之前看新聞剛好報到這家

於是這次放縱日就跑來買看看囉~

來的時候才剛開不久 人沒很多

才過了十分鐘以後就人滿為患了

我們是包回家吃的

豆乳豬果然是招牌 肉的份量蠻多的

覺得在現場吃應該比較好 回來吃皮都軟掉了

附帶一提內用區在旁邊巷子裡 要到二樓找位子唷

除了豆乳豬的份量比較多以外

老頭子還另外叫了一份豬腳跟控肉飯 裡面有豬腳跟控肉各一塊

味道也是普普通通 味道就還好 就一般便當店的口味

結論:只有點豆乳豬比較划算的感覺呀...