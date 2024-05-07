全家便利商店5月份全新口味霜淇淋推出囉，冰控小夥伴們準備好開吃啦！

全家Fami!ce跨界聯名跑鞋品牌New Balance，推出兩款全新口味「灰潮香草」以「炭焙烏龍」，5月5日正式開賣。

✅️5月6日至5月9日限時四天，使用會員APP以全盈+PAY支付，可享Fami!ce買2送1優惠。

✅️5月5日至5月31日到全家購買Fami!ce霜淇淋，即可免費獲得「迷你Fami!ce霜淇淋款」、「迷你New Balance球鞋款」吊飾造型芳香片任一款隨機贈送（數量有限，送完為止）

被網友笑稱是「被霜淇淋耽誤的便利商店」的全家，每個月都會推出新口味，這次跨界與全球跑鞋品牌New Balance聯名合作，並以New Balance 5月品牌活動「灰潮型動」為主題，推出「灰潮香草」、「炭焙烏龍」二款口味。

全家霜淇淋我幾乎每一款推出都會吃吃看，但趕在新口味推出首日特別來買，這是第一次！就是為了想拿限量吊飾造型芳香片。前一日還先將附近有販售冰淇淋的門市資料整理好，準備好開賣當日直奔開吃！

灰潮香草×炭焙烏龍49元

5月5日開賣當日直奔有圓滾滾霜淇淋的門市，恩~霜淇淋有，但吊飾造型芳香片已贈送完畢…開賣首日下午3點ㄟ😟

還被鵝子奚落說：哼！妳以為限量這麼好拿喔，妳PO的那些杯塞我是花多少時間收集的…失落的心情連霜淇淋吃起來都不香了（喂

當日「灰潮香草×炭焙烏龍」綜合、「灰潮香草」 「炭焙烏龍」都吃了一輪，雙口味我個人不是太喜歡，感覺兩款口味各自特色太強，綜合在一起感覺滿奇妙的，有種相處不來的距離感（怪怪的形容🙄）。

炭焙烏龍49元

茶系列霜淇淋一直是很多粉絲消費者最喜歡的口味

「炭焙烏龍」霜淇淋選用新竹北埔的東方美人茶及台灣黑金竹炭粉調製而成，東方美人茶獨特的淡淡花果蜜香，吃起來清爽不過甜，但整體茶韻不是太明顯。

雖沒拿到吊飾，但新口味霜淇淋也吃了、照片也拍了，想說這樣就好了吧。不過騎車回家拐彎正好有另一間全家門市，想說問問也不花錢。

所以結果就醬，為了兩款吊飾造型芳香片~又開吃了！

灰潮香草49元

這一間門市只有單一口味「灰潮香草」，霜淇淋使用馬達加斯加天然香草萃取液，添加台灣黑金竹炭粉所製成

竹炭沒有想像中那麼烏嚕嚕，也沒有網友形容的鞋墊味🤣🤣，就是奶香味比較沒那麼濃郁的香草冰淇淋啦。

自然香甜的香草味口感綿密細滑，竹炭粉剛好平衡了香草的甜膩感，風味與視覺的創新，我個人還滿喜歡。

「迷你Fami!ce霜淇淋款」、「迷你New Balance球鞋款」吊飾造型芳香片到手！鵝子吐槽說：很快就不香了…

但人嘛，看到限量的東西真的會讓人忍不住，我就覺得很可愛啊，況且免費就是爽啦！

炎炎夏日要幹嘛，🍦🍦吃冰最爽啦！

冰粉們！全家New Balance最潮霜淇淋「灰潮香草 • 炭焙烏龍」分享給您

完食~

●日常食記為個人消費之分享，我不是專業美食家，單純以【個人口味】紀錄，喜好各有不同不代表大眾口味。

●照片與文字內容皆本人版權所有，請勿抄襲（如需引用請告知與註明連結出處）

🏪全家聯名New Balance霜淇淋販售資訊

▪︎全家霜淇淋新品：灰潮香草 ． 炭焙烏龍

▪︎上市日期：5月5日

▪︎售價：49元/支

▪︎全家霜淇淋販售門市： 點此連結

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