之前看新聞剛好報到這家
於是這次放縱日就跑來買看看囉~
來的時候才剛開不久 人沒很多
才過了十分鐘以後就人滿為患了
我們是包回家吃的
豆乳豬果然是招牌 肉的份量蠻多的
覺得在現場吃應該比較好 回來吃皮都軟掉了
附帶一提內用區在旁邊巷子裡 要到二樓找位子唷
除了豆乳豬的份量比較多以外
老頭子還另外叫了一份豬腳跟控肉飯 裡面有豬腳跟控肉各一塊
味道也是普普通通 味道就還好 就一般便當店的口味
結論:只有點豆乳豬比較划算的感覺呀...
發表篇數：88篇
文章類別：美食-食記心得
之前看新聞剛好報到這家
於是這次放縱日就跑來買看看囉~
來的時候才剛開不久 人沒很多
才過了十分鐘以後就人滿為患了
我們是包回家吃的
豆乳豬果然是招牌 肉的份量蠻多的
覺得在現場吃應該比較好 回來吃皮都軟掉了
附帶一提內用區在旁邊巷子裡 要到二樓找位子唷
除了豆乳豬的份量比較多以外
老頭子還另外叫了一份豬腳跟控肉飯 裡面有豬腳跟控肉各一塊
味道也是普普通通 味道就還好 就一般便當店的口味
結論:只有點豆乳豬比較划算的感覺呀...
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