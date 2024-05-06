仁德家樂福餐廳-大手前鐵板燒台南仁德店─仁德午餐，無限加菜吃到飽！海陸超值雙人餐好澎派，白飯湯品自由、沁涼冬瓜冰沙、檸檬冰沙暢飲，還可以客製化調味！│附菜單，仁德家樂福美食街、台南仁德美食、仁德家樂福鐵板燒、仁德晚餐

目錄索引

1. 關於大手前鐵板燒台南仁德店

2. 交通指引│大手前鐵板燒台南仁德店

3. 大手前鐵板燒台南仁德店環境開箱

3.1 大手前鐵板燒台南仁德店接待區

3.2 大手前鐵板燒台南仁德店製餐區

3.3 大手前鐵板燒台南仁德店鐵板燒吧台用餐區

3.4 大手前鐵板燒台南仁德店開放式用餐區

3.5 大手前鐵板燒台南仁德店自助區

4. 大手前鐵板燒台南仁德店餐點分享

4.1 人氣TOP 海陸超值雙人餐-套餐A

4.2 新品 青花椒麻雞

5. 消費資訊

5.1 大手前鐵板燒台南仁德店餐點評價

5.2 大手前鐵板燒台南仁德店菜單

5.3 優惠資訊

6. 仁德家樂福餐廳相關資訊

6.1 品牌資訊

關於大手前鐵板燒台南仁德店

「仁德家樂福餐廳」

「仁德午餐 x 仁德家樂福美食街」

「台南仁德美食 x 仁德家樂福鐵板燒 x 仁德晚餐」

大手前鐵板燒台南仁德店在哪裡？

大手前鐵板燒台南仁德店位於台南市仁德區中山路711號，仁德家樂福美食街人氣餐廳，緊鄰宜得利家居台南仁德店，近仁德交流道，仁德家樂福附設停車場好停車，適合聚餐。

大手前鐵板燒台南仁德店環境 / 餐點特色

「仁德家樂福美食街 x 人氣餐廳」

「平日一~四炒青菜續到飽」

「原塊肉 x 優質海鮮 x 時蔬 x 白飯湯品吃到飽 x 冰沙暢飲」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-仁德交流道站 (走路3分鐘)

機車：仁德家樂福附設停車場

汽車：仁德家樂福附設停車場

交通指引│大手前鐵板燒台南仁德店

近仁德交流道 / 仁德家樂福餐廳 / 仁德家樂福附設停車場

月中到台南出差的午餐時間，到好停車的仁德家樂福美食街尋找好吃的，選了這家Google評論4.3星的仁德家樂福鐵板燒─大手前鐵板燒台南仁德店。

大手前鐵板燒台南仁德店環境開箱

大手前鐵板燒台南仁德店接待區

接待區

走到大手前鐵板燒台南仁德店門口，由外場人員協助安排用餐座位。

付款方式

在大手前鐵板燒台南仁德店用餐，可使用現金、LinePay付款。

優惠資訊

鐵板燒店門口有放置當期優惠資訊，方便路過的朋友們參考。

大手前鐵板燒台南仁德店製餐區

2~3位鐵板燒師傅

鐵板燒製餐檯共分為三區，每一區由一位鐵板燒師傅負責。

現點現做 / 有鑊氣的鐵板燒

大手前鐵板燒台南仁德店鐵板燒吧台用餐區

鐵板燒吧檯用餐區

大手前鐵板燒台南仁德店以中間的吧檯用餐區為核心，此區設有18個座位。

桌面設置

在饕客入座前，早已將用餐時會使用到的盤子、筷子、湯匙備妥於桌面上。

大手前鐵板燒台南仁德店開放式用餐區

開放式用餐區 / 4人桌

整個開放式用餐空間設有6張4人桌，有24個座位，包括吧檯座位區用有42個用餐座位。

兒童座椅

提供兒童座椅給攜帶幼兒前往用餐的朋友們使用。

大手前鐵板燒台南仁德店自助區

自助吧免費吃

滿足低消，自助吧的紅茶、冬瓜冰沙、檸檬冰沙、熱湯、白飯，均可無限享用。

飲料暢飲

古早味紅茶、現熬冬瓜冰沙、現榨檸檬冰沙，推薦以1：2的比例，將冬瓜、檸檬加在同一杯，黃金比例冬瓜檸檬冰沙，超~好~喝！

大手前鐵板燒台南仁德店餐點分享

海陸超值雙人餐-套餐A 1190元

大手前鐵板燒台南仁德店套餐內容有：

主餐三選一 菲力牛排

主餐二選一 挪威鮭魚

海老大草蝦 2隻

醬炒雙鮮海味

起司蛋捲

乾煎杏鮑菇

韓式泡菜

清炒時蔬 2份

清炒豆芽 2份

人氣TOP 海陸超值雙人餐-套餐A

清炒時蔬 / 清炒豆芽

當天供應的清炒時蔬是高麗菜，可客製化調整料理過程中的調味，清淡一些、重口味一些。

平日一~四青菜無限續加

推出週一~四用餐，清炒時蔬、清炒豆芽無限續加的優惠，實現蔬菜自由！

鐵板燒 / 料好實在

在鐵板燒製餐吧檯前，看著一道道噴香鐵板燒料理盛盤 → 上桌，好療癒。

起司蛋捲

起司控超推這道！

每一塊都可以吃到軟嫩口感中相當濃厚的蛋香、起司香，一口一塊好滿足。

料理時間、火侯掌控得宜，整份起司蛋捲的色澤是呈現美麗金黃色的，也沒有焦味。

醬炒雙鮮海味

想不到，主打原塊肉的鐵板燒，海鮮系列料理也那麼強！

以魷魚、蝦仁為主角，加入九層塔、洋蔥等蔬菜增添整體風味，完美襯托蘊藏於魷魚、蝦仁裡的自然鮮美，完全白飯殺手，短短時間已空盤> <

海老大草蝦 2隻

這也太~貼心了吧！

2隻海老大草蝦均已開背、去蝦腸、去殼，上桌直接夾起1隻入口，享受化在嘴裡的淡淡海味。

新鮮的優質海老大草蝦，口感蠻緊實的，不會散散的。

挪威鮭魚

有香酥阿根廷魷魚、挪威鮭魚可選擇。

兩面都煎到穿上美美的金黃色外衣後 → 盛盤，在盤上灑上一點胡椒粉、放上檸檬片點綴。

在料理過程中將鮭魚的水分牢牢鎖在魚肉裡，魚肉口感是軟嫩、細緻、完全不乾硬的，可以細嚐飽藏在魚肉裡的細膩油脂感。

菲力牛排

有：櫻桃鴨腿、蒜香松阪豬、菲力牛排，三種選一種。

富口感的菲力牛排在料理過程中已貼心切製成一口一塊的大小，吃到了Q嫩有咬勁，隨著咀嚼在嘴裡散開的牛香味，好鮮、不腥。

新品 青花椒麻雞

6月上市新品 青花椒麻雞

2024年6月即將上市的鐵板燒料理新品：青花椒麻雞、青花椒麻魚，用餐當天剛好遇上青花椒麻雞搶鮮體驗，點了一份吃吃看。

看起來不辣，吃到了煎製酥香的雞皮、鎖住滿滿肉汁的嫩Q雞肉，與尾韻浮現青花椒特有的麻感，整體鹹度很剛好、不油膩，蠻涮嘴的，很適合配飯吃。

消費資訊

用餐日期：2024.04

付款方式：現金、LinePay

大手前鐵板燒台南仁德店餐點評價

仁德家樂福餐廳，月中到台南出差的午餐時間，到好停車的仁德家樂福美食街尋找好吃的，選了這家Google評論4.3星的仁德家樂福鐵板燒─大手前鐵板燒台南仁德店。

在寬敞、明亮、簡約設計的質感空間，看著眼前的鐵板燒料理秀，細嚐一道道注入滿滿用心成就的溫度料理，從第一道吃到最後一道大約已有8~9分飽，完全無地雷，續加了一份清炒時蔬，最後再喝一杯自製冬瓜檸檬冰沙，好滿足。

大手前鐵板燒台南仁德店菜單

仁德家樂福餐廳-大手前鐵板燒台南仁德店菜單 (來源：大手前鐵板燒FB粉絲頁，2024/04月)

仁德家樂福餐廳-大手前鐵板燒台南仁德店菜單 (來源：大手前鐵板燒FB粉絲頁，2024/04月)

仁德家樂福餐廳-大手前鐵板燒台南仁德店菜單 (來源：大手前鐵板燒FB粉絲頁，2024/04月)

仁德家樂福餐廳-大手前鐵板燒台南仁德店菜單 (來源：大手前鐵板燒FB粉絲頁，2024/04月)

仁德家樂福餐廳-大手前鐵板燒台南仁德店菜單 (來源：大手前鐵板燒FB粉絲頁，2024/04月)

仁德家樂福餐廳-大手前鐵板燒台南仁德店菜單 (來源：大手前鐵板燒FB粉絲頁，2024/04月)

仁德家樂福餐廳-大手前鐵板燒台南仁德店菜單 (來源：大手前鐵板燒FB粉絲頁，2024/04月)

仁德家樂福餐廳-大手前鐵板燒台南仁德店菜單 (來源：大手前鐵板燒FB粉絲頁，2024/04月)

仁德家樂福餐廳-大手前鐵板燒台南仁德店菜單 (來源：大手前鐵板燒FB粉絲頁，2024/04月)

優惠資訊

平日一~四，內用享免費無限續菜

仁德家樂福餐廳-大手前鐵板燒台南仁德店優惠資訊(攝於2024/04月)

仁德家樂福餐廳相關資訊

大手前鐵板燒台南仁德店

類型：仁德家樂福餐廳 / 仁德午餐 / 仁德家樂福美食街 / 台南仁德美食 / 仁德家樂福鐵板燒 / 仁德晚餐

設施：洗手間、停車場、兒童座椅

⏰ 營業時間

每天 11：00~21：00

📍 地址：台南市仁德區中山路711號 (仁德家樂福美食街-鐵板燒)

📞 電話：06-279-7558



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品牌資訊

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