【新竹食記】老雲記餃子館

老雲記餃子館位在新竹著名的十八尖山附近，上次吃的享稻壽司就在隔壁，雖是餃子館，但個人覺得他們的滷味和牛肉麵更突出，牛肉麵牛肉肉質極為軟嫩，湯頭喝起來也很溫順，很值得試試。
開車前往可停遠見大同停車場。
▲老雲記位在學府路和東南街轉角，有個明顯紅色招牌，當天吃完拍攝時已經打烊招牌剛好關燈。
▲店內用餐空間不大，有圓桌和方桌座位區，坐起來略為擁擠，牆上掛著披頭四的照片想必老闆是粉絲。
▲老雲記菜單：水餃有三種口味須點十顆以上，其他還有湯類、麵食類、小菜和飲料。
▲醬料台上有蒜頭、酸菜、辣醬、胡椒等調味料可自行取用，旁邊還有小碗和餐具。
▲滷味直接跟店員點，切好會送上桌。
▲當天點了滷蛋、豬頭肉、海帶、豆干，附上薑絲和蔥段，滷味相當夠味滷得非常透，豬頭肉肉質也很軟嫩完全沒有乾柴感。
▲燙青菜 45元：今天的燙青菜是地瓜葉，外觀翠綠，口感很嫩吃起來不會老老的，搭配醬油膏和油蔥很夠味！
▲牛肉麵 125元：牛肉麵是紅燒的湯頭有淡淡的辛香，整體口感算溫和，內有5~6塊牛肉，配菜有青菜和香菜、紅蘿蔔絲。
▲我點的雖然是全牛的牛肉麵，但還是有帶筋的部位，牛肉醃得非常入味，肉質軟嫩，完全吃不出粗糙的纖維感。
▲麵條使用寬扁麵，軟硬適中份量中等，充分吸附了湯頭的香氣。
▲高麗菜水餃十粒 70元：他們的水餃外皮相當厚實，但少了點Q度吃起來是軟軟的口感，水餃一顆份量頗大內餡塞得滿滿的，有保留高麗菜的脆甜。
▲韭菜水餃十粒 70元：韭菜的口味較重，內餡的湯汁很夠味，即使不沾醬直接吃也很OK。
雞蛋糕短評：新竹在地老店，滷味滷汁夠味，牛肉麵肉質軟嫩湯頭夠味，但水餃相較之下就比較普通，外皮是軟的沒有Q度，內餡沒有太有記憶點有點可惜。
用餐環境★★★☆
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★☆
【老雲記餃子館美食資訊】
地址：新竹市東區學府路1號
電話：035728840
官網：facebook
營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00 (周一公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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