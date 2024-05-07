（圖一）松露金箔蛋捲

蛋捲的傳統與奢華再度交融，一場美食界的奢華革命正式展開！知名蛋捲品牌『原未蛋捲』推出松露金箔蛋捲作為新寵兒，帶來了前所未有的豪華體驗，讓人們在品味之餘，也能感受到尊貴與享受。現在，讓我們一起揭開這場奢華盛宴的面紗，一探松露金箔蛋捲的獨特魅力！

（圖二）原未蛋捲黃金禮盒松露金箔口味

蛋捲一直以來都是代表著傳統美味的經典之作，而在這個充滿創新與奢華的時代，一款極具代表性的新寵兒——松露金箔蛋捲，如一顆璀璨的明珠般閃耀登場，讓人為之驚嘆。

（圖三）原未蛋捲世貿展

這款松露金箔蛋捲融合了義大利最優質的松露和來自日本的純金箔，將奢華與美味完美結合。每一片蛋捲都經過精心的製作工藝，以確保每一口都能帶來極致的享受。

（圖四）原未蛋捲服務人員

松露金箔蛋捲的口感絕佳，每一口都彷彿是在享受一場奢華盛宴。松露的香氣與金箔的華麗，交織出一幅美味的畫面，讓人垂涎欲滴。無論是作為獨特的伴手禮還是奢華的下午茶點，都能展現出它的獨特魅力。

（圖五）原未蛋捲黃金禮盒包裝

這款松露金箔蛋捲在台北食品暨特色美食國際博覽會中的試吃活動，已經引起了廣泛的關注和迴響，成為了美食界的新寵兒。不論是企業禮贈品，或婚禮喜餅伴手禮都非常的適合，其獨特的奢華體驗吸引著許多民眾為其特性前來品嚐，全台唯一不凡的體驗，成為他們追求尊貴享受的不二之選。

（圖六）原未蛋捲世貿展民眾參與

松露金箔蛋捲的登場，不僅是對傳統美食的創新與突破，更是對奢華享受的重新定義。它將松露的珍貴與金箔的奢華完美融合，帶給人們一場極致的美味饗宴。相信隨著時間的推移，松露金箔蛋捲將在全球范圍內掀起一股奢華美食風潮，成為品味者追求尊貴享受的不朽經典。

（圖七）松露金箔蛋捲塔