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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 食記 - 高雄 三民區 沁玥食堂

食記 - 高雄 三民區 沁玥食堂

2024-05-06 20:57:00 湯小君 人氣：112
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窩客好文

湯小君

發表篇數：88篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：沁玥食堂
phone0909-696322
place高雄市三民區建興路243號
作者本次評價：
3.00
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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寫文章 回報歇業

 

之前看新聞剛好報到這家

於是這次放縱日就跑來買看看囉~

 

 

來的時候才剛開不久 人沒很多

才過了十分鐘以後就人滿為患了

 

 

 

我們是包回家吃的

豆乳豬果然是招牌 肉的份量蠻多的

覺得在現場吃應該比較好 回來吃皮都軟掉了 

 

附帶一提內用區在旁邊巷子裡 要到二樓找位子唷

 

 

除了豆乳豬的份量比較多以外

老頭子還另外叫了一份豬腳跟控肉飯 裡面有豬腳跟控肉各一塊

味道也是普普通通 味道就還好 就一般便當店的口味

 

結論:只有點豆乳豬比較划算的感覺呀...

 

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豆乳豬 沁玥食堂 便當
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