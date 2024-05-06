喜歡看展覽又不想要大熱天排隊或是出門的朋友有福啦！熱血這次要來推薦由ARTOGO和臺南市美術館共同合作推出的線上展覽，這個檔期推出「嶾嶙的岳光：在敬與畏的稜線間」、「南薰藝韻－陳澄波、郭柏川、許武勇、沈哲哉藝術家專室」兩展，透過3D立體方式跨域整合線上逛展，完整還原整個展場空間，在線上就能立體走入展場，並且特別邀請到林志玲和南美館余青勳主任以及知名山岳攝影師雪羊，來做線上語音導覽介紹，線上看展最棒的就是可以24小時全年無限制時段觀看，對於喜歡看展覽聽導覽的朋友再適合不過，即便是看過實體展覽，再次透過線上展覽走入臺南市美術館又是一種不同的體驗，從4/23-7/23南美館與 ARTOGO 聯名推出「展覽套組」，200元就能擁有線上展覽體驗與臺南市美術館貴賓券（可同時參觀 1、2 館），限時57折超優惠！熱血粉絲輸入優惠碼還可以有九折優惠，對於南美館展覽有興趣的朋友真的可以說是一兼二顧真的超划算的！

圖片來源：臺南市美術館提供

林志玲、山岳攝影師雪羊主講，帶領你一同踏入南美館

這次線上展覽最特別的就是邀請到了名模林志玲和山岳攝影師雪羊，以及南美館余青勳主任三位，擔任線上導覽員，一起走入這場特別的線上展覽~

圖片出處：財團法人台北市志玲姊姊慈善基金會提供

圖片出處：臺南市美術館提供

圖片出處：雪羊提供

嶾嶙的岳光：在敬與畏的稜線間

展覽通過三個主題「幽明的靈動之域」、「循著明晰的光」和「與山林共譜」，呈現山與人之間想像及身體力行的感知連結，並試圖探討臺灣這片土地上山與人的多元共存模式，以及人們如何記錄和體驗山的方式。參展藝術家共計26位，每位的創作作品無不透過身體及心理的投入，跨越時空的軸線，交融出不同創作形式與媒材的對話。

這一場展覽我們之前也親自去看過，對於展覽的概念和設計都深感佩服，只可惜當天沒有專人導覽，不然可是會更生動，而這次線上導覽剛好彌補了不足，直接由專業的山岳攝影師雪羊作介紹，讓我們更能身入其境，更能夠地了解藝術家們的創作理念、與山岳連結的故事，不僅細細感知山岳的豐富面貌，更完整還原展場的 3D 立體環境，能夠自由在不同展區走動，享受身歷其境的沈浸觀展體驗。

圖片來源：臺南市美術館提供

南薰藝韻－陳澄波、郭柏川、許武勇、沈哲哉藝術家專室

為了譜寫在地藝術發展脈絡、純煉臺灣美學特色，本館以關注前輩藝術家歷史貢獻為宗旨，成立「藝術家專室」。展覽以《南薰藝韻》為名，向世人引見陳澄波、郭柏川、許武勇及沈哲哉，藉由梳理他們對於現代繪畫的探索，乃至東西方藝術互用與自身文化底蘊結合的內化過程，定義其對地方斯土的重要性。

圖片來源：臺南市美術館提供

南薰藝韻－陳澄波、郭柏川、許武勇、沈哲哉藝術家專室這場線上展覽就是由林志玲和南美館余青勳主任兩位來擔任主講者，透過線上講者的陳述，可以一一了解畫家們當下作畫的心境，以及作品的解說，我個人對於陳澄波、郭柏川兩位就有著一種說不出的喜愛，更是看過不少陳澄波的相關故事，透過這次線上展覽，我還得知到以往我所不了解的小故事，至於郭柏川則是我們台南的在地畫家，他老家就在之前的321巷藝術聚落內，滿滿的故事性，現在只要透過這次展覽就能窺知，真的很值得啊~

圖片來源：臺南市美術館

ARTOGO 線上體驗特色

3D 環景空間感：別於以往平面式與傳統 360 技術打造的線上展覽體驗，以 3D 高解析環景技術，不僅能完整還原整個展場空間，在線上就能立體走入展場。

兩條體驗動線特色

動線導覽：獨家的虛擬導覽系統，讓觀眾能以 Free hands 的方式跟著導覽老師的介紹，一步一步細細品味展覽與創作的各處細節。

自由探索：自行在展間走動、觀看停留，提高觀展豐富與自由度

自由探索：自行在展間走動、觀看停留，提高觀展豐富與自由度 多元觀看視角：除了走進展場，還能透過模型屋、俯瞰圖等多元視角，從各方面探索展覽細節，零距離觀賞，高清放大細節與展場角落。

突破時空限制：讓時間不允許、不方便到場及國外的藝文愛好者，也得以在家中輕鬆欣賞、探索南美館的藝術珍品與展覽，並且跨裝置支援，手機電腦平板隨時看。

線上線下虛實整合的展覽

我覺得這個展覽的好處在於，你買了展覽優惠套組，除了可以觀看線上24小時全年無限制時段的展覽，還有一張臺南市美術館貴賓券（可同時參觀 1、2 館），臺南市美術館貴賓券（可同時參觀 1、2 館）一張價值就200元，等於是買一送一的概念，真的很划算！機會真的很難得，記得要把握一下～

熱血專屬優惠碼：HOTAINNAN

ARTOGO線上看展心得

這次我們實際體驗了ARTOGO推出的線上展覽，真的感受到線上看展的魅力，只要有手機或是平板的地方就可以好好欣賞，搭車喝咖啡都很適合，重點是隨開隨看，只要購買一次，就可以24小時無限觀看，還有專人幫你線上導覽，幫你省去現場看展的時間，而且還可透過「動線導覽和自由探索」兩種方式來看展，選擇一個最適合自己的方式來看展，真的很不一樣也很特別，即便展期已經過去，還是可以透過線上觀展的方式來身入其境，一起透過不同的面相走進南美館吧~

優惠碼資訊

嶾嶙的岳光線上展覽：請點我

南薰藝韻線上展覽：請點我

2024/4/23-7/23套組推廣期原價350元，套組方案優惠價只要200元，輸入熱血優惠碼再打9折！(購買兌換後，展覽一年內無限次觀看)

熱血專屬優惠碼：HOTAINNAN

方案內容：任一檔於ARTOGO 平台販售的南美館線上展覽(價值$150)+ 臺南市美術館貴賓券（可同時參觀 1、2 館）一張(價值$200)

購買方式：於 ARTOGO 平台點選南美館之線上展覽，於兌換碼方案頁面選取「展覽套組」方案

兌換方式

線上展覽：至對應展覽輸入兌換碼即可線上體驗觀展

實體展覽兌換位置：至南美館 2 館 2 樓自營賣店，出示兌換碼即可兌換入場（營業時間：週二至週五、週日 10:00~18:00、週六 10:00~21:00，請由戶外 2 樓 褐 umber 入口進入）

本部落格內照片未經授權不可擅自取用，盜用一律以法律途徑處理！

美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

更多台南資訊你可以瞧瞧