品

【ABURIYA牛肋扇】

我最愛長片狀的肋眼，有經過劃刀處理過，吃起來其實跟橫膈膜的口感很像

一大口放入嘴中，富含鮮美肉汁，肉質又柔軟的極好入口，這個超好吃的！！

【大蒜鹽味醬 柔嫩橫膈膜】+【大蒜鹽味醬 厚切橫膈膜】

薄切的大蒜鹽味醬橫膈膜，肉質柔嫩、油脂入口即化、馥郁香甜

厚切橫膈膜，赤肉與油脂交織呈現黃金比例，風味濃郁，是日本燒肉店最受歡迎單品

軟嫩僅次於菲力、多汁、牛肉味十分濃厚，好吃到讓人跳ChaCha！！

除了牛肉外，這裡也有豬肉、雞肉、內臟、沙拉、湯物等等

【香辣味 蜂窩胃】

就是台灣的蜂巢肚，也就是我們常吃的牛肚，其實就是牛的4個胃之一

柔軟的外觀卻意外帶著些緊實口感，香脆又有嚼勁，讓人越吃越上癮

【大蒜鹽味醬 豬舌】

豬舌薄切，加上大蒜鹽味醬，又脆又香又夠味

脆感很夠，咀嚼起來很有嚼勁

鹽放得重一點，讓你鹹鹹配啤酒剛好

第二輪我們就改點胡椒調味的肉品，肉質好也比較偏原味一點，有醬的燒肉吃到最後我們都覺得太鹹了

肉品未經醃漬，我喜歡這種原味，原味才能品嘗到好的滋味，吃得出原始肉值的鮮甜

除了肉品以外的餐點也很多，表現也相當亮眼

【天使紅蝦】

雖然沒有台灣的天使紅蝦這麼肥美，不會肉都爛爛散開，或者吃下去口感粉粉的

蝦肉瘦了一點，但肉質還算Q彈新鮮

吃到飽在剛開始吃肉的同時，可能肉的油膩感會破壞口感，可以搭配天使紅蝦

、沙拉，不僅可以解油膩，讓口感清爽

最後的甜點每個人限點一樣，每一樣都看起來好好吃唷……根本是專業甜點店的水準

哭哭………為啥有限點規定啦(地上打滾)

【北海道產甜瓜果凍和馬斯卡奶油的芭菲】

北海道哈密瓜+戚風蛋糕+香草冰淇淋，豐富且多層次的口感，每一口冰淇淋蛋糕都是驚喜！

【甜瓜和杏仁奶油的生芝士蛋糕】

濕潤綿密、起司味很濃郁〜

小珊珊碎碎念：

吃完這頓真的超級滿足！

以台幣1100～1300左右的價格可以吃到這麼豐富的食物，菜單內容種類之多

，無論是烤肉、前菜、沙拉、飯類、麵食等等都可以無限暢點

每一種牛肉部位都有其獨特的風味和特點，這裡真的是肉肉控的天堂！

而且用料實在，味道也相當有水準，以這個價位來說CP值真的不錯

【Info】

あぶりや 道頓堀御堂筋店

住所：大阪府大阪市中央区西心斎橋2-5-9ドン・キホーテ道頓堀御堂筋店10階

交通方法：大阪市地鐵-なんば站，25號出口徒步3分鐘

營業時間：星期一至四 17:00～22:00/星期五 17:00～23:00/星期六至日 16:00～23:00

TEL：06-6213-4929

官 網：https://aburiya.1dining.co.jp/

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